«Ливерпулю» интересен тренер «Фейеноорда» Слот. Специалист выиграл Эредивизи и доходил до финала Лиги конференций

Арне Слот может возглавить «Ливерпуль».

45-летний нидерландский тренер, возглавляющий «Фейеноорд», рассматривается как один из претендентов на замену Юргену Клоппу.

«Ливерпуль» проявляется интерес к специалисту. Также в список кандидатов входят Рубен Аморим и Роберто Де Дзерби.

Арне Слот возглавляет команду из Роттердама с 2021 года. С ней он выиграл Эредивизи и дошел до финала Лиги Конференций.