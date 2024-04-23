«Ливерпулю» интересен тренер «Фейеноорда» Слот. Специалист выиграл Эредивизи и доходил до финала Лиги конференций

Теги Ливерпуль высшая лига Нидерланды Фейеноорд премьер-лига Англия Юрген Клопп возможные трансферы Арне Слот Роберто Де Дзерби Рубен Аморим Футбол

Арне Слот может возглавить «Ливерпуль».

45-летний нидерландский тренер, возглавляющий «Фейеноорд», рассматривается как один из претендентов на замену Юргену Клоппу.

«Ливерпуль» проявляется интерес к специалисту. Также в список кандидатов входят Рубен Аморим и Роберто Де Дзерби.

Арне Слот возглавляет команду из Роттердама с 2021 года. С ней он выиграл Эредивизи и дошел до финала Лиги Конференций.

40 комментариев
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Ответ Roman
Слот заполнит недостающий слот Ливерпуля
Так вот у кого ключи от каламбурошной
+41
-2
+39
У нас что своих английских специалистов нет? Зовут каких-то ноунеймов.
+28
-4
+24
В FM его обычно приглашает Реал и начинает всех карать;)
+15
0
+15
Ответ Любезный Коссутий
Стивен Джерард
И Лэмпард свободен вроде 😁
+8
0
+8
Ответ Дядя ТУРА
У нас что своих английских специалистов нет? Зовут каких-то ноунеймов.
Стивен Джерард
+7
0
+7
Честно говоря, уж лучше б Линдерсу доверились
+5
0
+5
Слот заполнит недостающий слот Ливерпуля
+6
-2
+4
Ответ Roman
Слот заполнит недостающий слот Ливерпуля
Ваганыч, вы?
+5
-1
+4
Ответ Today I feel Qatari
Комментарий удален пользователем
Дерби трассы М62 зацветёт новыми красками, если, конечно, тен Хага оставят.
+3
0
+3
Ответ Дядя ТУРА
У нас что своих английских специалистов нет? Зовут каких-то ноунеймов.
Alex Bridges 👏
+2
0
+2
Ответ Дядя ТУРА
У нас что своих английских специалистов нет? Зовут каких-то ноунеймов.
Вэл Карпинхолл или Стэн Черчиль отлично справились бы с этой работой
+1
0
+1
Ответ Дядя ТУРА
У нас что своих английских специалистов нет? Зовут каких-то ноунеймов.
Ну хоть чеканить умеет.
+1
0
+1
Ответ Anya Belova
И Лэмпард свободен вроде 😁
Фрэнки уже скоро сменит Поча. не зря же сборной Канады отказал
+1
0
+1
Ответ Roman
Слот заполнит недостающий слот Ливерпуля
Каламбур, достойный комментаторов МатчТВ
+1
0
+1
Чеканить то он умеет?
+1
0
+1
Слот очень хороший тренер(в своё время думал, что он придёт на замену Тен Хагу, но Фее опередил), но боюсь, что это такой же вариант что и Тен Хаг. В последние лет 20 из Голландии нет тренеров для топ уровня.
+1
0
+1
Вот иногда кажется что если Клопп …Моуринью …Гвардиола и Анчелотти уйдут на пенсию,то вообще не останется норм тренеров
+3
-2
+1
Не надо голландцев в АПЛ. После вольготного футбола у себя, где плотность 1 футболист на 25кв/м они бесполезны в жестком и контактном английском футболе.
+1
-1
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Комментарий удален пользователем
Вернуть Бенитеса можно, как вариант.
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Слот - тренер с похожей клопповской философией, было ожидаемо, что к нему обратятся
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Ответ Любезный Коссутий
Стивен Джерард
Вероятность почти такая же как Мостовой в Спартаке
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Ответ Любезный Коссутий
Стивен Джерард
20 лет в футболе на высшем уровне
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Клопп открыл Слот
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Ответ Фран
Вернуть Бенитеса можно, как вариант.
Кажется, что лучшие годы Рафы позади. Буду рад ошибиться, как и с Анчелотти
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Ответ Today I feel Qatari
Комментарий удален пользователем
Зачем нового искать, если "старый" через месяц освободится)
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😁
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Ответ Madcomposer
Каламбур, достойный комментаторов МатчТВ
Это всё, чего достоин этот канал)
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Там люди всю жизнь отдали английскому футболу и их не замечают!))
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Теперь и у Ливерпуля будет свой лысый шарлатан 😂
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