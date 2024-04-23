«Ливерпулю» интересен тренер «Фейеноорда» Слот. Специалист выиграл Эредивизи и доходил до финала Лиги конференций
Арне Слот может возглавить «Ливерпуль».
45-летний нидерландский тренер, возглавляющий «Фейеноорд», рассматривается как один из претендентов на замену Юргену Клоппу.
«Ливерпуль» проявляется интерес к специалисту. Также в список кандидатов входят Рубен Аморим и Роберто Де Дзерби.
Арне Слот возглавляет команду из Роттердама с 2021 года. С ней он выиграл Эредивизи и дошел до финала Лиги Конференций.