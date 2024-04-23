Шалимов о Козлове из «Балтики»: «Он чем-то напоминает Дель Пьеро, породистая десятка. Выделяется не просто нацеленностью на борьбу, а решениями и мастерством»
Игорь Шалимов сравнил игру Данилы Козлова с Алессандро Дель Пьеро.
«Балтика» победила «Крылья Советов» (2:1) в матче Мир РПЛ.
«В «Балтике» довольно много перемен в составе, но самым ярким является россиянин Козлов, который очень выделяется – и не просто нацеленностью на борьбу, агрессией, а решениями и мастерством.
Техничный, уверенный в себе парень. Он напоминает мне породистую десятку, чем-то напоминает Дель Пьеро – пас на второй гол «Балтики», на Рыбчинского, прямо тому в ногу – это очень мастеровитое решение. Видна и мощь, и злость.
У «Крыльев» многовато травм, команда не выходит оптимальным составом. «Балтика» имела подавляющий перевес во втором тайме, и итоговый счет логичен.
По Самаре есть претензии к Ломаеву – не надо лезть в единоборства двух защитников. Импульсивность, заряженность на борьбу здесь только мешает.
Глупейший пенальти получила «Балтика» – то, что сделал игрок хозяев, когда схватил за майку игрока гостей, объяснению не поддается», – сказал бывший тренер клубов РПЛ Игорь Шалимов.
Ждём Русского Балотелли
Если Зенит не заберёт его обратно, то, уверен, за ним придут московские клубы
Очень хорошо играет. Смело. А главное, очень полезно
Выкупить молодого футболиста обратно сине-бело-голубые имеют право за 60 миллионов в течение двух ближайших трансферных окон и за 90 миллионов — летом 2025 года.
А что - а вдруг?)