Шалимов о Козлове из «Балтики»: «Он чем-то напоминает Дель Пьеро, породистая десятка. Выделяется не просто нацеленностью на борьбу, а решениями и мастерством»

Игорь Шалимов сравнил игру Данилы Козлова с Алессандро Дель Пьеро.

«Балтика» победила « » (2:1) в матче Мир РПЛ.

«В «Балтике» довольно много перемен в составе, но самым ярким является россиянин , который очень выделяется – и не просто нацеленностью на борьбу, агрессией, а решениями и мастерством.

Техничный, уверенный в себе парень. Он напоминает мне породистую десятку, чем-то напоминает Дель Пьеро – пас на второй гол «Балтики», на Рыбчинского, прямо тому в ногу – это очень мастеровитое решение. Видна и мощь, и злость.

У «Крыльев» многовато травм, команда не выходит оптимальным составом. « » имела подавляющий перевес во втором тайме, и итоговый счет логичен.

По Самаре есть претензии к – не надо лезть в единоборства двух защитников. Импульсивность, заряженность на борьбу здесь только мешает.

Глупейший пенальти получила «Балтика» – то, что сделал игрок хозяев, когда схватил за майку игрока гостей, объяснению не поддается», – сказал бывший тренер клубов РПЛ Игорь Шалимов.