Шалимов о Козлове из «Балтики»: «Он чем-то напоминает Дель Пьеро, породистая десятка. Выделяется не просто нацеленностью на борьбу, а решениями и мастерством»

Теги Крылья Советов Алессандро Дель Пьеро премьер-лига Россия Игорь Шалимов Балтика Иван Ломаев Данила Козлов 2005 Футбол

Игорь Шалимов сравнил игру Данилы Козлова с Алессандро Дель Пьеро.

«Балтика» победила «Крылья Советов» (2:1) в матче Мир РПЛ.

«В «Балтике» довольно много перемен в составе, но самым ярким является россиянин Козлов, который очень выделяется – и не просто нацеленностью на борьбу, агрессией, а решениями и мастерством.

Техничный, уверенный в себе парень. Он напоминает мне породистую десятку, чем-то напоминает Дель Пьеро – пас на второй гол «Балтики», на Рыбчинского, прямо тому в ногу – это очень мастеровитое решение. Видна и мощь, и злость.

У «Крыльев» многовато травм, команда не выходит оптимальным составом. «Балтика» имела подавляющий перевес во втором тайме, и итоговый счет логичен.

По Самаре есть претензии к Ломаеву – не надо лезть в единоборства двух защитников. Импульсивность, заряженность на борьбу здесь только мешает.

Глупейший пенальти получила «Балтика» – то, что сделал игрок хозяев, когда схватил за майку игрока гостей, объяснению не поддается», – сказал бывший тренер клубов РПЛ Игорь Шалимов.

11 комментариев
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Шалимов о Балтике: чем-то напоминает девятку
+17
-2
+15
Русский Месси был. Теперь Русский Дель Пьеро))
Ждём Русского Балотелли
+7
-1
+6
Козлов топ
Если Зенит не заберёт его обратно, то, уверен, за ним придут московские клубы
Очень хорошо играет. Смело. А главное, очень полезно
+4
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+3
Впечатлил в игре с Самарой, Шалимов прав
+2
0
+2
Ответ Дядя ТУРА
Русский Месси был. Теперь Русский Дель Пьеро)) Ждём Русского Балотелли
А Бухаров или Тихоновецкий чем не наши Балотелли?)
+2
0
+2
Ответ Дмитрий Калибабчук
Ну Зенит при продаже прописал право обратного выкупа.
Подтверждаю:
Выкупить молодого футболиста обратно сине-бело-голубые имеют право за 60 миллионов в течение двух ближайших трансферных окон и за 90 миллионов — летом 2025 года.
+1
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Ответ Дядя ТУРА
Русский Месси был. Теперь Русский Дель Пьеро)) Ждём Русского Балотелли
Так Дзюбинатор чем не Балотелли?
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0
Ответ Vitor Dia
Козлов топ Если Зенит не заберёт его обратно, то, уверен, за ним придут московские клубы Очень хорошо играет. Смело. А главное, очень полезно
Ну Зенит при продаже прописал право обратного выкупа.
+1
-1
0
Ответ Дмитрий9779
Подтверждаю: Выкупить молодого футболиста обратно сине-бело-голубые имеют право за 60 миллионов в течение двух ближайших трансферных окон и за 90 миллионов — летом 2025 года.
Валюта пусть останется в тайне))
А что - а вдруг?)
+1
-1
0
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