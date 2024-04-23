Арсен Венгер: «Хави слишком рано объявил об уходе из «Барсы». Им не повезло ни с «ПСЖ», ни с «Реалом», но они показали, что растут как команда»

Теги ПСЖ Арсен Венгер Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига Футбол

Арсен Венгер положительно оценил работу Хави в «Барселоне».

«Я считаю, что Хави проделал очень хорошую работу в «Барселоне». На мой взгляд, он слишком рано объявил о своем уходе.

Им не повезло ни с «ПСЖ», ни с «Реалом», но они показали, что они растут как команда», – сказал бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер в интервью L’Équipe.

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов каталонский клуб проиграл «ПСЖ» (1:4), играя в меньшинстве с середины первого тайма.

В игре Ла Лиги «Барселона» уступила «Реалу» (2:3), пропустив в добавленное время.

42 комментария
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Ответ Надоело париться в бане
Хави психологически оказался не готов к этой должности. Сначала хорошо держался, но в этом сезоне просто поплыл. Все-таки мало быть хорошим тренером для ТОП-клуба - нужно быть каменной глыбой в психологическом плане.
Лапорта, Деку, Юсте постарались.
Эти трое чуть ли не в каждом интервью говорят о величии команды, об огромных целях, после удачных матчей против топ соперников возвышают команду и завышают ожидания на глазах у болельщиков, журналистов и т.д и всё это ложится на плечи Хави. Хави и сам порой высказывается подобным образом, но как мне кажется всё это исходит о руководства.
Огромное давление со стороны, тем более на молодого тренера давит очень сильно и с этим давлением он не справляется, пока что.
+38
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+37
Хави психологически оказался не готов к этой должности. Сначала хорошо держался, но в этом сезоне просто поплыл. Все-таки мало быть хорошим тренером для ТОП-клуба - нужно быть каменной глыбой в психологическом плане.
+42
-6
+36
Никто сразу не рвал лиги и ЛЧ, Зидан и Гвардиола это большая удача но и составы были топовые
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+28
Старина Венгер шарит
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+18
Ответ predMBAPPE
Никто сразу не рвал лиги и ЛЧ, Зидан и Гвардиола это большая удача но и составы были топовые
Гвардиола с Сити показал, что такое создавать команду, которая сможет выиграть ЛЧ. Времени у него ушло очень много. Его Барса и так была очень сильна.
+9
-2
+7
Хави уже выставил себя пустозвоном. Сразу видно ДНК барселоны
+6
-2
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Ответ Надоело париться в бане
Хави психологически оказался не готов к этой должности. Сначала хорошо держался, но в этом сезоне просто поплыл. Все-таки мало быть хорошим тренером для ТОП-клуба - нужно быть каменной глыбой в психологическом плане.
Куда он поплыл?
Вся команда за него, все просят остаться
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Ответ Bazilic
Куда он поплыл? Вся команда за него, все просят остаться
Даже болельщики Реала на стадионе просили
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Ответ ljolik888
Игра конечно стала лучше , чем в первой половине сезона , но его панические атаки просто бесят . Он тренер Барселоны , а не шут гороховый .
Это эмоции. Хави молодой тренер ведь, он был великолепным игроком и душой он все еще на поле. Это очень сложно даже на самом низшем уровне осознать, что ты теперь тренер, а не игрок. А на таком уровне первое время, наверное, вообще невозможно.
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... с Реалом не повезло 4 раза подряд?! )))

чапи оставайся (с)
+8
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+2
И это с 16-летним Ямалем, 17-летним Кубарси и 35-летним Левандовски в составе!
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За этот сезон сливоглоры показали, что они растут как хейтеры Хави. Столько помоев про него еще никогда не писали.
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Ответ Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
А ну-ка, Ваня, глянь мой ник) он специально для таких уникумов создан…чтобы не зарывались)
ну ты ещё вспомни времена динозавров. Если ты 2+2 сложить не можешь, то, в принципе, для фанатов барсы это обыденность.
Я понимаю, что фанам барсы только остается, что жить прошлым. Увы.
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Ответ Иван Баланар
Ну да, после унижения от Мадрида 0:4 и 1:4 счет 2:3 реально прогресс😎
А ну-ка, Ваня, глянь мой ник) он специально для таких уникумов создан…чтобы не зарывались)
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Ответ Bazilic
Куда он поплыл? Вся команда за него, все просят остаться
Все эти неадекватные ответы на прессухах, срывы на бровке, мат в сторону судей-это именно то, что называется «поплыл»
Слава Богу, команда вроде сохранила управляемость. Но, ошибки типа удаления Араухо или проблема с реализацией весь сезон-это явно следствие нервозности Хави, которая передаётся команде
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Ответ <=Ubriaco_Belloccio=>
Гвардиола с Сити показал, что такое создавать команду, которая сможет выиграть ЛЧ. Времени у него ушло очень много. Его Барса и так была очень сильна.
Гвардиола с Сити показал , что ЛЧ выиграть не пальцами счелкнуть
В Европе кроме Сити и другие есть сильные команды и задачи такие же высокие.
Из Гвардиолы делаете Бога футбола , типо кроме его никто ЛЧ выиграть не может и тренировать
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Ответ <=Ubriaco_Belloccio=>
И это с 16-летним Ямалем, 17-летним Кубарси и 35-летним Левандовски в составе!
А еще Фермин , Форт , Кристенсен - опорник и сам Ферран Торез
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Ответ AlexZhano__
Чем больше они себя убеждают, что им просто не повезло, тем хуже будет потом.
И лучше нам, Hala Madrid!
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Куда там венгеру до школьников с комментов спортса насмехающихся над великим игроком

Их любимая команда с помощью левой пенки еле-еле выиграла матч в статусе абсолютного фаворита, тут у каждого чсв подскочит
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Не смотря на свой характер, Хави проделал отличную работу. И лучше бы остался и его бы реально боготворили. Но если нет, то можно бы постараться в Баварию
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В принципе если перестать болтать о величии и ДНК, а начинать создавать новое и свое, то может и не придется оправдываться и кастинг спич райтеров устраивать!🤔
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Ответ Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
А ну-ка, Ваня, глянь мой ник) он специально для таких уникумов создан…чтобы не зарывались)
2:8 забыл
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а в чем рост как команды то?
ладно бы, играл один молодняк или ноунеймы
а так в нападении Лева, которому 36 в следующем году, в полузащите вся надежда на 34 летнего Гюндогана. Педри последние 2 года в целом стал очень плох, де Йонг в этом сезоне из лазарета не выходит.
с чего вдруг кто то взял, что в следующем году будет ситуация лучше? год назад этим же составом +- играли точно так же уныло, такие же позорные поражения в ЛЧ были, но тогда хотя бы ЧИ выиграли...
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Не повезло в данном случае называется коррупция.
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Хави проделал хорошую работу, на четверку с жирным плюсом👍 в условиях, в которых оказалась Барса из-за предыдущего руководства вряд ли сам Пеп или Клопп добились бы большего, единственное, что не нравится в Хави, это его тонкокожесть, надо смеяться и стебать всех критикующих (тем более большинство из них из Мадрида), а он слишком бурно реагировал на оголтелое критиканство.
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Ответ Надоело париться в бане
Хави психологически оказался не готов к этой должности. Сначала хорошо держался, но в этом сезоне просто поплыл. Все-таки мало быть хорошим тренером для ТОП-клуба - нужно быть каменной глыбой в психологическом плане.
Согласен, особенно на фоне Карло, Хави’ выглядит, как нашкодивший школьник.
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Ответ Надоело париться в бане
Хави психологически оказался не готов к этой должности. Сначала хорошо держался, но в этом сезоне просто поплыл. Все-таки мало быть хорошим тренером для ТОП-клуба - нужно быть каменной глыбой в психологическом плане.
Отлично держался я считаю) все таки в прошлом сезоне уверенно взяли чемпионство) а первый сезон с унылой командой решил побороться за чемпионство, но там уже в начале чемпионата много очков потеряли) да и в Лиге чемпионов с молодыми ребятами залетел в четвертьфинал)
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Ответ Надоело париться в бане
Хави психологически оказался не готов к этой должности. Сначала хорошо держался, но в этом сезоне просто поплыл. Все-таки мало быть хорошим тренером для ТОП-клуба - нужно быть каменной глыбой в психологическом плане.
Куда он поплыл ?
Что ты хочешь увидеть от этого состава , где играют 16-18 летние пацаны.
Есть позиции , которые требуют усиления - особенно атака и ЦФ
В команде , где есть опыт и неопытная молодость.
Это Вам не в Фифу играть
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Вообще ,я думаю, Хави просто не вывез. Физически, и морально. И, может быть, у него просто случилось выгорание. У него ещё мало опыта, команда трещит по швам, вся в долгах, травмы ключевых игроков и т.д. Хави просто был к этому не готов. Это у всех бывает. По крайней мере, в первый полный сезон в Барсе(22/23) он был хорош.
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Хави правильно поступил, потому что дальше будет только хуже. Мужик просто выгорел. Он отчасти сам виноват, но большая часть вины висит на опухшем.
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