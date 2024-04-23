Арсен Венгер: «Хави слишком рано объявил об уходе из «Барсы». Им не повезло ни с «ПСЖ», ни с «Реалом», но они показали, что растут как команда»
Арсен Венгер положительно оценил работу Хави в «Барселоне».
«Я считаю, что Хави проделал очень хорошую работу в «Барселоне». На мой взгляд, он слишком рано объявил о своем уходе.
Им не повезло ни с «ПСЖ», ни с «Реалом», но они показали, что они растут как команда», – сказал бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер в интервью L’Équipe.
В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов каталонский клуб проиграл «ПСЖ» (1:4), играя в меньшинстве с середины первого тайма.
В игре Ла Лиги «Барселона» уступила «Реалу» (2:3), пропустив в добавленное время.
Эти трое чуть ли не в каждом интервью говорят о величии команды, об огромных целях, после удачных матчей против топ соперников возвышают команду и завышают ожидания на глазах у болельщиков, журналистов и т.д и всё это ложится на плечи Хави. Хави и сам порой высказывается подобным образом, но как мне кажется всё это исходит о руководства.
Огромное давление со стороны, тем более на молодого тренера давит очень сильно и с этим давлением он не справляется, пока что.
Вся команда за него, все просят остаться
чапи оставайся (с)
Я понимаю, что фанам барсы только остается, что жить прошлым. Увы.
Слава Богу, команда вроде сохранила управляемость. Но, ошибки типа удаления Араухо или проблема с реализацией весь сезон-это явно следствие нервозности Хави, которая передаётся команде
В Европе кроме Сити и другие есть сильные команды и задачи такие же высокие.
Из Гвардиолы делаете Бога футбола , типо кроме его никто ЛЧ выиграть не может и тренировать
Их любимая команда с помощью левой пенки еле-еле выиграла матч в статусе абсолютного фаворита, тут у каждого чсв подскочит
ладно бы, играл один молодняк или ноунеймы
а так в нападении Лева, которому 36 в следующем году, в полузащите вся надежда на 34 летнего Гюндогана. Педри последние 2 года в целом стал очень плох, де Йонг в этом сезоне из лазарета не выходит.
с чего вдруг кто то взял, что в следующем году будет ситуация лучше? год назад этим же составом +- играли точно так же уныло, такие же позорные поражения в ЛЧ были, но тогда хотя бы ЧИ выиграли...
Что ты хочешь увидеть от этого состава , где играют 16-18 летние пацаны.
Есть позиции , которые требуют усиления - особенно атака и ЦФ
В команде , где есть опыт и неопытная молодость.
Это Вам не в Фифу играть