Арсен Венгер: «Хави слишком рано объявил об уходе из «Барсы». Им не повезло ни с «ПСЖ», ни с «Реалом», но они показали, что растут как команда»

Арсен Венгер положительно оценил работу Хави в «Барселоне».

«Я считаю, что проделал очень хорошую работу в «Барселоне». На мой взгляд, он слишком рано объявил о своем уходе.

Им не повезло ни с «ПСЖ», ни с « », но они показали, что они растут как команда», – сказал бывший главный тренер «Арсенала» в интервью L’Équipe.

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов каталонский клуб проиграл «ПСЖ» (1:4), играя в меньшинстве с середины первого тайма.

В игре « » уступила «Реалу» (2:3), пропустив в добавленное время.