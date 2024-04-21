Бернарду об ударе по центру в серии с «Реалом»: «Подумал, что это хороший вариант. В первую ночь я особо не спал, во вторую – чуть больше. Лунин – молодец»

Бернарду Силва не спал ночью после вылета от «Реала» из Лиги чемпионов.

« » сыграл с «Реалом» вничью в обоих матчах 1/4 финала (3:3, 1:1) и уступил в серии пенальти на своем поле – 3:4.

Голкипер « » отразил удары Силвы и Матео Ковачича с точки – португалец пробил по центру ворот, украинец остался на месте и забрал мяч.

«Это был разочаровывающий вечер для меня, вся неделя была такой для меня лично и для всей команды, потому что мы хотели провести еще один исторический сезон [после требла], и вылет из чемпионов стал для нас разочарованием.

В первую ночь я особо не спал, во вторую – чуть больше и лучше, третью ночь – уже почти целиком спал. Вот так вот», – рассказах хавбек «Ман Сити» .

Также 29-летний футболист объяснил, почему решил пробить именно по центру.

– У меня было два варианта – один из углов, не скажу, какой именно, и середина. Я ждал. Хотел бить вторым или третьим, чтобы увидеть реакцию вратаря на первый удар или на первые два.

И он [Лунин] начинал двигаться раньше, и я подумал, что удар по центру – хороший вариант. Потому что под давлением 99% вратарей двигаются [в один или другой угол]. Вратари перемещаются, а он решил остаться. И надо отдать ему должное, он молодец. Что есть, то есть.

– А потом вы забили победный гол в полуфинале Кубка Англии с «Челси».

– Мы как семья, как братья – поддерживаем друг друга, когда кто-то допускает промах. Парни просто потрясающе вели себя со мной.

Да, мы едины, мы идем вперед. Теперь у нас финал Кубка и АПЛ, и мы сделаем все возможное, чтобы выиграть трофеи, – сказал Бернарду.

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