Бернарду об ударе по центру в серии с «Реалом»: «Подумал, что это хороший вариант. В первую ночь я особо не спал, во вторую – чуть больше. Лунин – молодец»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Бернарду Силва Андрей Лунин Футбол

Бернарду Силва не спал ночью после вылета от «Реала» из Лиги чемпионов.

«Манчестер Сити» сыграл с «Реалом» вничью в обоих матчах 1/4 финала (3:3, 1:1) и уступил в серии пенальти на своем поле – 3:4.

Голкипер «Мадрида» Андрей Лунин отразил удары Силвы и Матео Ковачича с точки – португалец пробил по центру ворот, украинец остался на месте и забрал мяч.

«Это был разочаровывающий вечер для меня, вся неделя была такой для меня лично и для всей команды, потому что мы хотели провести еще один исторический сезон [после требла], и вылет из Лиги чемпионов стал для нас разочарованием.

В первую ночь я особо не спал, во вторую – чуть больше и лучше, третью ночь – уже почти целиком спал. Вот так вот», – рассказах хавбек «Ман Сити» Силва.

Также 29-летний футболист объяснил, почему решил пробить именно по центру.

– У меня было два варианта – один из углов, не скажу, какой именно, и середина. Я ждал. Хотел бить вторым или третьим, чтобы увидеть реакцию вратаря на первый удар или на первые два.

И он [Лунин] начинал двигаться раньше, и я подумал, что удар по центру – хороший вариант. Потому что под давлением 99% вратарей двигаются [в один или другой угол]. Вратари перемещаются, а он решил остаться. И надо отдать ему должное, он молодец. Что есть, то есть.

– А потом вы забили победный гол в полуфинале Кубка Англии с «Челси».

– Мы как семья, как братья – поддерживаем друг друга, когда кто-то допускает промах. Парни просто потрясающе вели себя со мной.

Да, мы едины, мы идем вперед. Теперь у нас финал Кубка и АПЛ, и мы сделаем все возможное, чтобы выиграть трофеи, – сказал Бернарду.

«Теория дурака» помогла Лунину вытащить удар Бернарду. Похожее было в финале ЧМ-2022

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42 комментария
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Бернарду странный тип. Даже Джордана не вспомнил.
+88
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+83
Вообще, это постфактум все так умничают, мол, Бернарду налажал
На деле, в каждой серии есть удары по центру, просто здесь не повезло

Вон, Облак стоял по центру не раз, все соперники раскидали по углам, и фанаты считали его 🤡, мол, что ж не прыгнул

Тут просто удачное решение Лунина и неудачное Бернарду, делать драму не стоит
+72
-2
+70
Ответ Axmat Cecenov
Комментарий скрыт
Джордан Смолов это один и тот же человек
+54
0
+54
Джордан, Баджо, Смолов. Великие тоже ошибаются, парень. Бывает.
+42
-3
+39
Ответ bevooch
Бернарду странный тип. Даже Джордана не вспомнил.
Если только Джордана Пула. Тому тоже по центру пробили.
+25
-2
+23
Бернарду хотел перехитрить и ведь прав, практически 90% ударов приходится по углам, если не больше. Но Андрей красавец, прочитал или подсказали не важно, главное что вытащил удар.
+16
-3
+13
Ответ Фарид Харисов
Лайфхак Лунина прост — он всю серию по мячу реагировал, заранее не прыгал. Это рискованно, но когда бьют так как Ковачич и Бернарду, то это 99% сейв.
Ерунда. Андрей сам намекал, что реагировал только на удар Бернарду. Голкиперы почти никогда не играют на реакцию, гадают в 9 случаях из 10, и, собственно, правильно делают.
+9
-1
+8
Ответ Фарид Харисов
Лайфхак Лунина прост — он всю серию по мячу реагировал, заранее не прыгал. Это рискованно, но когда бьют так как Ковачич и Бернарду, то это 99% сейв.
Я не знаю, кто смешнее и шизованнее - плоскоземельщики или «прыгуны по удару». Вам уже сотни статей и исследований приводили, что это физически невозможно (доли секунды решают так, что ты просто будешь стоять а-ля Облак в той серии) и если кажется, что вратарь угадал «по мячу», то да, он угадал. Но скорее всего, не по мячу.
Марио Гомес даже как-то рассказывал, как в серии пенальти против Чеха он сначала думал бить в один угол, потом передумал в последний момент и исполнил. А Чех мало того, что угадал, так ещё и говорил ему потом, мол, «почему ты передумал и поменял углы?». Так что мяч - это последнее, на что смотрят киперы.
+13
-8
+5
Ответ Биомеханоид
Если только Джордана Пула. Тому тоже по центру пробили.
underrated comment
+5
0
+5
Ответ гилберт
Комментарий скрыт
То есть если предыдущий удар был в угол, то следующий обязательно должен быть в середину? Мне кажется 80% вратарей вообще не стоит на месте и прыгают абы куда
+3
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+3
Если бы был уверен в себе, пульнул бы в "девятину", ведь такие не берутся.
+4
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+3
Ответ Фарид Харисов
Лайфхак Лунина прост — он всю серию по мячу реагировал, заранее не прыгал. Это рискованно, но когда бьют так как Ковачич и Бернарду, то это 99% сейв.
Ну и бред, и кто-то же это ещё и плюсует. Раз, Лунин сам сказал, что он гадал и решил остаться только для удара Силвы и два, есть куча подтверждений, что гадать куда эффективнее, чем реагировать на удар, потому что человеческая реакция не настолько быстрая и это не натренеруешь.
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Ответ Arthurino
Да все уже проехали, Лунин красавчик, Бернарду накосячил. Ощущение, будто пенальти Трезеге в ворота Буффона в финале ЧМ и то меньше обсуждали
Ну это логично - там человек просто чуть-чуть не попал, приняв понятное очевидное решение. Бернарду же принял гораздо более спорное решение, поэтому и обсуждают больше.
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В американских лигах сейчас куча статистиков, во всю работает математическая модель. Интересно было бы посчитать математически, как выголнее бить, в угол или по центру. Бьёшь в угол, допустим 3 процента на промах, 15 что вратарь не гадает, а значит гол, и 41 процент что не угадал, гол. 56 процентов при ударе в угол это точно гол и из 41 процента угаданного берется половина, остальное гол. Итого около 75 процентов вероятность гола при ударе в угол и 85 при ударе по центру. НО!!! Это касается пенальти в игре, а в серии вратарь гадает намного реже! Киперы миксуют решение, особенно если терпят неудачи. Возьмём проценты Лунина, гадал 3 из 5, 60 процентов. Значит при ударе в угол в серии 70 процентов точно гол и половина из угаданного, плюс еще 15. Итого получается 85 процентов, а при ударе по центру в серии вероятность гола 60 процентов. Шах и мат Бернарду Силве. Пеп конечно машина, но эта простая математика выкинула его из ЛЧ. Даже футболистам экстра класса полезно иногда посидеть за партой.
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Ответ Lux_Vid Александров
Джордан Смолов это один и тот же человек
Стаpшина вдалбливает солдату:
- Сколько раз можно говорить тебе, дубина, что Карл Маркс и Фридрих Энгельс - это не муж и жена, а четыре совершенно разных человека☝️
+2
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+2
Ничего страшного, все довольны остались
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Не забил и не забил. МС не стоит переживать. Игра есть, играли от себя 2 матча, 2 этажный автобус не ставили.

И так сезон тяжелый. Каждый год требл не возьмешь. Вон, у Реала 0 треблов.

Если бы слили кубок или АПЛ под ЛЧ, то сил было бы больше, как делал Реал Зидана или Реал Анчелотти в прошлом году.

АПЛ не Ла Лига и не Лига 1 и календарь под ЛЧ не пишут. У АПЛ номер 1 только АПЛ, а не ЛЧ.

Команда и так идет на все рекорды.
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Ответ Фарид Харисов
Лайфхак Лунина прост — он всю серию по мячу реагировал, заранее не прыгал. Это рискованно, но когда бьют так как Ковачич и Бернарду, то это 99% сейв.
блин, свой коммент дублировать не очень конечно. но тут я даже не знаю, что ещё могу написать.
"сколько уже раз говорили, и вратари в том числе, что "не прыгать до удара" вратарь не может чисто физически: любой удар в угол он уже взять не успеет.
и только искпердам со спорца виднее"(С)
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Бернардо надо поменьше бить по центру, вратари уже будут знать, что он постоянно бьет в центр. Идеальный пенальти - удар в девятку или сильный удар в угол. Как у Роналду, например. Удар Бернардо напомнил ту самую паненку Смолов, после которой я ночь не спал и матом поливал Смолова😑
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Ответ Arthurino
Да все уже проехали, Лунин красавчик, Бернарду накосячил. Ощущение, будто пенальти Трезеге в ворота Буффона в финале ЧМ и то меньше обсуждали
Удар Трезеге потащить было невозможно. Просто чу чуть не хватило.

Там вообще Бартез и близко не мог отбить ни один пенальти. Он кажется слишком маленьким для вратаря.
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Ответ corazon blanco
Бернарду хотел перехитрить и ведь прав, практически 90% ударов приходится по углам, если не больше. Но Андрей красавец, прочитал или подсказали не важно, главное что вытащил удар.
Вроде как Кепа подсказал. Бернарду и раньше так пробивал в серии пенальти, в матче с Челси
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Ну вот правильно же рассуждает! И так облажаться. Первую пенку Лунин не угадал, и тут не забил Модрич...Вероятность того что Лунин не будет гадать второй удар возросла кратно, и тут такой подарок.
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Если уж бьешь по центру, то бить надо сильно и под перекладину.
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Ответ Ssss Ssss
та что вы уцепились за этого Кепу? он никудышный вратарь, что он может вообще подсказать?
Бернардо забивал Кепе, и как раз бил по центру
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Спортс пожалуйста не засоряйте сайт новостями по типу «… посоветовал Бернарду пробить по центру»
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Даже если бы и он и Ковачич забили то было прямо заметно насколько они нервничали до удара.
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Наверное, в серии пенальти лучше всё же по углам бить. Не всем так везёт, как сборной России повезло с Де Хеа, который по центру пропустил много ударов.
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Начал двигаться?) Он как стоял, так и стоял
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
Я не знаю, кто смешнее и шизованнее - плоскоземельщики или «прыгуны по удару». Вам уже сотни статей и исследований приводили, что это физически невозможно (доли секунды решают так, что ты просто будешь стоять а-ля Облак в той серии) и если кажется, что вратарь угадал «по мячу», то да, он угадал. Но скорее всего, не по мячу. Марио Гомес даже как-то рассказывал, как в серии пенальти против Чеха он сначала думал бить в один угол, потом передумал в последний момент и исполнил. А Чех мало того, что угадал, так ещё и говорил ему потом, мол, «почему ты передумал и поменял углы?». Так что мяч - это последнее, на что смотрят киперы.
Комментарий удален модератором
Тоже всегда считал, что удар по центру в таких матчах, где сумашедшее давление, отличная идея, но Лунин красавчик)
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