Бернарду об ударе по центру в серии с «Реалом»: «Подумал, что это хороший вариант. В первую ночь я особо не спал, во вторую – чуть больше. Лунин – молодец»
Бернарду Силва не спал ночью после вылета от «Реала» из Лиги чемпионов.
«Манчестер Сити» сыграл с «Реалом» вничью в обоих матчах 1/4 финала (3:3, 1:1) и уступил в серии пенальти на своем поле – 3:4.
Голкипер «Мадрида» Андрей Лунин отразил удары Силвы и Матео Ковачича с точки – португалец пробил по центру ворот, украинец остался на месте и забрал мяч.
«Это был разочаровывающий вечер для меня, вся неделя была такой для меня лично и для всей команды, потому что мы хотели провести еще один исторический сезон [после требла], и вылет из Лиги чемпионов стал для нас разочарованием.
В первую ночь я особо не спал, во вторую – чуть больше и лучше, третью ночь – уже почти целиком спал. Вот так вот», – рассказах хавбек «Ман Сити» Силва.
Также 29-летний футболист объяснил, почему решил пробить именно по центру.
– У меня было два варианта – один из углов, не скажу, какой именно, и середина. Я ждал. Хотел бить вторым или третьим, чтобы увидеть реакцию вратаря на первый удар или на первые два.
И он [Лунин] начинал двигаться раньше, и я подумал, что удар по центру – хороший вариант. Потому что под давлением 99% вратарей двигаются [в один или другой угол]. Вратари перемещаются, а он решил остаться. И надо отдать ему должное, он молодец. Что есть, то есть.
– А потом вы забили победный гол в полуфинале Кубка Англии с «Челси».
– Мы как семья, как братья – поддерживаем друг друга, когда кто-то допускает промах. Парни просто потрясающе вели себя со мной.
Да, мы едины, мы идем вперед. Теперь у нас финал Кубка и АПЛ, и мы сделаем все возможное, чтобы выиграть трофеи, – сказал Бернарду.
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На деле, в каждой серии есть удары по центру, просто здесь не повезло
Вон, Облак стоял по центру не раз, все соперники раскидали по углам, и фанаты считали его 🤡, мол, что ж не прыгнул
Тут просто удачное решение Лунина и неудачное Бернарду, делать драму не стоит
Марио Гомес даже как-то рассказывал, как в серии пенальти против Чеха он сначала думал бить в один угол, потом передумал в последний момент и исполнил. А Чех мало того, что угадал, так ещё и говорил ему потом, мол, «почему ты передумал и поменял углы?». Так что мяч - это последнее, на что смотрят киперы.
- Сколько раз можно говорить тебе, дубина, что Карл Маркс и Фридрих Энгельс - это не муж и жена, а четыре совершенно разных человека☝️
И так сезон тяжелый. Каждый год требл не возьмешь. Вон, у Реала 0 треблов.
Если бы слили кубок или АПЛ под ЛЧ, то сил было бы больше, как делал Реал Зидана или Реал Анчелотти в прошлом году.
АПЛ не Ла Лига и не Лига 1 и календарь под ЛЧ не пишут. У АПЛ номер 1 только АПЛ, а не ЛЧ.
Команда и так идет на все рекорды.
"сколько уже раз говорили, и вратари в том числе, что "не прыгать до удара" вратарь не может чисто физически: любой удар в угол он уже взять не успеет.
и только искпердам со спорца виднее"(С)
Там вообще Бартез и близко не мог отбить ни один пенальти. Он кажется слишком маленьким для вратаря.