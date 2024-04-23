Мостовой о работе ВАР: «Бывает, по 10 минут стоишь и замерзаешь. Не понимаю, почему у нас это происходит очень долго»

Андрей Мостовой считает, что просмотр ВАР занимает много времени.

«Зенит» дома победил «Оренбург» (1:0) в 25-м туре Мир .

На 77-й минуте игры мяч, летевший в створ после удара Густаво Мантуана, попал в руку защитника гостей Данилы Прохина, находившуюся за корпусом игрока. Главный арбитр Владислав Безбородов не зафиксировал фол и не изменил решение после просмотра видеоповтора.

– Какие мысли были в те минуты, когда решалось, назначать пенальти в ворота « » или нет?

– Во‑первых, это продолжалось очень долго. И я не понимаю, почему у нас это происходит именно так. Бывает, по десять минут стоишь и замерзаешь.

Что касается самого момента, не знаю, какие там бывают трактовки. Я видел, что мяч попадает игроку за спину и в руку. Интересно, конечно, было бы узнать трактовку.

Я, если честно, уже хотел пойти к одиннадцатиметровой отметке, готов был бить пенальти. И даже на этом уже стал сосредоточиваться. Но не назначили, из‑за чего, конечно, расстроен.

– Как относитесь к тому, что арбитры теперь в таких ситуациях объявляют о своем решении на весь стадион?

– Думаю, российскому футболу надо быть новаторами. Начнем с этого (улыбается). Думаю, для зрителей это интересно, вообще это что‑то новое и необычное. Поэтому хорошо, что такое внедряют, – сказал полузащитник « » .