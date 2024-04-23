Мостовой о работе ВАР: «Бывает, по 10 минут стоишь и замерзаешь. Не понимаю, почему у нас это происходит очень долго»

Теги Зенит премьер-лига Россия судьи Оренбург видеоповторы Андрей Мостовой Матч ТВ Футбол

Андрей Мостовой считает, что просмотр ВАР занимает много времени.

«Зенит» дома победил «Оренбург» (1:0) в 25-м туре Мир РПЛ.

На 77-й минуте игры мяч, летевший в створ после удара Густаво Мантуана, попал в руку защитника гостей Данилы Прохина, находившуюся за корпусом игрока. Главный арбитр Владислав Безбородов не зафиксировал фол и не изменил решение после просмотра видеоповтора.

Какие мысли были в те минуты, когда решалось, назначать пенальти в ворота «Оренбурга» или нет?

– Во‑первых, это продолжалось очень долго. И я не понимаю, почему у нас это происходит именно так. Бывает, по десять минут стоишь и замерзаешь.

Что касается самого момента, не знаю, какие там бывают трактовки. Я видел, что мяч попадает игроку за спину и в руку. Интересно, конечно, было бы узнать трактовку.

Я, если честно, уже хотел пойти к одиннадцатиметровой отметке, готов был бить пенальти. И даже на этом уже стал сосредоточиваться. Но не назначили, из‑за чего, конечно, расстроен.

Как относитесь к тому, что арбитры теперь в таких ситуациях объявляют о своем решении на весь стадион?

– Думаю, российскому футболу надо быть новаторами. Начнем с этого (улыбается). Думаю, для зрителей это интересно, вообще это что‑то новое и необычное. Поэтому хорошо, что такое внедряют, – сказал полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой.

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4 комментария
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Судьи на ВАР, наверное, окуляры подбирают, в которые, где нужно видно, а где не нужно,не видно и ждут смс 😊
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