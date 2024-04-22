Орлов о «Зените» и 1:0 с «Оренбургом»: «Команда не в порядке, выглядит академично. Вендел не похож сам на себя»

Теги Зенит премьер-лига Россия Геннадий Орлов Оренбург Андрей Мостовой Вендел Футбол

Геннадий Орлов оценил победу «Зенита» над «Оренбургом» (1:0) в Мир РПЛ.

«Трудная победа питерцев. «Зенит» сейчас не в порядке, выглядит как-то академично. Возможно, команда Семака угодила в физическую яму. Все-таки после сборов прошло уже два месяца. Мог наступить какой-то спад в функциональной готовности. 

Возможно, сказывается плотный график, добавились кубковые игры. Нужно находиться внутри, чтобы точнее ответить на этот вопрос. Но мы же видим состояние Вендела. Он сам на себя не похож! Нет легкости, пропали его рывки.

Клаудиньо был поживее. Наверное, его справедливо признали лучшим игроком встречи. Красивый гол. Но в целом «Зенит» тяжеловат. Кассьерра сделал хорошую скидку Клаудиньо, но вообще почти весь матч простоял без мяча. Полузащитники его не снабжали пасами! Плохая работа средней линии. Как можно оставить без передач лучшего бомбардира лиги нынешнего сезона? Под него не работают…

Мостовой заменил Педро, но почему-то почти не обострял. Андрей больше держал мяч, играл на сохранение счета. Но преимущество-то совсем зыбкое. Всего 1:0. Тем более дома играешь! Да, «Зенит» лидирует, имеет определенный задел, но все равно команда сейчас какая-то не такая», – сказал комментатор.

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18 комментариев
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Венделу просто лень играть, ему интересно только с сильными соперниками. С остальными он вообще не играет. Ему нормально отдать рискованный пас поперек, допустить потерю и просто встать, хотя раньше он всегда старался сразу включиться. Так что если ему до такой степени надоело, то настало время расставаться. С Клаудом то же самое, кстати. Так бывает, не все игроки могут как Сантос отдаваться клубу.
+14
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+13
Да глупости это про физическую форму. Несколько дней назад 90 минут давили Спартак, а сейчас вся физика резко куда-то ушла?
Дело вообще в другом : в первом тайме Зенит привычно вдавливал в газон глухой автобус и выходя на второй тайм собирался продолжать это делать. А тут этот автобус внезапно окрылился и пошёл в атаку и Зенит растерялся. Пошли какие-то нервные обрезы, оборона запаниковала, а один только Нино мог привезти пару голов на ровном месте. И в результате этой нервотрепки команда просто не смогла перестроиться. К тому же очень сложно эмоционально и психологически пересобрать себя, когда в первом тайме у тебя всё легко получается без какого-то напряга, а во втором тайме внезапно тебя вынуждают вкалывать.
+15
-4
+11
Ответ Garikus89
Венделу просто лень играть, ему интересно только с сильными соперниками. С остальными он вообще не играет. Ему нормально отдать рискованный пас поперек, допустить потерю и просто встать, хотя раньше он всегда старался сразу включиться. Так что если ему до такой степени надоело, то настало время расставаться. С Клаудом то же самое, кстати. Так бывает, не все игроки могут как Сантос отдаваться клубу.
Так Сантос защитник, а Вендел бокс-ту-бокс. У игроков таких разных позиций даже разная ментальность.
Дисциплинированных защитников пруд пруди было в Зените : Ломбертс, Губочан, Сантос, Анюков, Ракицкий, Иванович, Ширл, Ким.
А много ли было у нас дисциплинированных креативщиков? Все они периодически и прибухивали, и хандрили : Аршавин, Халк (вспомни как он поплыл после предложения из Китая, хотя до этого по дисциплине был как Сантос), Быстров, Широков, Азмун, Кержаков, Дзюба.
Профессионалом из больших игроков от и до был только Данни наверное.
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Вообще матч с Оренбургом это просто классическое пособие на тему плохого выступления российский команд в еврокубках в последние годы, а Зенита в отдельности.
В первом тайме андердог сыграл против лидера как принято играть в РПЛ : глухая эшелонированная оборона, несколько выходов в атаку за тайм, полная почтительность по отношению к чемпиону. В итоге Зенит играет в привычной уже для него скорости, неторопясь раскатывая оборонительные редуты, в поисках брешей для вскрытия свободных зон.
А во втором тайме Оренбург заиграл уже как европейский андердог. Без страха пропустить, агрессивно прессингуя, с полной уверенностью в собственной атаке, ни о каком страхе перед лидером чемпионата уже речи не было. И Зенит замандражировал, затрясся, ведь так против него ни один клуб в Петербурге играть не смеет.
Поэтому и проваливаемся в еврокубках, потому что в РПЛ аутсайдеры приучают лидеров к этому неспешному и монотонному статичному футболу. Потому что сохранить одно очочко для аутсайдеров задача куда важнее, чем попытаться сыграть в свой футбол и забить гол. При этом ощущение, что шансы сохранить ничью , расставившись всей командой в своей штрафной, абсолютно мнимое. И Оренбург, продолжая играть в глухую , так бы и пропустил второй гол, ничего не создав в атаке и без шансов отлетел бы.
А в Европе бы та же команда уровня Оренбурга вышла бы с Зенитом играть именно так, как играли гости во втором тайме. И Зенит с непривычки бы так же беспомощно выглядел бы.
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+6
Ответ Garikus89
Венделу просто лень играть, ему интересно только с сильными соперниками. С остальными он вообще не играет. Ему нормально отдать рискованный пас поперек, допустить потерю и просто встать, хотя раньше он всегда старался сразу включиться. Так что если ему до такой степени надоело, то настало время расставаться. С Клаудом то же самое, кстати. Так бывает, не все игроки могут как Сантос отдаваться клубу.
К тому же не надо забывать, что атакующий полузащитник , в отличие от защитника, всегда должен что-то придумывать, рисковать. Иначе гола просто не состоится, у них даже другое мышление из-за этого. А от защитника больше требуется умение читать действия соперника и быть надёжным, рисковать поменьше и выбирать наиболее надёжный вариант. Поэтому и ошибки защитников не так часто встречаются, да и их плохая игра бросается в глаза не так заметно.
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Вендел свое отыграл,в Европу.
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+2
Ответ Antonio Gaudi
Так Сантос защитник, а Вендел бокс-ту-бокс. У игроков таких разных позиций даже разная ментальность. Дисциплинированных защитников пруд пруди было в Зените : Ломбертс, Губочан, Сантос, Анюков, Ракицкий, Иванович, Ширл, Ким. А много ли было у нас дисциплинированных креативщиков? Все они периодически и прибухивали, и хандрили : Аршавин, Халк (вспомни как он поплыл после предложения из Китая, хотя до этого по дисциплине был как Сантос), Быстров, Широков, Азмун, Кержаков, Дзюба. Профессионалом из больших игроков от и до был только Данни наверное.
Но я же сравниваю его с ним же самим, просто годичной давности, а не две разные позиции) У него и просто ошибок, которых раньше не было, сейчас масса)
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Вспомнились слова Газзаева про академиков с тросточками. ))
Интеллигенты ... )
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Неудивительно, команда без тренера всю дорогу, по жизни играют кто во что горазд. Когда у Вендела и Клауда катит, они всех укатывают в РПЛ, если нет, то пиши-пропало, еле-еле один-два мяча на ошибках соперников выкакивают и только. А в ЛЧ и Вендел и Клауд не вытаскивали донного физрука. Там без игры даже Брюгге или Бетис дома не обыграешь.
Вообще не понятно сколько ещё можно в Зенит держать эту травоядную бездарность. У Миллера каждый матч кривая рожа, но всё чего терпит это серость. А что терпит не понятно. Ладно если бы хотя бы свою молодёжь подтягивал бы, так и этого же ни черта нет... Уфа за 200 млн евро - и смех, р и грех....
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Победителей поздравляют, а не судят: это неприлично.
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Ответ Garikus89
Венделу просто лень играть, ему интересно только с сильными соперниками. С остальными он вообще не играет. Ему нормально отдать рискованный пас поперек, допустить потерю и просто встать, хотя раньше он всегда старался сразу включиться. Так что если ему до такой степени надоело, то настало время расставаться. С Клаудом то же самое, кстати. Так бывает, не все игроки могут как Сантос отдаваться клубу.
А нефиг было держать бездарного Семака, который, насильно держит Вендела и Клауда. Нормальный тренер давно бы из отпустил бы, не мучая ни из, ни себя ни болельщиков. Но это бездарь тупо не знает как играть без них. Все же видели Зенит без них со Спартаком в Кубке. Это просто дворовая команда, натуральная Уфа
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Ответ Antonio Gaudi
Так Сантос защитник, а Вендел бокс-ту-бокс. У игроков таких разных позиций даже разная ментальность. Дисциплинированных защитников пруд пруди было в Зените : Ломбертс, Губочан, Сантос, Анюков, Ракицкий, Иванович, Ширл, Ким. А много ли было у нас дисциплинированных креативщиков? Все они периодически и прибухивали, и хандрили : Аршавин, Халк (вспомни как он поплыл после предложения из Китая, хотя до этого по дисциплине был как Сантос), Быстров, Широков, Азмун, Кержаков, Дзюба. Профессионалом из больших игроков от и до был только Данни наверное.
Керж абсолютный профи и трудяга был. Он каким боком в этом списке?
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Ответ Владислав88
А нефиг было держать бездарного Семака, который, насильно держит Вендела и Клауда. Нормальный тренер давно бы из отпустил бы, не мучая ни из, ни себя ни болельщиков. Но это бездарь тупо не знает как играть без них. Все же видели Зенит без них со Спартаком в Кубке. Это просто дворовая команда, натуральная Уфа
Эх, пойду вытрусь шестой золотой медалью подряд, как же бездарям везет(
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Ответ zyba50@mail.ru
Семак а не засиделся ли ты на Газ промовских окладах , такое впечатление команда выходит и ведет игру так как она считает нужным , есть кто то там на бровке или нет им до фонаря , так можно и доиграться
Так и есть. И все 6 лет было. Семак не тренер, А пустое место там. Просто не решает играть, но и никак не помогает как надо.
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Ответ Дядя Боря
Вендел свое отыграл,в Европу.
И не только он, Клауд, Барриос, туда же. А Семака вообще давно пора пинком под зад выгнать. Бездарность в кубе. Тренер уровня Шалимов-Рахимова-Хохлова, тупо на бюджете на Газпрома выезжает.
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