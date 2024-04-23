Аталанта – Фиорентина, прогноз на матч 24 апреля 2024, Кубок Италии

В Италии завершается сезон, приближается финал Кубка страны. В одном из полуфиналов друг с другом будут сражаться «Лацио» и «Ювентус», в другом полуфинале сыграют «Аталанта» и «Фиорентина». И вот эти двое из второй пары являются единственными, кто от Италии еще борется в еврокубках. Давайте как раз обратимся ко второй паре и выясним, у кого какие шансы.

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Аталанта

Честь и хвала «бергамаскам», которые не испугались Юргена Клоппа и победили его в Лиге европы по сумме двух встреч: в первом матче «Аталанта» забила три безответных мяча, во втором сумела устоять при счете 0:1 в пользу «Ливерпуля» и не дала ничего соорудить «красным» в атаке, кроме пенальти. Достижение прекрасное, однако нельзя забывать, что впереди маячит «Марсель», которому тоже давно не доводилось добираться до таких вершин.

Команда, в которой играет Алексей Миранчук, сейчас вынуждена будет разрываться между тремя турнирами: Серией А, где они идут на 6-м месте с 54 очками и пытаются сохранить еврокубковую путевку; Кубком Италии, где ей предстоит биться против «Фиорентины»; и Лигой Европы, где еще неизвестно, кому больше повезет. Есть риск, что Джанпьеро Гасперини не вытянет все эти три турнира, но в каждом из них есть шанс зацепиться за нужную путевку в еврокубки. Последнюю проверку «Аталанта» прошла матчем против «Монцы», победив со счетом 2:1 благодаря Шарлю де Кетеларе и Эль-Билялю Туре, поразивших ворота «гонщиков». Алексей Миранчук в матче не участвовал, хотя находился на скамье запасных.

Фиорентина

«Фиалки», в свою очередь, мечтают завоевать трофей Лиги конференций, который уже покорялся «Роме». Они обыграли «Викторию Пльзень» 2:0 в ответном матче (первый завершился 0:0) и вышли в следующий раунд, где будут играть против бельгийского «Брюгге». Высота головокружительная по их меркам, однако в случае успеха они могут и в еврокубок более высокого ранга заявиться. Но пока что «Фиорентина» будет пытаться преуспеть в Кубке Италии.

Шарж от художника i_tifosissimi. Персонификация клуба «Фиорентина»

В Серии А у нее ничего вдохновляющего пока что нет: 9-е место и 47 очков. До «Аталанты» расстояние составляет 7 очков, но между ними еще маячат «Лацио» и «Наполи». И как и их противник, команда Винченцо Итальяно (какое имя!) будет стараться преуспеть во всех турнирах. Предыдущий матч против «Салернитаны» принес победу 2:0 и три очка, но хватит ли этого в Серии А? Пробить оборону упершейся насмерть «Салернитаны» удалось только в конце встречи благодаря голам Кристиана Куаме и Жонатана Иконе. Конкуренты ведь не собираются смотреть по телевизору следующий евросезон…

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Единственный путь в еврокубки в таком случае проходит либо через Кубок Италии, либо через Лигу конференций. И там, и там дорога трудная, но больше путей не существует. Болельщики ждут от «фиалок» только успехов и там, и там.

Прогноз

Шансы «Аталанты» выиграть Кубок Италии букмекерская контора BetBoom оценивает в виде кэфа 4.3, а шансы «Фиорентины» составляют 4.5, что само по себе чуть меньше. Фаворитом является «Ювентус» с кэфом 1.66, на «Лацио» кэф достигает 15. Однако равенство шансов «бергамасков» и «фиалок» очень условное, ведь они оцениваются относительно «Юве» (трудно представить его невыход в финал, хотя ведь и твердо лидирующий «Интер» из Кубка умудрился вылететь).

Если брать только первые 90 минут матча, BetBoom отдает предпочтение именно «Аталанте», которая будет хозяином в предстоящем полуфинале 24 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Москве. Шансы на победу «Аталанты» (по итогам 90 минут) равны кэфу 1.88, шансы на выигрыш «Фиорентины» эквивалентны 3.84. Чуть выше кэф 3.89 на то, что победителя придется выявлять не в основное время. Но вот если учитывать эти самые tie-breaking ситуации (будь то овертайм или серия пенальти), то в таком случае преимущество будет уже на стороне «Фиорентины»: победа ее в условном овертайме или по условным пенальти оценивается кэфом 1.65, а аналогичная победа «Аталанты» – кэфом 2.2. В этом шанс «фиалок» – измотать противника.

Перейдем к тоталам: на кубок букмекеры предлагают тоталы больше 2.5 за 1.77 и меньше 2.5 за 2.07. Футбольная классика, как и предполагалось. Давайте посмотрим на предыдущие пять встреч каждого из клубов и оценим, насколько возможны реализации таких тоталов. Начнем с «Аталанты» и подопечных Гасперини.

7 апреля. Серия А. Кальяри 2:1 Аталанта

11 апреля. Лига Европы. Ливерпуль 0:3 Аталанта

15 апреля. Серия А. Аталанта 2:2 Верона

18 апреля. Лига Европы. Аталанта 0:1 Ливерпуль

21 апреля. Серия А. Монца 1:2 Аталанта

Как итог, имеем две победы, ничью и два поражения (одно достаточно критичное, второе нет). В плане тоталов реализованы четыре раза тоталы больше 2.5, один из них (ничья с «Вероной») эквивалентен тоталу больше 3.5 (за 3.04).

Теперь посмотрим на результаты выступлений «Фиорентины» в пяти предыдущих матчах.

7 апреля. Серия А. Ювентус 1:0 Фиорентина

11 апреля. Лига конференций. Виктория Пльзень 0:0 Фиорентина

15 апреля. Серия А. Фиорентина 1:1 Дженоа

18 апреля. Лига конференций. Фиорентина 2:0 Виктория Пльзень

21 апреля. Серия А. Салернитана 0:2 Фиорентина

Итак, четыре матча подряд без поражений, хотя есть очковые потери в виде ничьи с генуэзцами. Тотал здесь не превышает 2.5, все строго ниже этой отметки. Дважды были тоталы меньше 1.5 (за 4.22).

BetBoom ждет, что отличатся оба наших участника: 1.72 на голы в исполнении и «Аталанты», и «Фиорентины»; 2.12 на то, что забивать будет только одна команда. У хозяев прогнозируемый тотал находится на уровне больше 1.5 за 1.83 или меньше 1.5 за 1.96; у гостей он на уровне больше 0.75 за 1.66 или меньше 0.75 за 2.2. И речь идет опять о 90 минутах игрового времени: у «Аталанты» есть все ресурсы, чтобы решить вопрос именно в основное время. Если смотреть с точки зрения фор, то на «Аталанту» можно поставить с форой (-0.5) за 1.89, а на «Фиорентину» можно зарядить фору (+0.5) за 1.93. Поскольку полуфинальные матчи никаких двухматчевых серий не предполагают, то тут и мудрить ничего не надо: одного гола может хватить для победы.

Рекомендуемая ставка: тотал меньше 2.5 (2.07)

Что ж, если «Аталанте» удастся за 90 минут решить вопрос выхода в финал, то ей останется просто готовиться к самым сложным и изматывающим схваткам в этом сезоне, которые пройдут, скорее всего, не в Серии А. Но поскольку разница в классах у команд сопоставима (да и важность гола возрастает многократно), тотал здесь будет, скорее всего, небольшой.

Где смотреть матч Аталанта – Фиорентина

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