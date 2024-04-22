Капелло считает, что Пикфорд боится мяча: «У Англии проблемы с вратарем. Иногда он очень хорош, но в финале Евро через 20 минут он начал выбивать мяч подальше – пускай будет на другой стороне поля»

Фабио Капелло считает, что Джордан Пикфорд может мешать Англии побеждать.

«Есть кое-какие проблемы с вратарем. Иногда он хорош, иногда даже очень и очень хорош. Но я видел матч, в котором они проиграли Италии в финале на «Уэмбли». Прошло 20 минут – и он начал выбивать мяч подальше», – отметил бывший главный тренер сборной Англии.

отметил, что это, вероятно, свидетельствует о том, что «боится» мяча.

«Он чувствует: лучше пускай мяч будет на другой стороне поля, а не рядом со мной.

Когда у команды действительно хороший вратарь – это совсем другое дело. Появляется уверенность», – отметил итальянец.