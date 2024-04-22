Капелло считает, что Пикфорд боится мяча: «У Англии проблемы с вратарем. Иногда он очень хорош, но в финале Евро через 20 минут он начал выбивать мяч подальше – пускай будет на другой стороне поля»

Теги Эвертон Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Фабио Капелло сборная Италии по футболу Евро-2020 Джордан Пикфорд Футбол

Фабио Капелло считает, что Джордан Пикфорд может мешать Англии побеждать.

«Есть кое-какие проблемы с вратарем. Иногда он хорош, иногда даже очень и очень хорош. Но я видел матч, в котором они проиграли Италии в финале Евро на «Уэмбли». Прошло 20 минут – и он начал выбивать мяч подальше», – отметил бывший главный тренер сборной Англии.

Капелло отметил, что это, вероятно, свидетельствует о том, что Пикфорд «боится» мяча.

«Он чувствует: лучше пускай мяч будет на другой стороне поля, а не рядом со мной.

Когда у команды действительно хороший вратарь – это совсем другое дело. Появляется уверенность», – отметил итальянец.

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7 комментариев
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Да, им бы вратаря, который умеет играть ногами. Типа Песьякова
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Если мяч на той половине- нам не забьют! Старая английская поговорка
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Переоценённый вратарь
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А мы ещё смеялись над куском мяса с усами)
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День Капелло на спортсе.
Поймали итальянца видимо где-то в баре, судя по его вью
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Традиционно проблемная позиция англичан, посмотреть хотя бы кто в прошлых поколениях на воротах стоял. Удивительно, конечно, что при таком большом количестве талантов уже много лет не находится талантливого вратаря.
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Вся разница между воротчиком и английскими полевыми ногомячистами - в том, что ногомячисты лучше распиарены. А так и тот и другие играют на уровне середняков.
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