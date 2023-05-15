Кин о Пикфорде: «Майка Ричардс называл его топ-вратарем, но это не так. Он смотрится маленьким в воротах»

Рой Кин не считает Джордана Пикфорда топовым вратарем.

В 36-м туре АПЛ « » на своем поле проиграл « » со счетом 0:3.

«Пикфорд в воротах, боже мой. Он выглядит там таким маленьким. Майка [ ] называл его топовым вратарем, но это не так», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».

В 35 матчах АПЛ Джордан Пикфорд пропустил 56 голов – 1,6 гола за игру в среднем. Его подробная статистика доступна здесь.