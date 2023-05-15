Кин о Пикфорде: «Майка Ричардс называл его топ-вратарем, но это не так. Он смотрится маленьким в воротах»

Теги Рой Кин Эвертон Манчестер Сити Майка Ричардс премьер-лига Англия Джордан Пикфорд Футбол

Рой Кин не считает Джордана Пикфорда топовым вратарем.

В 36-м туре АПЛ «Эвертон» на своем поле проиграл «Манчестер Сити» со счетом 0:3.

«Пикфорд в воротах, боже мой. Он выглядит там таким маленьким. Майка [Ричардс] называл его топовым вратарем, но это не так», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».

В 35 матчах АПЛ Джордан Пикфорд пропустил 56 голов – 1,6 гола за игру в среднем. Его подробная статистика доступна здесь.

12 комментариев

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damondiamond
до сих не понимаю, почему основной Пикфорд, а не Поуп или Рамсдейл
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+5
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damondiamond
Ответ Peter Parker
А в качестве игры?
Поуп и Рамсдейл - по 13 клин шитов, Пикфорда даже в топ-10 нет
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Peter Parker
Ответ damondiamond
Поуп и Рамсдейл - по 13 клин шитов, Пикфорда даже в топ-10 нет
Ну это только частности. Сухари заслуга не только вратаря, но и защиты, да и стиля игры команды
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Dinar Ibragimov
Чтобы понять нелепость данного высказывания, можно просто уточнить что Пикфорд во-первых того же роста что и Касильяс и судить чисто из-за роста полный бред, во-вторых в этом сезоне он 6 вратарь АПЛ по предотвращённым голам, это значит что Эвертон должен был пропустить на 2.6 гола больше если бы не Джордан.
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damondiamond
Ответ Peter Parker
А есть существенная разница?
в росте
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Артем Андреев
Ответ damondiamond
до сих не понимаю, почему основной Пикфорд, а не Поуп или Рамсдейл
Потому что он сделал всë для победы своей сборной на Евро, в отличие, например от Рэшфорда и Санчо. Сака не в счëт, слишком зелен был. А у Саутгейта и Мага стабильно в основе играет.
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Peter Parker
Ответ damondiamond
в росте
А в качестве игры?
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Самая быстрая булочка в мире
Ответ damondiamond
Поуп и Рамсдейл - по 13 клин шитов, Пикфорда даже в топ-10 нет
у де Хеи 16, клинштов. Но это не делает де Хею лучше яем Поуп и Рамсдейл. По Пикфорду согласен, вратрарь не топовый
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ман сити фейк
Ответ Артем Андреев
Потому что он сделал всë для победы своей сборной на Евро, в отличие, например от Рэшфорда и Санчо. Сака не в счëт, слишком зелен был. А у Саутгейта и Мага стабильно в основе играет.
Главный виновник Саутгейт а не Сака с Санчо
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фанат Карпеначчо
Ответ Dinar Ibragimov
Чтобы понять нелепость данного высказывания, можно просто уточнить что Пикфорд во-первых того же роста что и Касильяс и судить чисто из-за роста полный бред, во-вторых в этом сезоне он 6 вратарь АПЛ по предотвращённым голам, это значит что Эвертон должен был пропустить на 2.6 гола больше если бы не Джордан.
казалось бы, причём тут Смолов
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