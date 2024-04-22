Терри о сложнейших соперниках: «Анри я боялся больше всех. Дальше – Руни, он был феноменален»
Джон Терри назвал нападающих, против которых играть было сложнее всего.
«Тьерри Анри был лучшим из тех, против кого я играл. Его я боялся больше всех.
Следующим должен быть Уэйн Руни. Он был топ-футболистом и добился невероятных успехов. Кажется, люди немного недооценивают то, насколько Руни был хорош, когда впервые попал в сборную Англии. Помню, как играл против него в АПЛ, как играл с ним на тренировках в сборной. Он был феноменален.
Я бы также сказал, что было сложно играть против Серхио Агуэро и Харри Кейна», – заявил бывший защитник «Челси».
Тьерри помимо того что был супер бомбардиром так еще и выдающимся ассистентом, имел сумасшедший дриблинг и невероятную скорость+ к его пластичным движениям вишенкой на торте был обводящий в дальний угол.
Лидер непобедимого Арсенала 03/04
Блин, вот когда про Анри речь, то первое, что приходит на ум - это его пластика. Ведение мяча на полной скорости - именно ведение, а не проткнул и догнал, видение партнёров, пасы опорной ногой. И как ему повезло с таким партнёром по атаке, как Бергкамп(а в сборной - Зидан)!
Суарес тоже по-своему уникален, но таким арсеналом способов ведения игры он не обладал, имхо. Ну, если вдолгую. В конкретном матче Луис мог удивить, как раз, кого угодно.
Руни меня тоже удивлял в плохом смысле(потому что болею не за МЮ) прям с самого начала и всё казалось, что выбегается этот малыш-крепыш(он Дефо поначалу напоминал) и хватит.
А он оказался настоящим крепышом и выдержал. И даже в конце карьеры спокойно играл опорника - так скажем, универсал, у которого со всем был порядок
Хотя в финале ЛЧ-08 воткнул головой из штрафной.
В серии пенальти потом оба облажались, спросите Терри об этом финале при случае.
Про Суареса вспомнил наконец слово, что лучше всего его характеризует - страсть(спс, что напомнил).
Выйти с травмой и победить Англию, сыграть рукой, да и кусаться тоже, чего уж там - и на самом деле кайфово видеть такую заряженность на победу, потом и кровью, иногда нечестно... Чем слушать вью после матча типа ну проиграли, ну соперник был сильнее.
В ментальном отношении Суарес из этой тройки для меня на первом месте, хотя Руни почти делит с ним первое место, а вот Анри будет пониже
Потом только Виейра,Бергкамп и другие.
Анри согласен более техничен, он больше созидатель, поэтому он как минимум средне играл на «втором этаже» и на опережении.
Луис был не таким техничным, хотя забивал голы и с центра и ножницами и со штрафных, и таскал защиту МЮ на Энфилде, но сила Луиса в его работоспособности, злости и то что он мог играть одинаково круто и слева (ЧМ-10) и в оттяжке под Стариджем (не помню как правильно писать фамилию) и играл «девятку» в барсе, когда выиграл бутсу у праймовых Месси и КР! По достижениям Анри естественно выше (ЧМ+Евро). А так оба крутые, за обоих топил.