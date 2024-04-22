Терри о сложнейших соперниках: «Анри я боялся больше всех. Дальше – Руни, он был феноменален»

Теги Манчестер Юнайтед Уэйн Руни Челси Джон Терри Тьерри Анри Манчестер Сити Сборная Англии по футболу Серхио Агуэро Арсенал Тоттенхэм Харри Кейн Футбол

Джон Терри назвал нападающих, против которых играть было сложнее всего.

«Тьерри Анри был лучшим из тех, против кого я играл. Его я боялся больше всех.

Следующим должен быть Уэйн Руни. Он был топ-футболистом и добился невероятных успехов. Кажется, люди немного недооценивают то, насколько Руни был хорош, когда впервые попал в сборную Англии. Помню, как играл против него в АПЛ, как играл с ним на тренировках в сборной. Он был феноменален.

Я бы также сказал, что было сложно играть против Серхио Агуэро и Харри Кейна», – заявил бывший защитник «Челси».

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23 комментария
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Все мы знаем что самый сложный для Терри был Эвребе.
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Руни, конечно, всегда выглядел как засвегдатай пивных баров. Но на поле был монстром. Уникальный футболист
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Анри и Суарес два самых универсальных форварда в истории АПЛ.
Тьерри помимо того что был супер бомбардиром так еще и выдающимся ассистентом, имел сумасшедший дриблинг и невероятную скорость+ к его пластичным движениям вишенкой на торте был обводящий в дальний угол.
Лидер непобедимого Арсенала 03/04
+29
-9
+20
Ответ Tseren031293
Анри и Суарес два самых универсальных форварда в истории АПЛ. Тьерри помимо того что был супер бомбардиром так еще и выдающимся ассистентом, имел сумасшедший дриблинг и невероятную скорость+ к его пластичным движениям вишенкой на торте был обводящий в дальний угол. Лидер непобедимого Арсенала 03/04
Причем тут Суарес?
+16
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"Одни боялись Пью, другие — Билли Бонса, а меня… хе-хе… боялся сам Флинт." (с)
+11
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После Руни - Уэйн Бридж.
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+6
Ответ Tseren031293
Анри и Суарес два самых универсальных форварда в истории АПЛ. Тьерри помимо того что был супер бомбардиром так еще и выдающимся ассистентом, имел сумасшедший дриблинг и невероятную скорость+ к его пластичным движениям вишенкой на торте был обводящий в дальний угол. Лидер непобедимого Арсенала 03/04
Не один он был лидером.
Блин, вот когда про Анри речь, то первое, что приходит на ум - это его пластика. Ведение мяча на полной скорости - именно ведение, а не проткнул и догнал, видение партнёров, пасы опорной ногой. И как ему повезло с таким партнёром по атаке, как Бергкамп(а в сборной - Зидан)!

Суарес тоже по-своему уникален, но таким арсеналом способов ведения игры он не обладал, имхо. Ну, если вдолгую. В конкретном матче Луис мог удивить, как раз, кого угодно.

Руни меня тоже удивлял в плохом смысле(потому что болею не за МЮ) прям с самого начала и всё казалось, что выбегается этот малыш-крепыш(он Дефо поначалу напоминал) и хватит.
А он оказался настоящим крепышом и выдержал. И даже в конце карьеры спокойно играл опорника - так скажем, универсал, у которого со всем был порядок
+6
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+6
Ответ Men77
Про Гелевого даже не вспомнил.
Так он на фланге играл тогда и с Терри они не пересекались.
Хотя в финале ЛЧ-08 воткнул головой из штрафной.
В серии пенальти потом оба облажались, спросите Терри об этом финале при случае.
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Руни лучший! 💪
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+1
".. а дальше был Хитцльспергер - его вообще все боялись."
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+1
Ответ Tseren031293
Главным лидером был Анри. Потом только Виейра,Бергкамп и другие. Анри согласен более техничен, он больше созидатель, поэтому он как минимум средне играл на «втором этаже» и на опережении. Луис был не таким техничным, хотя забивал голы и с центра и ножницами и со штрафных, и таскал защиту МЮ на Энфилде, но сила Луиса в его работоспособности, злости и то что он мог играть одинаково круто и слева (ЧМ-10) и в оттяжке под Стариджем (не помню как правильно писать фамилию) и играл «девятку» в барсе, когда выиграл бутсу у праймовых Месси и КР! По достижениям Анри естественно выше (ЧМ+Евро). А так оба крутые, за обоих топил.
Ну созидателем из этой тройки был больше Анри, а в командах были созидателями другие - под Анри.

Про Суареса вспомнил наконец слово, что лучше всего его характеризует - страсть(спс, что напомнил).
Выйти с травмой и победить Англию, сыграть рукой, да и кусаться тоже, чего уж там - и на самом деле кайфово видеть такую заряженность на победу, потом и кровью, иногда нечестно... Чем слушать вью после матча типа ну проиграли, ну соперник был сильнее.
В ментальном отношении Суарес из этой тройки для меня на первом месте, хотя Руни почти делит с ним первое место, а вот Анри будет пониже
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самым страшным соперником была совесть мистера Терри - он боролся с ней каждый раз, когда ходил налево с женой одноклубника, но, в конце концов сумел ее побороть.
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Чтобы не говорили, но Джон Терри был незабываемым ассистентом! Уэйна Бриджа...
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Ответ FortMinor
Комментарий скрыт
Чичарито боялся только один русский блоггер
+3
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Ответ Log in
Не один он был лидером. Блин, вот когда про Анри речь, то первое, что приходит на ум - это его пластика. Ведение мяча на полной скорости - именно ведение, а не проткнул и догнал, видение партнёров, пасы опорной ногой. И как ему повезло с таким партнёром по атаке, как Бергкамп(а в сборной - Зидан)! Суарес тоже по-своему уникален, но таким арсеналом способов ведения игры он не обладал, имхо. Ну, если вдолгую. В конкретном матче Луис мог удивить, как раз, кого угодно. Руни меня тоже удивлял в плохом смысле(потому что болею не за МЮ) прям с самого начала и всё казалось, что выбегается этот малыш-крепыш(он Дефо поначалу напоминал) и хватит. А он оказался настоящим крепышом и выдержал. И даже в конце карьеры спокойно играл опорника - так скажем, универсал, у которого со всем был порядок
Главным лидером был Анри.
Потом только Виейра,Бергкамп и другие.
Анри согласен более техничен, он больше созидатель, поэтому он как минимум средне играл на «втором этаже» и на опережении.
Луис был не таким техничным, хотя забивал голы и с центра и ножницами и со штрафных, и таскал защиту МЮ на Энфилде, но сила Луиса в его работоспособности, злости и то что он мог играть одинаково круто и слева (ЧМ-10) и в оттяжке под Стариджем (не помню как правильно писать фамилию) и играл «девятку» в барсе, когда выиграл бутсу у праймовых Месси и КР! По достижениям Анри естественно выше (ЧМ+Евро). А так оба крутые, за обоих топил.
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Ответ f_stahel
самым страшным соперником была совесть мистера Терри - он боролся с ней каждый раз, когда ходил налево с женой одноклубника, но, в конце концов сумел ее побороть.
А Гиггз не смог?)
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