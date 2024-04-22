Терри о сложнейших соперниках: «Анри я боялся больше всех. Дальше – Руни, он был феноменален»

Джон Терри назвал нападающих, против которых играть было сложнее всего.

« был лучшим из тех, против кого я играл. Его я боялся больше всех.

Следующим должен быть . Он был топ-футболистом и добился невероятных успехов. Кажется, люди немного недооценивают то, насколько Руни был хорош, когда впервые попал в сборную . Помню, как играл против него в АПЛ, как играл с ним на тренировках в сборной. Он был феноменален.

Я бы также сказал, что было сложно играть против Серхио Агуэро и », – заявил бывший защитник « ».