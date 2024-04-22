Капелло считает, что Ямаль не достигнет уровня Месси: «Ламин – очень качественный и интересный игрок, но он не будет гением»
Фабио Капелло считает, что Ламин Ямаль не достигнет уровня Лионеля Месси.
«Я увидел Месси на Кубке Гампера и через 20-25 минут после начала игры подошел к Райкарду и попросил отдать его мне в аренду на этот сезон. Он был гением.
Ламин – очень качественный и очень интересный игрок, но он не будет гением», – сказал бывший тренер «Реала» и клубов Серии А.
«Месси, Пеле и Марадона – гении, Роналду – нет. Он очень близок». Капелло о футболистах
Фати из-за этого талант не раскрыл? Разве не из-за того, что его сломали в стыке?
Такие футболисты рождаются раз в век
Месси - это даже не другой уровень, а четвертый! Такие футболисты рождаются раз на сотню лет, а может быть и еще реже...
Он более великий чем Диего.
На что он спросил: "А кто снял?"
Не люблю ни чтиво, ни Месси, но почему-то вспомнилось