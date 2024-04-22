Капелло считает, что Ямаль не достигнет уровня Месси: «Ламин – очень качественный и интересный игрок, но он не будет гением»

Фабио Капелло считает, что Ламин Ямаль не достигнет уровня Лионеля Месси.

«Я увидел Месси на Кубке Гампера и через 20-25 минут после начала игры подошел к и попросил отдать его мне в аренду на этот сезон. Он был гением.

– очень качественный и очень интересный игрок, но он не будет гением», – сказал бывший тренер «Реала» и клубов Серии А.

«Месси, Пеле и Марадона – гении, Роналду – нет. Он очень близок». Капелло о футболистах