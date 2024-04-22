Капелло считает, что Ямаль не достигнет уровня Месси: «Ламин – очень качественный и интересный игрок, но он не будет гением»

Теги МЛС Барселона Лионель Месси Франк Райкард Фабио Капелло Ла Лига Интер Майами Ламин Ямаль Футбол

Фабио Капелло считает, что Ламин Ямаль не достигнет уровня Лионеля Месси.

«Я увидел Месси на Кубке Гампера и через 20-25 минут после начала игры подошел к Райкарду и попросил отдать его мне в аренду на этот сезон. Он был гением.

Ламин – очень качественный и очень интересный игрок, но он не будет гением», – сказал бывший тренер «Реала» и клубов Серии А. 

«Месси, Пеле и Марадона – гении, Роналду – нет. Он очень близок». Капелло о футболистах

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37 комментариев
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Точно не станет Месси, но если постоянно будут говорит 🗣 и везде кричать «новый Месси», может стать новым Фати
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+22
Ответ Великий Алонсо
Комментарий скрыт
Закусывай )
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+18
Он переплюнет Месси: его реальный ориентир - это Боян Кркич
+22
-8
+14
Ответ Cruel Snake
Точно не станет Месси, но если постоянно будут говорит 🗣 и везде кричать «новый Месси», может стать новым Фати
А что не так с Фати? До травмы не был в топе молодых? К 21 году не поиграл в Барсе и АПЛ? Много знаете двадцатилетних играющих на таком уровне? Может проблема с вашими ожиданиями, а не с Фати? В 18 лет выпасть на год из-за травмы это беда, а не вина, shit happens.
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Так и не нужно никому быть Месси, у каждого свой маршрут. Ямаль в 16 лет показывает потрясающе взрослый футбол топового уровня. А называть это гениальностью или работой это уже кому как угодно.
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Ответ Cruel Snake
Точно не станет Месси, но если постоянно будут говорит 🗣 и везде кричать «новый Месси», может стать новым Фати
Какой же бред
Фати из-за этого талант не раскрыл? Разве не из-за того, что его сломали в стыке?
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В принципе новым Месси никому не стать.
Такие футболисты рождаются раз в век
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Ответ Владимир Владимир
Зато пешком ходить не будет)
Он бегом не умеет то, что Месси "пешком" делает.. Хе.
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Глядя на Ямаля вспоминается Янузай, очень похожи по стилю и комплекции, что случилось в итоге, все думаю помнят, в силу своего возраста Ламин очень легкий, юркий, а что его ждем через несколько лет - неизвестно, должен усиленно работать над собой
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Чтобы это понять - не нужно быть Капелло! Это понимает даже сторож дядя Витя!
Месси - это даже не другой уровень, а четвертый! Такие футболисты рождаются раз на сотню лет, а может быть и еще реже...
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Ответ Великий Алонсо
Комментарий скрыт
🤣🤣🤣 Алонсо у тебя горит
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Ответ No Fear
Месси же стал вторым Марадоной
Кто тебе такое сказал или написал!?
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После Давыдова нет нового футболиста, который был ближе к Месси.
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Дон Фабио херни не скажет
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Ответ Великий Алонсо
Комментарий скрыт
Здоровья тебе
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Уровня Месси может и никто не достигнет. Это не главное - главное чтобы потом вспоминали Ямаля , как топового игрока . Удачи ему в будущем .
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Зачем вообще кем то становиться?
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Ответ Стопы Зайона
Закусывай )
Нечем.. Закуска после ЧМ кончилась.. Осталась водяра.. 😀🤭
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Ответ No Fear
Месси же стал вторым Марадоной
Месси это Месси.
Он более великий чем Диего.
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Ответ No Fear
Месси же стал вторым Марадоной
Месси выиграл всё.. И он не наркоман.. ☝️
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Ответ Грейди Дик Грейди Дика
Ямяля даже сложно назвать футболистом. Обычный бегунок-фристайлер, новый тельокуэнкакркичфати
Кто тогда Камавинга, которого он возил мордой об пол?
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Ямаль - самый молодой в истории, кто не станет как Месси
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Как и Эндрик,кстати
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Пусть останется Ямалем..
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Сколько бы тут хейтеров Месси не было, но факт в том, что он действительно гениальный игрок, который одновременно и бомбардир и плеймейкер. Кто еще был таким? Марадона играл в похожей манере, но и близко столько не забивал
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Как-то Тарантино спросили: "почему Вы за столько лет не сняли ничего лучше Криминального чтива?"
На что он спросил: "А кто снял?"

Не люблю ни чтиво, ни Месси, но почему-то вспомнилось
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Больше Дембеле по стилю игры пока напоминает. Будет неплохо кстати, если так и будет играть. Только с головой на плечах в отличие от француза
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Ямаль это Фати 2.0
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Месси с самого начала показывал магию, а Ямаль просто качественный игрок, потенциальный топ, но не супертоп.
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