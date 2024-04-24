Арис — Олимпиакос: прогноз на матч 24.04.2024, Суперлига

В греческой Суперлиге до конца чемпионата каждой команде осталось сыграть по 4-5 матчей, и на сегодняшний день сразу четыре претендуют на первое место. Соревнования проходят в два этапа, на втором определяется шестерка команд, которая продолжает борьбу за титул в двухкруговом мини-турнире. На первом месте находится АЕК, который на одно очко опережает «Панатинаикос», и командам играть друг с другом в следующем туре. На третьем месте идет ПАОК, он отстает от «Панатинаикоса» на четыре очка, а «Олимпиакос» на пять, но у обеих команд есть игра в запасе. Еще одна пара команд «Арис» и «Ламия» сильно отстали, давно уже не ведут борьбу за чемпионство, но могут повлиять на распределение мест среди ведущих клубов. Тот же «Арис» на старте второго этапа выиграл у ПАОКа в гостях, что стало небольшой сенсацией. Правда, дальше с сильными соперниками у футболистов из Салоник одни поражения, но нервы по ходу матчей они трепят любому оппоненту.

«Олимпиакос» стремится вернуть себе чемпионское звание, которое команда утратила в прошлом сезоне. Несколько лет подряд «красно-белым» не было равных в Греции, но гегемонию смог нарушить АЕК. Дело усугубляется тем, что команда играет не только в чемпионате страны, но и смогла пробиться в полуфинал Лиги конференций. Впереди два матча с «Астон Виллой» и после каждого из них поединки с нынешними лидерами чемпионата. Вот там как раз все должно решиться. Чемпионат Греции интересен еще и тем, что там играют россияне, причем находятся на ведущих ролях. Магомед Оздоев выступает за ПАОК, Юрий Лодыгин за «Панатинаикос», а Магомед-Шапи Сулейманов за «Арис». Матч состоится на стадионе Клеантис Викелидис, начало в 19:30 по московскому времени.

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Арис

Команда в Салониках существует уже более ста лет и при ее создании не обошлось без мифологии. Свое имя она получила в честь бога войны Ареса, который находился в конфликте с Гераклом. В честь последнего была названа другая команда из Салоник «Ираклис». Отсюда и соперничество, хотя сейчас соседи выступают во второй по значимости лиге страны. Несмотря на довольно сильный и конкурентный чемпионат Греции, вкладываться в его команды желающих мало. «Арис» нельзя сравнить в этом плане с тем же «Олимпиакосом», которым владеет крупный греческий магнат Евангелос Маринакис.

Более того команда из Салоник в год своего столетия была из-за финансовых проблем вынуждена была опуститься во второй дивизион. Но вскоре и здесь появились деньги, пускай и не самые большие в стране. На клуб обратили внимание в Швейцарии, и сегодня его владельцем является компания Amani Swiss Ltd. Стабильное финансовое положение пока не позволяет выиграть титул, но зато «Арис» на постоянной основе входит в число ведущих команд страны. За него выступают представители различных европейских стран.

Магомед-Шапи Сулейманов провел за команду 27 поединков в чемпионате и является вторым ее бомбардиром, хоть и сильно отстает от лидера испанца Лорена Морона. Тот ранее играл за «Лас-Пальмас» и «Бетис», а в этом сезоне решил сменить обстановку и ведет борьбу за звание лучшего бомбардира чемпионата. В нынешнем сезоне главным тренером «Ариса» стал Апостолос Манциос, который уже руководил командой с 2020 по 2021 год. Именно на этот период пришелся самый крупный успех за последние десятилетия — третье место в греческой Суперлиге. Перед вами результаты пяти последних матчей «Ариса».

Суперлига. 21.04.2024, «Арис» — АЕК — 1 : 2

— 1 : Суперлига. 14.04.2024, АЕК — «Арис» — 2 : 0

— «Арис» — : 0 Суперлига. 07.04.2024, «Арис» — «Панатинаикос» — 0 : 2

— 0 : Суперлига. 03.04.2024, «Олимпиакос» — «Арис» — 3 : 0

— «Арис» — : 0 Суперлига. 31.03.2024, «Арис» — «Ламия» — 3 : 1

Факты и цифры

«Арис» трижды выигрывал чемпионат Греции, правда, последний титул команда завоевала в сезоне в 1946 году

В прошлом сезоне «Арис» занял 5 место, набрав 51 очко, в этом останется на нем же, сейчас на счету команды 48 очков

Лучшим бомбардиром является нападающий Лорен Морон, на его счету 14 забитых мячей

Лидер среди ассистентов чешский полузащитник Владимир Дарида, на его счету 5 результативных передач, на одну отстает Сулейманов

Олимпиакос

Если «Арис» живет сообразно своим не самым большим доходам, то «Олимпиакос» может позволить себе многое. Тут и состав, который и в иных чемпионатах был бы на виду, и титулованный тренер. Хосе Луис Мендилибар в последнее время превратился в кризисного менеджера. В прошлом сезоне его пригласили в «Севилью», где он наладил дела команды в Примере, а весной еще и выиграл Лигу Европы. Но с этом сезоне севильцы с ним расстались, тут и подсуетилось руководство «Олимпиакоса» и явно не прогадало.

В чемпионате Греции еще ничего не потеряно, впереди самые ответственные поединки, а в Лите конференций уже удалось прыгнуть выше головы выйдя в полуфинал. Там предстоит встреча с «Астон Виллой», которую возглавляет другой испанский спец по еврокубкам Унаи Эмери. Но до полуфинала еще две недели, за это время предстоит сыграть три поединка в чемпионате Греции. В предстоящих двух турах соперники не самые грозные. После выезда в Салоники принимать на своем поле терпящую поражение за поражением «Ламию». Многие уже записывают «Олимпиакосу» шесть очков в таблице. После играть с нынешним соседом по турнирной таблице ПАОКом.

Главное, чего не отнять у Мендилибара, это то, как он выстраивает в своих командах прессинг. За счет него удается поставить в тупик любого соперника. Другое дело, что случаются провалы. В 1/8 финала Лиги конференций «Олимпиакос» потерпел поражение от «Маккаби» из Тель-Авива на своем поле со счетом 1 : 4, но зато выиграл в гостях 6 : 1. В первом матче четвертьфинала против «Фенербахче» ведя в счете 3 : 0 затем команда расслабилась и пропустила дважды. Но хорошо то, что хорошо заканчивается. Перед вами результаты пяти последних поединков «Олимпиакоса».

Суперлига. 21.04.2024, «Олимпиакос» — ПАОК — 2 : 1

— ПАОК — : 1 Лига конференций. 18.04.2024, «Фенербахче» — «Олимпиакос» — 1 : 0 (пен 2 : 3 )

— 1 : 0 (пен 2 : ) Лига конференций. 11.04.2024, «Олимпиакос» — «Фенербахче» — 3 : 2

— «Фенербахче» — : 2 Суперлига. 07.04.2024, «Ламия» — «Олимпиакос» — 1 : 5

— 1 : Суперлига. 03.04.2024, «Олимпиакос» — «Арис» — 3 : 0

Факты и цифры

«Олимпиакос» рекордсмен по числу завоеванных титулов в Греции, команда 47 раз выигрывала звание чемпиона, последний успех состоялся в сезоне 2021-2022 года

В прошлом сезоне команда заняла 3 место, отстав от лидера АЕКа на 10 очков

Лучшим бомбардиром команды и всего чемпионата является марокканский нападающий Аюб Эль-Кааби, на его счету 17 голов

Полузащитник Константинос Фортунис лидирует среди ассистентов, на его счету 6 результативных передач

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История личных встреч Ариса и Олимпиакоса

«Арис» был образован в 1914 году, а «Олимпиакос» на 11 лет позже. Много раз встречались команды в довоенное время. Первый свой титул чемпионов «Арис» завоевал в 1928 году на три года раньше своих предстоящих соперников. В личных встречах мы рассматриваем поединки, которые были уже в Суперлиге. С 1995 года команды сыграли 66 раз, почти пятикратное преимущество по победам у клуба из Афин.

Победы «Ариса» — 9

Победы «Олимпиакоса» — 43

Ничьи — 14

Самая крупная победа «Ариса» — 2 : 1

Самая крупная победа «Олимпиакоса» — 5 : 1, 4 : 0

Статистика для «Ариса» в нынешнем сезоне безрадостная, в трех матчах три поражения. Последняя встреча команд в прошлом сезоне тоже проходила в Салониках, и тогда хозяева выиграли. Интересно, что до нынешнего чемпионата одна из команд победила другую с разницей не менее чем в два мяча в 2020 году. Результаты пяти последних поединков команд друг с другом перед вами.

Суперлига. 03.04.2024, «Олимпиакос» — «Арис» — 3 : 0

— «Арис» — : 0 Суперлига. 21.01.2024, «Арис» — «Олимпиакос» — 1 : 2

— 1 : Суперлига. 27.09.2023, «Олимпиакос» — «Арис» — 4 : 1

— «Арис» — : 1 Суперлига. 26.04.2023, «Арис» — «Олимпиакос» — 2 : 1

— «Олимпиакос» — : 1 Суперлига. 02.04.2023, «Олимпиакос» — «Арис» — 2 : 2

Коэффициенты букмекеров на матч Арис — Олимпиакос

Ни в одном из трех поединков нынешнего сезона между командами «Олимпиакос» не испытывал проблемы. Даже в том гостевом матче, который закончился минимальным преимуществом «красно-белых», футболисты «Ариса» смогли отличиться лишь в дополнительное время, забив гол престижа. Команде из Салоник недавно пришлось дважды подряд играть с лидером чемпионата АЕКом, где хорошо бросилась в глаза разница между ведущими клубами страны и командами второго эшелона. На эту разницу указывают и коэффициенты букмекеров. BetBoom предлагает следующие цифры.

Победа «Ариса» — 7,01

Ничья — 4,20

Победа «Олимпиакоса» — 1,46

«Арису» в чемпионате осталось провести четыре матча. Отставание от четвертого места составляет 12 очков, отрыв от шестого 14. Сезон можно считать завершенным. Впереди только финал Кубка Греции. Зато у «Олимпиакоса» мотивации хоть отбавляй, поэтому команда Мендилибара одержит очередную победу в еще одном результативном поединке.

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