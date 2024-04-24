Арис — Олимпиакос: прогноз на матч 24.04.2024, Суперлига
В греческой Суперлиге до конца чемпионата каждой команде осталось сыграть по 4-5 матчей, и на сегодняшний день сразу четыре претендуют на первое место. Соревнования проходят в два этапа, на втором определяется шестерка команд, которая продолжает борьбу за титул в двухкруговом мини-турнире. На первом месте находится АЕК, который на одно очко опережает «Панатинаикос», и командам играть друг с другом в следующем туре. На третьем месте идет ПАОК, он отстает от «Панатинаикоса» на четыре очка, а «Олимпиакос» на пять, но у обеих команд есть игра в запасе. Еще одна пара команд «Арис» и «Ламия» сильно отстали, давно уже не ведут борьбу за чемпионство, но могут повлиять на распределение мест среди ведущих клубов. Тот же «Арис» на старте второго этапа выиграл у ПАОКа в гостях, что стало небольшой сенсацией. Правда, дальше с сильными соперниками у футболистов из Салоник одни поражения, но нервы по ходу матчей они трепят любому оппоненту.
«Олимпиакос» стремится вернуть себе чемпионское звание, которое команда утратила в прошлом сезоне. Несколько лет подряд «красно-белым» не было равных в Греции, но гегемонию смог нарушить АЕК. Дело усугубляется тем, что команда играет не только в чемпионате страны, но и смогла пробиться в полуфинал Лиги конференций. Впереди два матча с «Астон Виллой» и после каждого из них поединки с нынешними лидерами чемпионата. Вот там как раз все должно решиться. Чемпионат Греции интересен еще и тем, что там играют россияне, причем находятся на ведущих ролях. Магомед Оздоев выступает за ПАОК, Юрий Лодыгин за «Панатинаикос», а Магомед-Шапи Сулейманов за «Арис». Матч состоится на стадионе Клеантис Викелидис, начало в 19:30 по московскому времени.
💰 Кто победит в матче? Угадывай результат! 🎁🎁🎁
Рекомендуемые ставки: П2, Ф1 (+1), ТБ 2,5
Арис
Команда в Салониках существует уже более ста лет и при ее создании не обошлось без мифологии. Свое имя она получила в честь бога войны Ареса, который находился в конфликте с Гераклом. В честь последнего была названа другая команда из Салоник «Ираклис». Отсюда и соперничество, хотя сейчас соседи выступают во второй по значимости лиге страны. Несмотря на довольно сильный и конкурентный чемпионат Греции, вкладываться в его команды желающих мало. «Арис» нельзя сравнить в этом плане с тем же «Олимпиакосом», которым владеет крупный греческий магнат Евангелос Маринакис.
Более того команда из Салоник в год своего столетия была из-за финансовых проблем вынуждена была опуститься во второй дивизион. Но вскоре и здесь появились деньги, пускай и не самые большие в стране. На клуб обратили внимание в Швейцарии, и сегодня его владельцем является компания Amani Swiss Ltd. Стабильное финансовое положение пока не позволяет выиграть титул, но зато «Арис» на постоянной основе входит в число ведущих команд страны. За него выступают представители различных европейских стран.
Магомед-Шапи Сулейманов провел за команду 27 поединков в чемпионате и является вторым ее бомбардиром, хоть и сильно отстает от лидера испанца Лорена Морона. Тот ранее играл за «Лас-Пальмас» и «Бетис», а в этом сезоне решил сменить обстановку и ведет борьбу за звание лучшего бомбардира чемпионата. В нынешнем сезоне главным тренером «Ариса» стал Апостолос Манциос, который уже руководил командой с 2020 по 2021 год. Именно на этот период пришелся самый крупный успех за последние десятилетия — третье место в греческой Суперлиге. Перед вами результаты пяти последних матчей «Ариса».
- Суперлига. 21.04.2024, «Арис» — АЕК — 1 : 2
- Суперлига. 14.04.2024, АЕК — «Арис» — 2 : 0
- Суперлига. 07.04.2024, «Арис» — «Панатинаикос» — 0 : 2
- Суперлига. 03.04.2024, «Олимпиакос» — «Арис» — 3 : 0
- Суперлига. 31.03.2024, «Арис» — «Ламия» — 3 : 1
Факты и цифры
- «Арис» трижды выигрывал чемпионат Греции, правда, последний титул команда завоевала в сезоне в 1946 году
- В прошлом сезоне «Арис» занял 5 место, набрав 51 очко, в этом останется на нем же, сейчас на счету команды 48 очков
- Лучшим бомбардиром является нападающий Лорен Морон, на его счету 14 забитых мячей
- Лидер среди ассистентов чешский полузащитник Владимир Дарида, на его счету 5 результативных передач, на одну отстает Сулейманов
Олимпиакос
Если «Арис» живет сообразно своим не самым большим доходам, то «Олимпиакос» может позволить себе многое. Тут и состав, который и в иных чемпионатах был бы на виду, и титулованный тренер. Хосе Луис Мендилибар в последнее время превратился в кризисного менеджера. В прошлом сезоне его пригласили в «Севилью», где он наладил дела команды в Примере, а весной еще и выиграл Лигу Европы. Но с этом сезоне севильцы с ним расстались, тут и подсуетилось руководство «Олимпиакоса» и явно не прогадало.
В чемпионате Греции еще ничего не потеряно, впереди самые ответственные поединки, а в Лите конференций уже удалось прыгнуть выше головы выйдя в полуфинал. Там предстоит встреча с «Астон Виллой», которую возглавляет другой испанский спец по еврокубкам Унаи Эмери. Но до полуфинала еще две недели, за это время предстоит сыграть три поединка в чемпионате Греции. В предстоящих двух турах соперники не самые грозные. После выезда в Салоники принимать на своем поле терпящую поражение за поражением «Ламию». Многие уже записывают «Олимпиакосу» шесть очков в таблице. После играть с нынешним соседом по турнирной таблице ПАОКом.
Главное, чего не отнять у Мендилибара, это то, как он выстраивает в своих командах прессинг. За счет него удается поставить в тупик любого соперника. Другое дело, что случаются провалы. В 1/8 финала Лиги конференций «Олимпиакос» потерпел поражение от «Маккаби» из Тель-Авива на своем поле со счетом 1 : 4, но зато выиграл в гостях 6 : 1. В первом матче четвертьфинала против «Фенербахче» ведя в счете 3 : 0 затем команда расслабилась и пропустила дважды. Но хорошо то, что хорошо заканчивается. Перед вами результаты пяти последних поединков «Олимпиакоса».
- Суперлига. 21.04.2024, «Олимпиакос» — ПАОК — 2 : 1
- Лига конференций. 18.04.2024, «Фенербахче» — «Олимпиакос» — 1 : 0 (пен 2 : 3)
- Лига конференций. 11.04.2024, «Олимпиакос» — «Фенербахче» — 3 : 2
- Суперлига. 07.04.2024, «Ламия» — «Олимпиакос» — 1 : 5
- Суперлига. 03.04.2024, «Олимпиакос» — «Арис» — 3 : 0
Факты и цифры
- «Олимпиакос» рекордсмен по числу завоеванных титулов в Греции, команда 47 раз выигрывала звание чемпиона, последний успех состоялся в сезоне 2021-2022 года
- В прошлом сезоне команда заняла 3 место, отстав от лидера АЕКа на 10 очков
- Лучшим бомбардиром команды и всего чемпионата является марокканский нападающий Аюб Эль-Кааби, на его счету 17 голов
- Полузащитник Константинос Фортунис лидирует среди ассистентов, на его счету 6 результативных передач
История личных встреч Ариса и Олимпиакоса
«Арис» был образован в 1914 году, а «Олимпиакос» на 11 лет позже. Много раз встречались команды в довоенное время. Первый свой титул чемпионов «Арис» завоевал в 1928 году на три года раньше своих предстоящих соперников. В личных встречах мы рассматриваем поединки, которые были уже в Суперлиге. С 1995 года команды сыграли 66 раз, почти пятикратное преимущество по победам у клуба из Афин.
- Победы «Ариса» — 9
- Победы «Олимпиакоса» — 43
- Ничьи — 14
- Самая крупная победа «Ариса» — 2 : 1
- Самая крупная победа «Олимпиакоса» — 5 : 1, 4 : 0
Статистика для «Ариса» в нынешнем сезоне безрадостная, в трех матчах три поражения. Последняя встреча команд в прошлом сезоне тоже проходила в Салониках, и тогда хозяева выиграли. Интересно, что до нынешнего чемпионата одна из команд победила другую с разницей не менее чем в два мяча в 2020 году. Результаты пяти последних поединков команд друг с другом перед вами.
- Суперлига. 03.04.2024, «Олимпиакос» — «Арис» — 3 : 0
- Суперлига. 21.01.2024, «Арис» — «Олимпиакос» — 1 : 2
- Суперлига. 27.09.2023, «Олимпиакос» — «Арис» — 4 : 1
- Суперлига. 26.04.2023, «Арис» — «Олимпиакос» — 2 : 1
- Суперлига. 02.04.2023, «Олимпиакос» — «Арис» — 2 : 2
Коэффициенты букмекеров на матч Арис — Олимпиакос
Ни в одном из трех поединков нынешнего сезона между командами «Олимпиакос» не испытывал проблемы. Даже в том гостевом матче, который закончился минимальным преимуществом «красно-белых», футболисты «Ариса» смогли отличиться лишь в дополнительное время, забив гол престижа. Команде из Салоник недавно пришлось дважды подряд играть с лидером чемпионата АЕКом, где хорошо бросилась в глаза разница между ведущими клубами страны и командами второго эшелона. На эту разницу указывают и коэффициенты букмекеров. BetBoom предлагает следующие цифры.
- Победа «Ариса» — 7,01
- Ничья — 4,20
- Победа «Олимпиакоса» — 1,46
«Арису» в чемпионате осталось провести четыре матча. Отставание от четвертого места составляет 12 очков, отрыв от шестого 14. Сезон можно считать завершенным. Впереди только финал Кубка Греции. Зато у «Олимпиакоса» мотивации хоть отбавляй, поэтому команда Мендилибара одержит очередную победу в еще одном результативном поединке.
Где смотреть матч Арис — Олимпиакос
- Дата проведения
- 24 апреля, 19.30, «Харилау»