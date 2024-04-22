Арис – Олимпиакос где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат Греции 24 апреля
В среду, 24 апреля, сыграют Арис и Олимпиакос в рамках Чемпионата Греции по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «Харилау».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Спортс.
Во сколько играют Арис – Олимпиакос
- Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени.
Чемпионат Греции по футболу: все новости
Последние матчи Арис
- Арис – АЕК : 1 – 2
- АЕК – Арис : 2 – 0
- Арис – Панатинаикос : 0 – 2
- Олимпиакос – Арис : 3 – 0
- Арис – Ламия : 3 – 1
Последние матчи Олимпиакос
- Олимпиакос – ПАОК : 2 – 1
- Фенербахче – Олимпиакос : 1 – 0
- Олимпиакос – Фенербахче : 3 – 2
- Ламия – Олимпиакос : 1 – 5
- Олимпиакос – Арис : 3 – 0
Прогноз на матч Арис – Олимпиакос
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