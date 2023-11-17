Двоих фанатов «Айнтрахта» приговорили к 5 годам и 2 месяцам тюрьмы за беспорядки перед матчем с «Наполи» в ЛЧ
Фанаты «Айнтрахта» получили тюремные сроки за беспорядки перед игрой с «Наполи».
В прошлом сезоне «Айнтрахт» и «Наполи» встречались в Лиге чемпионов на стадии 1/8 финала. Итальянцы выиграли оба матча – 2:0, 3:0.
Перед ответным матчем в Неаполе 15 марта итальянские власти запретили продажу билетов болельщикам немецкого клуба, однако фанаты «Айнтрахта» все равно приехали в город и устроили уличные бои с полицией и болельщиками «Наполи», в результате чего загорелась полицейская машина.
За массовые беспорядки неаполитанский суд признал двух болельщиков «Айнтрахта» виновными в нанесении ущерба и усиленном сопротивлении полиции и приговорил их к пяти годам и двум месяцам тюремного заключения. Обвиняемые могут обжаловать приговор.
Ранее еще один болельщик «Айнтрахта» был приговорен к десяти месяцам тюремного заключения условно с испытательным сроком.
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