Двоих фанатов «Айнтрахта» приговорили к 5 годам и 2 месяцам тюрьмы за беспорядки перед матчем с «Наполи» в ЛЧ

Теги Айнтрахт Франкфурт бундеслига Германия серия А Италия Лига чемпионов УЕФА происшествия болельщики Наполи Футбол

Фанаты «Айнтрахта» получили тюремные сроки за беспорядки перед игрой с «Наполи».

В прошлом сезоне «Айнтрахт» и «Наполи» встречались в Лиге чемпионов на стадии 1/8 финала. Итальянцы выиграли оба матча – 2:0, 3:0.

Перед ответным матчем в Неаполе 15 марта итальянские власти запретили продажу билетов болельщикам немецкого клуба, однако фанаты «Айнтрахта» все равно приехали в город и устроили уличные бои с полицией и болельщиками «Наполи», в результате чего загорелась полицейская машина.

За массовые беспорядки неаполитанский суд признал двух болельщиков «Айнтрахта» виновными в нанесении ущерба и усиленном сопротивлении полиции и приговорил их к пяти годам и двум месяцам тюремного заключения. Обвиняемые могут обжаловать приговор.

Ранее еще один болельщик «Айнтрахта» был приговорен к десяти месяцам тюремного заключения условно с испытательным сроком.

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1 комментарий

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леннорыч-абрамович
Сегодня на Спортсе слишком много опечаток. Пьют, наверное.
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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