Хлусевич о «Спартаке» и 5:1 с «Ростовом»: «Очень важная победа, игра была за шесть очков. Нам нужно было реабилитироваться» 

Даниил Хлусевич оценил победу над «Ростовом» (5:1) в Мир РПЛ.

— Понимали, что нам нужно было реабилитироваться. Сегодня создавали много моментов и сумели их реализовать. Мы готовились к игре, получилось все, что нарабатывали.

— Есть ли эффект от смены тренера в этой победе? Или дело в другом?

— Не могу об этом говорить, мы одна команда, готовимся к матчам независимо от того, что происходит. Сегодня игра была, как говорится в футбольном сленге, за шесть очков. Это очень важная победа, — сказал защитник « ».

Ну это уже Слишкович или еще нет?