Хлусевич о «Спартаке» и 5:1 с «Ростовом»: «Очень важная победа, игра была за шесть очков. Нам нужно было реабилитироваться» 

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия Даниил Хлусевич Футбол

Даниил Хлусевич оценил победу над «Ростовом» (5:1) в Мир РПЛ.

— Понимали, что нам нужно было реабилитироваться. Сегодня создавали много моментов и сумели их реализовать. Мы готовились к игре, получилось все, что нарабатывали.

— Есть ли эффект от смены тренера в этой победе? Или дело в другом?

— Не могу об этом говорить, мы одна команда, готовимся к матчам независимо от того, что происходит. Сегодня игра была, как говорится в футбольном сленге, за шесть очков. Это очень важная победа, — сказал защитник «Спартака».

Ну это уже Слишкович или еще нет?

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9 комментариев
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Следующий матч с ЦСКА самый принципиальный и определяющий для игроков и тренера, чтобы заручиться поддержкой болельщиков ...
+9
-2
+7
Хлус неплох в схеме с тремя ЦЗ. Ему это и не нужно. Бороздить фланг он может и умеет. И если есть подстраховка - становится ещё лучше
+8
-4
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За шесть очей)
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+1
Игра была за возможность тренировать Спартак в следующем сезоне)
Владимир победил, Валерий проиграл)
+1
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Он сказал 6 очей
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