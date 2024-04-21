Дженас об игре рукой Грилиша: «Это не пенальти, мяч мог попасть ему в руку, но это не нарушение. Должен был быть угловой»

Теги Челси Джермейн Дженас Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии судьи Маурисио Почеттино Майкл Оливер Джек Грилиш Футбол

Джермейн Дженас согласен с решением арбитра в эпизоде с Джеком Грилишем.

Во втором тайме игры «Манчестер Сити» – «Челси» (1:0) в Кубке Англии главный арбитр Майкл Оливер не назначил пенальти в ворота «горожан» после попадания мяча в руку вингеру Джеку Грилишу.

После матча главный тренер «синих» Марисио Почеттино заявил, что это был «очевидный пенальти».

С ним не согласился бывший футболист «Тоттенхэма» и один из комментаторов BBC Джермейн Дженас. 

«Это не пенальти, мяч мог попасть ему в руку, но это не нарушение.

Это должен был быть угловой», – сказал Дженас.

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19 комментариев
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мяч попал а руку, но это не пенальти, а угловой, ахахаха
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Рука отставлена, в неестественном положении, преграждает полет мяча, что еще то надо для пенальти??
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Мне кажется, что игрок в стенке не должен выставлять руки в стороны, тем самым увеличивая площадь тела.
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Что нужно для пенальти? Въехать прямой ногой в живот ? нет ! Взять мяч в руки ? нет ! махнуть рукой по мячу ? нет ! в последний месяц буквально десяток моментов и судьи каждый момент трактовали по особенному ...
Вы уже определитесь
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Пьер-Луиджи Коллина: «Игра рукой в штрафной всегда пенал»
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Поставьте пенальти Эвертону в начале следующего матча!
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Однозначно пенальти,Грилишь рукой попал по мясу,а не мячь ему в руку. И мячь летел в створ.
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Ответ Madhamish
А он и не выставлял. На кой это ему, если Грилиш не был крайним в стенке? Шарики партнерам закрывать от ушиба? Взмах руками при прыжке - абсолютно непроизвольная реакция для многих прыгающих. Я вообще не могу прыгнуть с места, не взмахивая руками, Но касание произошло тогда, когда рука Грилиша уже опустилась вдоль тела.
Защитник при ударе по воротам должен руки перед собой держать у груди или за спину убрать но там явно рука была в стороне и это чистый пенальти так как рука изменила полет мяча
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Ответ Люди Как люди
Однозначно пенальти,Грилишь рукой попал по мясу,а не мячь ему в руку. И мячь летел в створ.
Как мог мяч лететь в створ, если даже после рикошета, отклонившись ближе к воротам, он прошел мимо? Пролетел бы на метр дальше. Физика.
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Ответ S_Vladimirov
Как мог мяч лететь в створ, если даже после рикошета, отклонившись ближе к воротам, он прошел мимо? Пролетел бы на метр дальше. Физика.
Там трудно судить, куда именно отклонился мяч после касания, я раз двадцать видео смотрел, и не могу такого сказать, потому что касание было сверху, рука опускалась, и где она коснулась и куда отклонился мяч, ХЗ.
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Наши в англии активно преподают....
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Что за бред? Рука увеличивает площадь тела, в данном случае пенальти.
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Он что слепой?Чистый пенальти,ето не мяч прилетел в руки а рука в мяч
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Рука увеличивает площадь тела !!!
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любой, кто играет в футбол знает, что это пенальти. И любая игра рукой в штрафной должна быть пенальти и без вопросов. Потому что это преимущество защитника. Если защитник бежит размаживая как страус или прыгает как петух, и ему попадают в руку, виноват защитник. Развели какую-то херню.
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