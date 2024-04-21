Дженас об игре рукой Грилиша: «Это не пенальти, мяч мог попасть ему в руку, но это не нарушение. Должен был быть угловой»
Джермейн Дженас согласен с решением арбитра в эпизоде с Джеком Грилишем.
Во втором тайме игры «Манчестер Сити» – «Челси» (1:0) в Кубке Англии главный арбитр Майкл Оливер не назначил пенальти в ворота «горожан» после попадания мяча в руку вингеру Джеку Грилишу.
После матча главный тренер «синих» Марисио Почеттино заявил, что это был «очевидный пенальти».
С ним не согласился бывший футболист «Тоттенхэма» и один из комментаторов BBC Джермейн Дженас.
«Это не пенальти, мяч мог попасть ему в руку, но это не нарушение.
Это должен был быть угловой», – сказал Дженас.
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