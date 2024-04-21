Дженас об игре рукой Грилиша: «Это не пенальти, мяч мог попасть ему в руку, но это не нарушение. Должен был быть угловой»

Джермейн Дженас согласен с решением арбитра в эпизоде с Джеком Грилишем.

Во втором тайме игры « » – « » (1:0) в Кубке Англии главный арбитр Майкл Оливер не назначил пенальти в ворота «горожан» после попадания мяча в руку вингеру .

После матча главный тренер «синих» Марисио Почеттино заявил, что это был «очевидный пенальти».

С ним не согласился бывший футболист «Тоттенхэма» и один из комментаторов BBC Джермейн Дженас.

«Это не пенальти, мяч мог попасть ему в руку, но это не нарушение.

Это должен был быть угловой», – сказал Дженас.