Гендиректор «Ахмата» о 2:1 с ЦСКА: «Доказали, что нас рано похоронили. Будем биться до конца» 

Теги премьер-лига Россия Ахмат Ахмед Айдамиров Футбол

Гендиректор «Ахмата» заявил, что клуб будет биться за то, чтобы остаться в Мир РПЛ..

Грозненцы обыграли в гостях ЦСКА (2:1) и после 24 матчей занимают в таблице 14-е место.

«Мы счастливы. Доказали, что являемся командой, что нас рано похоронили. Мы верим в команду и будем биться до конца. Мы победим», — сказал Ахмед Айдамиров.

12 комментариев
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Ответ Antonio Gaudi
Прямых доказательств конечно нет, но выглядит всё максимально странно. Ахмат - самый удобный соперник для ЦСКА, даже слишком удобный.( Что уже вызывает подозрения).25 побед ЦСКА в 33 матчах, у Зенита для сравнения всего 15 побед в 33 матчах с Ахматом. И тут внезапно команда, у которой весной всё сыпется и она вполне логично летит в пропасть, выходит и обыгрывает ЦСКА в Москве. ЦСКА, который весной ещё не проигрывал, а Ахмат напротив ниразу не побеждал. Команда, которая неделю назад у себя дома сливает аутсайдеру 1:7, через неделю вдруг собирается и выигрывает на выезде у лидера? Бывает всякое конечно. Но почему ещё и Акинфеев при этом остался на скамейке? Поводов для сомнений как-то многовато.
Удачные серии матчей не доказательство. У ЦСКА такая серия с Динамо, которое в любом состоянии берет очки в матчах с ЦСКА.
+3
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+3
Ответ Antonio Gaudi
Прямых доказательств конечно нет, но выглядит всё максимально странно. Ахмат - самый удобный соперник для ЦСКА, даже слишком удобный.( Что уже вызывает подозрения).25 побед ЦСКА в 33 матчах, у Зенита для сравнения всего 15 побед в 33 матчах с Ахматом. И тут внезапно команда, у которой весной всё сыпется и она вполне логично летит в пропасть, выходит и обыгрывает ЦСКА в Москве. ЦСКА, который весной ещё не проигрывал, а Ахмат напротив ниразу не побеждал. Команда, которая неделю назад у себя дома сливает аутсайдеру 1:7, через неделю вдруг собирается и выигрывает на выезде у лидера? Бывает всякое конечно. Но почему ещё и Акинфеев при этом остался на скамейке? Поводов для сомнений как-то многовато.
это такой троллинг же, да)? вы же смотрели матч, там удаление на 20й минуте, и даже вдесятером ЦСКА забили первые
+3
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+3
молодцы, что выиграли, но дальнейший путь это ФНЛ
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+2
Ответ Antonio Gaudi
Прямых доказательств конечно нет, но выглядит всё максимально странно. Ахмат - самый удобный соперник для ЦСКА, даже слишком удобный.( Что уже вызывает подозрения).25 побед ЦСКА в 33 матчах, у Зенита для сравнения всего 15 побед в 33 матчах с Ахматом. И тут внезапно команда, у которой весной всё сыпется и она вполне логично летит в пропасть, выходит и обыгрывает ЦСКА в Москве. ЦСКА, который весной ещё не проигрывал, а Ахмат напротив ниразу не побеждал. Команда, которая неделю назад у себя дома сливает аутсайдеру 1:7, через неделю вдруг собирается и выигрывает на выезде у лидера? Бывает всякое конечно. Но почему ещё и Акинфеев при этом остался на скамейке? Поводов для сомнений как-то многовато.
только не понятно, зачем 3 игрока слились перед матчем со Спартаком
+2
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+2
Если у соперников будут в оставшихся матчах чемпионата удалять по два игрока, то Ахмат в РПЛ железно остается😀
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+1
Ответ Vatikan
доказательства?
Прямых доказательств конечно нет, но выглядит всё максимально странно.
Ахмат - самый удобный соперник для ЦСКА, даже слишком удобный.( Что уже вызывает подозрения).25 побед ЦСКА в 33 матчах, у Зенита для сравнения всего 15 побед в 33 матчах с Ахматом.
И тут внезапно команда, у которой весной всё сыпется и она вполне логично летит в пропасть, выходит и обыгрывает ЦСКА в Москве. ЦСКА, который весной ещё не проигрывал, а Ахмат напротив ниразу не побеждал. Команда, которая неделю назад у себя дома сливает аутсайдеру 1:7, через неделю вдруг собирается и выигрывает на выезде у лидера? Бывает всякое конечно. Но почему ещё и Акинфеев при этом остался на скамейке? Поводов для сомнений как-то многовато.
+4
-3
+1
Запашок стоит противный от игры
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Ответ Буратино55
Кто то верит что это не дог был?
доказательства?
+1
-1
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Ответ Antonio Gaudi
Прямых доказательств конечно нет, но выглядит всё максимально странно. Ахмат - самый удобный соперник для ЦСКА, даже слишком удобный.( Что уже вызывает подозрения).25 побед ЦСКА в 33 матчах, у Зенита для сравнения всего 15 побед в 33 матчах с Ахматом. И тут внезапно команда, у которой весной всё сыпется и она вполне логично летит в пропасть, выходит и обыгрывает ЦСКА в Москве. ЦСКА, который весной ещё не проигрывал, а Ахмат напротив ниразу не побеждал. Команда, которая неделю назад у себя дома сливает аутсайдеру 1:7, через неделю вдруг собирается и выигрывает на выезде у лидера? Бывает всякое конечно. Но почему ещё и Акинфеев при этом остался на скамейке? Поводов для сомнений как-то многовато.
принимается
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0
Ответ Antonio Gaudi
Прямых доказательств конечно нет, но выглядит всё максимально странно. Ахмат - самый удобный соперник для ЦСКА, даже слишком удобный.( Что уже вызывает подозрения).25 побед ЦСКА в 33 матчах, у Зенита для сравнения всего 15 побед в 33 матчах с Ахматом. И тут внезапно команда, у которой весной всё сыпется и она вполне логично летит в пропасть, выходит и обыгрывает ЦСКА в Москве. ЦСКА, который весной ещё не проигрывал, а Ахмат напротив ниразу не побеждал. Команда, которая неделю назад у себя дома сливает аутсайдеру 1:7, через неделю вдруг собирается и выигрывает на выезде у лидера? Бывает всякое конечно. Но почему ещё и Акинфеев при этом остался на скамейке? Поводов для сомнений как-то многовато.
Согласен полностью, игра с ЗАПАШКОМ
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