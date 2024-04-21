Гендиректор «Ахмата» о 2:1 с ЦСКА: «Доказали, что нас рано похоронили. Будем биться до конца» 

Гендиректор «Ахмата» заявил, что клуб будет биться за то, чтобы остаться в Мир РПЛ..

Грозненцы обыграли в гостях ЦСКА (2:1) и после 24 матчей занимают в таблице 14-е место.

«Мы счастливы. Доказали, что являемся командой, что нас рано похоронили. Мы верим в команду и будем биться до конца. Мы победим», — сказал Ахмед Айдамиров.