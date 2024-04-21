Гендиректор «Ахмата» о 2:1 с ЦСКА: «Доказали, что нас рано похоронили. Будем биться до конца»
Гендиректор «Ахмата» заявил, что клуб будет биться за то, чтобы остаться в Мир РПЛ..
Грозненцы обыграли в гостях ЦСКА (2:1) и после 24 матчей занимают в таблице 14-е место.
«Мы счастливы. Доказали, что являемся командой, что нас рано похоронили. Мы верим в команду и будем биться до конца. Мы победим», — сказал Ахмед Айдамиров.
Ахмат - самый удобный соперник для ЦСКА, даже слишком удобный.( Что уже вызывает подозрения).25 побед ЦСКА в 33 матчах, у Зенита для сравнения всего 15 побед в 33 матчах с Ахматом.
И тут внезапно команда, у которой весной всё сыпется и она вполне логично летит в пропасть, выходит и обыгрывает ЦСКА в Москве. ЦСКА, который весной ещё не проигрывал, а Ахмат напротив ниразу не побеждал. Команда, которая неделю назад у себя дома сливает аутсайдеру 1:7, через неделю вдруг собирается и выигрывает на выезде у лидера? Бывает всякое конечно. Но почему ещё и Акинфеев при этом остался на скамейке? Поводов для сомнений как-то многовато.