«В Китае ИИ за секунды сканирует инфополе, даже чат в месседжере – открытая книга для государства». Востоковед из МГИМО о цензуре 

Востоковед из МГИМО высказался о цензуре в Китае.

В субботу, 20 апреля, Sports покажет матч «Шанхая» Слуцкого – в 15:00 по московскому времени команда сыграет с «Наньтун Чжиюнь». Иван Зуенко будет комментировать игру вместе с Вадимом Лукомским и Артемом Терентьевым.

– Цензура в Китае. Так ли она страшна?

– Она, безусловно, есть, но не нужно ее демонизировать. В значительной степени это самоцензура, которая в бытовой жизни никак не мешает.

Спокойно можешь ее обойти [за счет VPN], учишься читать между строк, выражать свои мысли иначе, но не сказал бы, что ограничения принципиально отличаются от российской цензуры.

Да, в последнее время контроль стал жестче. Список заблокированных ресурсов значительно больше, чем в России. В Китае нет прямого эфира как такового, все идет с задержкой, даже эфиры обычных блогеров. Чтобы система успела проверить содержимое, отфильтровать – и при необходимости заблокировать.

– Контроль над эфирами осуществляет искусственный интеллект?

– Да, но его надо постоянно обучать. Есть специальные «фабрики цензуры», там работают люди, которые вводят в систему новые стоп-листы: сочетания слов, жестов, в которых человеческий разум видит крамолу.

Эта предпрослушка осуществляется за секунды. Максимально оперативно.

Государство полностью контролирует интернет. Все, что ты делаешь в WeChat (главный китайский месседжер, в котором есть возможность установка приложений на все случаи жизни), – открытая книга для властей. Кому ты писал, что писал, чем интересовался, куда ходил.

Но поймите правильно: большинству людей от этого ни горячо, ни холодно, Большинство – обыватели, которые ничего такого в политическом плане и не делают. Им пофиг на такой контроль.

Вообще это мало отличается от того, как настроены алгоритмы Google и современных смартфонов. Вот мы сейчас вслух обсудим какой-нибудь товар, а через день он появится в контекстной рекламе. То же самое.

– Если человек в личке WeChat напишет другу, что ему не нравится Си Цзиньпин, что будет?

– Мы можем предположить, что система пометит человека, он попадет в определенный список политически неблагонадежных. Но это не значит, что тут же в дверях появится полицейский.

Если потом этот человек начнет агитировать других, обсуждать какие-то лозунги, за ним начнут присматривать.

– Допустима ли в китайских медиа дебатирующая риторика?

– Нет. Это вообще не в китайской культуре. Приезжаешь на конференцию, тебе вопросов после доклада никто не задаст. А если и поспорят, то очень мягко: «То, что вы сказали, очень правильно. Но вот есть другая точка зрения».

Китайцы как нация не любят дебаты, споры, конфликты. Поэтому во всех медиа есть одна линия – линия партии, государства, – рассказал кандидат наук и лектор МГИМО на кафедре востоковедения Иван Зуенко в интервью Sports.

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