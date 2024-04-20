«В Китае ИИ за секунды сканирует инфополе, даже чат в месседжере – открытая книга для государства». Востоковед из МГИМО о цензуре 

Теги Sports.ru высшая лига Китай Политика Си Цзиньпин Футбол

Востоковед из МГИМО высказался о цензуре в Китае.

В субботу, 20 апреля, Sports покажет матч «Шанхая» Слуцкого – в 15:00 по московскому времени команда сыграет с «Наньтун Чжиюнь». Иван Зуенко будет комментировать игру вместе с Вадимом Лукомским и Артемом Терентьевым. 

– Цензура в Китае. Так ли она страшна?  

– Она, безусловно, есть, но не нужно ее демонизировать. В значительной степени это самоцензура, которая в бытовой жизни никак не мешает. 

Спокойно можешь ее обойти [за счет VPN], учишься читать между строк, выражать свои мысли иначе, но не сказал бы, что ограничения принципиально отличаются от российской цензуры. 

Да, в последнее время контроль стал жестче. Список заблокированных ресурсов значительно больше, чем в России. В Китае нет прямого эфира как такового, все идет с задержкой, даже эфиры обычных блогеров. Чтобы система успела проверить содержимое, отфильтровать – и при необходимости заблокировать.

– Контроль над эфирами осуществляет искусственный интеллект? 

– Да, но его надо постоянно обучать. Есть специальные «фабрики цензуры», там работают люди, которые вводят в систему новые стоп-листы: сочетания слов, жестов, в которых человеческий разум видит крамолу. 

Эта предпрослушка осуществляется за секунды. Максимально оперативно. 

Государство полностью контролирует интернет. Все, что ты делаешь в WeChat (главный китайский месседжер, в котором есть возможность установка приложений на все случаи жизни), – открытая книга для властей. Кому ты писал, что писал, чем интересовался, куда ходил. 

Но поймите правильно: большинству людей от этого ни горячо, ни холодно, Большинство – обыватели, которые ничего такого в политическом плане и не делают. Им пофиг на такой контроль. 

Вообще это мало отличается от того, как настроены алгоритмы Google и современных смартфонов. Вот мы сейчас вслух обсудим какой-нибудь товар, а через день он появится в контекстной рекламе. То же самое. 

– Если человек в личке WeChat напишет другу, что ему не нравится Си Цзиньпин, что будет?

– Мы можем предположить, что система пометит человека, он попадет в определенный список политически неблагонадежных. Но это не значит, что тут же в дверях появится полицейский. 

Если потом этот человек начнет агитировать других, обсуждать какие-то лозунги, за ним начнут присматривать. 

– Допустима ли в китайских медиа дебатирующая риторика?

– Нет. Это вообще не в китайской культуре. Приезжаешь на конференцию, тебе вопросов после доклада никто не задаст. А если и поспорят, то очень мягко: «То, что вы сказали, очень правильно. Но вот есть другая точка зрения». 

Китайцы как нация не любят дебаты, споры, конфликты. Поэтому во всех медиа есть одна линия – линия партии, государства, – рассказал кандидат наук и лектор МГИМО на кафедре востоковедения Иван Зуенко в интервью Sports.

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20 комментариев
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1984 в реальности
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Вот вам и киберпанк. Народ при такой системе ничем не отличается от скота - всех загнали в стойло, пометили, если кто то недоволен, то корму насыплют меньше или пастуший пес покусает. Что в голове у поклонников Китая и в принципе диктатуры - одно сплошное подчинение и рабство
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Ответ <Inter>
в Китае люди принимают это, а на западе наоборот набирает популярность борьба за сохранность личных данных. Apple и Google на каждой конференции уделяют время этой теме
И Сноудена уже реабилитировали и он может спокойно вернуться в Штаты? )
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Прикиньте, не знать программу лидера своего государства, не провести дебаты с ним - вот этот Китай даёт, конечно
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Подебатируем или миска риса?😏
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Ответ Amalfitano
Ага! Держи карман шире.)) Как раз сегодня Конгресс США продлил срок действия программы по которой их спецслужбы имеют права следить за всеми электронными носителями(почта, мессенджеры, телефонные разговоры и т.д.) всех жителей планеты без санкции суда.
А какой там госдолг у Америки, не напомнишь? Вотсабаутизм низок
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Ответ Клименко
А какой там госдолг у Америки, не напомнишь? Вотсабаутизм низок
Фиг знает. Может ты нам расскажешь?
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Ответ Amalfitano
Фиг знает. Может ты нам расскажешь?
Ну это ж ты видный специалист по Америке, не я. Поэтому будь добр, проведи ликбез, когда доллар рухнет и гражданская война 2 начнется
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Ответ Клименко
Например в США есть акт о свободе. В отношении американских граждан это очень другое. Что принципиально отличает Америку от Китая - американцы стремятся контролировать мир, но обеспечивают какой то уровень свободы внутри своей страны. Китайцы же видят угрозу именно в своих гражданах. Демократия вс диктатура, как типично
И только олухи всего мира не знают, что до акта о свободе был патриотический акт который позволял спецслужбам сша делать тоже самое что делают Китай сегодня только на 15-20 лет раньше.
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