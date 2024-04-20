«Ман Сити» сомневается, что Гвардиола останется после 2025-го, и готовится к жизни без него. Мичел из «Жироны» – кандидат на пост тренера (Relevo)

«Манчестер Сити» готовится к потенциальному уходу Пепа Гвардиолы.

Как пишет Relevo, тренер все меньше готов продолжать работу с клубом. Руководство « » не испытывает оптимизма по этому поводу и все больше сомневается, что Гвардиола продлит контракт, рассчитанный до лета 2025 года.

На сомнения Пепа по поводу подписания нового контракта влияет то, что он уже много лет живет вдали от семьи, а также испытывает психологическую и физическую усталость.

В связи с этим манчестерский клуб готовится к будущему без Гвардиолы.

Окончательного решения по поводу будущего 53-летнего специалиста еще нет. У «Ман Сити» еще есть надежда на то, что Гвардиола может остаться. Клуб намерен сделать все возможное, чтобы убедить его.

Кроме того, в клубе растет ощущение, что уйдет не только Гвардиола, но и спортивный директор . Не исключено, что он сделает это даже раньше, чем Пеп.

В качестве кандидата на пост тренера «Манчестер Сити» рассматривает , который сейчас работает с «Жироной». В клубе считают, что его стиль похож на стиль , и речь не только о тактике, но и о харизме, и о подходе к работе.

Мичел заслужил уважение всех в City Group, его характер и рабочая этика убеждают руководство «Ман Сити» в том, что это подходящий для клуба кандидат. Отмечается, что Мичел уже учит английский.

Мичел – не единственный кандидат, «Ман Сити» рассматривает и другие варианты. «Горожане» ищут идеального кандидата, который сможет адаптироваться к философии клуба и сохранить наследие Гвардиолы.

Гвардиола работает с «Ман Сити» с 2016 года. За это время он выиграл с клубом 16 трофеев, в числе которых требл.