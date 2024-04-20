«Ман Сити» сомневается, что Гвардиола останется после 2025-го, и готовится к жизни без него. Мичел из «Жироны» – кандидат на пост тренера (Relevo)

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Ла Лига возможные трансферы Чики Бегиристайн Пеп Гвардиола Жирона Мичел Санчес Футбол

«Манчестер Сити» готовится к потенциальному уходу Пепа Гвардиолы.

Как пишет Relevo, тренер все меньше готов продолжать работу с клубом. Руководство «Манчестер Сити» не испытывает оптимизма по этому поводу и все больше сомневается, что Гвардиола продлит контракт, рассчитанный до лета 2025 года.

На сомнения Пепа по поводу подписания нового контракта влияет то, что он уже много лет живет вдали от семьи, а также испытывает психологическую и физическую усталость.

В связи с этим манчестерский клуб готовится к будущему без Гвардиолы.

Окончательного решения по поводу будущего 53-летнего специалиста еще нет. У «Ман Сити» еще есть надежда на то, что Гвардиола может остаться. Клуб намерен сделать все возможное, чтобы убедить его. 

Кроме того, в клубе растет ощущение, что уйдет не только Гвардиола, но и спортивный директор Чики Бегиристайн. Не исключено, что он сделает это даже раньше, чем Пеп.

В качестве кандидата на пост тренера «Манчестер Сити» рассматривает Мичела Санчеса, который сейчас работает с «Жироной». В клубе считают, что его стиль похож на стиль Пепа, и речь не только о тактике, но и о харизме, и о подходе к работе.

Мичел заслужил уважение всех в City Group, его характер и рабочая этика убеждают руководство «Ман Сити» в том, что это подходящий для клуба кандидат. Отмечается, что Мичел уже учит английский.

Мичел – не единственный кандидат, «Ман Сити» рассматривает и другие варианты. «Горожане» ищут идеального кандидата, который сможет адаптироваться к философии клуба и сохранить наследие Гвардиолы.

Гвардиола работает с «Ман Сити» с 2016 года. За это время он выиграл с клубом 16 трофеев, в числе которых требл.

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38 комментариев
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«Пеп много лет живет в дали от семьи…»
У него жена и дочь в Манчестере, как и свой ресторан. Если речь о родителях, то это нормально в его возрасте жить отдельно или в отдалении.
+49
0
+49
После ухода Гвардиолы МС будет очень больно
+29
-2
+27
Кто бы мог подумать после первого сезона Пепа в Сити, какую машину он в итоге построит
+32
-7
+25
Ответ Дмитрий Снегирёв
Кто бы мог подумать после первого сезона Пепа в Сити, какую машину он в итоге построит
Но Тухель в 2021 и Карло дважды не позволили все же приблизиться этому Сити к Вечным Барселоне Месси и Мадриду Роналду
+20
-5
+15
"16 трофеев, в числе которых требл" - что-то не знаю такого трофея
+15
-4
+11
Ответ Vitto
Ломающуюся в самый ответственный момент?
Помните гонку в АПЛ в сезонах 19 и 22? Сити не ломались самый ответственный момент. И эта команда наконец взяла ЛЧ и требл. Да были неудачи. Только первый сезон с Пепом остались без трофея. Как такую команду называть сломающими нужный момент?
+12
-3
+9
Надеюсь уйдет .Это единственный шанс что мы ,фанаты Арсенала увидим титул у себя
+7
0
+7
Ответ Vitto
Ломающуюся в самый ответственный момент?
Да хорош Вам. Сити из 8 матчей в плей-офф (при Пепе)против Реала проиграл только один, 4 выиграл и трижды были ничьи. По походам 2-2 у них. Реал выиграл 1 раз из 8 в матчах Сити. Когда отскочили с дублем Родриго. Только один раз из 8 матчей. Наверное хуже ни с кем не играли по статистике. Только 1 матч из 8ми, Сити выиграл 4 матча.
+8
-1
+7
Ответ BZB
Вполне вероятно, что Гвардиола в конце концов окажется в Барсе.
ну конечно, а ещё и Месси
+6
-1
+5
Ответ Vitto
Ломающуюся в самый ответственный момент?
Ты про несколько выигранных чемпионских гонок в АПЛ с кучей переписанных рекордов ?
(нет, я не про 115 нарушений)
+4
-1
+3
Ответ utsh44psmr
После ухода Гвардиолы МС будет очень больно
всё клубы апл сидят и молятся чтоб Пеп ушёл
+2
0
+2
Пепу надо отдохнуть год два. Что то переосмыслить и вернуться с новыми идеями. Столько лет на топ уровне. Батарейки подсели возможно.
Даже не знаю какой проект его может заинтересовать.
Может сборная?
+1
0
+1
Ответ FEZ10
Надеюсь уйдет .Это единственный шанс что мы ,фанаты Арсенала увидим титул у себя
Я думаю и для фанатов Ливерпуля это тоже шанс наконец увидеть титул )
+1
0
+1
Ответ FEZ10
Надеюсь уйдет .Это единственный шанс что мы ,фанаты Арсенала увидим титул у себя
😃😃😃
+1
0
+1
Безболезненно для Сити это не пройдет ...
+1
0
+1
Ответ Влад Аронофски
ну конечно, а ещё и Месси
а еще Неймар и Суарес, на каком-нибудь турнире ветеранов
+2
-1
+1
Ответ Vitto
Нее, про ежегодный слив в ЛЧ, за прошлый год спасибо Лукаку.
Как плохая игра Лукаку нивелирует достижение Сити ?

Можно тогда матчи Стерлинга и Жезуса вспомнить и сказать спасибо им, попадай они чуть чаще по пустым воротам, то Сити взял бы ЛЧ раньше.
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Ответ xxx-xxx
Пусть лысый сепаратист хоть раз в жизни возглавит клуб находящейся в кризисе, например Ювентус или Спартак и да кажет всем хейтерам кто Number van
Когда сдуется как португалец, тогда и возьмёт
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Ответ FEZ10
Надеюсь уйдет .Это единственный шанс что мы ,фанаты Арсенала увидим титул у себя
Даже плюсов 4
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Ответ King Ragnar
Но Тухель в 2021 и Карло дважды не позволили все же приблизиться этому Сити к Вечным Барселоне Месси и Мадриду Роналду
Бавария Хайнкеса мощнее будет
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На пенсию?
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Пепу без Клоппа скучно будет)
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Пеп 100% уйдет, он не будет тре6ировать в 5 дивизионе.
Но и Мичел - тоже
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Пеп устал от футбола, по нему видно.😉 Пусть в конце этого сезона, уходит вслед за Клоппом на годичный перерыв. А в 25 году - вместе с немцем вернутся в клубный футбол. Вот бы в серии А увидеть их, как тренеров.....
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