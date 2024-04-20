Аллегри о 2:2 с «Кальяри»: «В перерыве нужно было заменить всех, включая меня. Стакан наполовину полон в плане зоны ЛЧ, нужно набраться терпения»

Массимилиано Аллегри дал комментарий после игры «Ювентуса» с «Кальяри».

Сегодня туринский клуб разделил очки с «Кальяри» (2:2) в 33-м туре Серии А.

«Мы пропустили семь контратак и продолжали ошибаться. Мы должны были сражаться, но не вошли в игру и допустили все возможные ошибки с технической точки зрения. Во втором тайме игра изменилась, и мы исправились.

Нельзя отдавать начало матча сопернику. Если повезет, сыграешь 0:0, но сегодня мы пропустили два гола. В Кальяри всегда трудно играть и выигрывать. Если ты хочешь расти и повышать уровень, игры нужно понимать.

Это не вопрос о том, чтобы взять команду под контроль, нужно пачкать руки. Футбол – это тяжелый вид спорта, состоящий из поединков. Мы должны были быть на их уровне, может быть, сыграть более грубо в техническом плане, но сохранить результат, который позволил бы победить во втором тайме.

В перерыве нужно было заменить всех, включая меня. Попадание в зону Лиги чемпионов? Нужно набраться немного терпения, стакан наполовину полон. ? Речь идет не о том, чтобы искупить свою вину, а о том, чтобы выйти в финал», – сказал главный тренер « ».

23 апреля туринцы сыграют с «Лацио» во втором матче 1/2 финала Кубка Италии. Первая игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «Ювентуса».