Аллегри о 2:2 с «Кальяри»: «В перерыве нужно было заменить всех, включая меня. Стакан наполовину полон в плане зоны ЛЧ, нужно набраться терпения»

Теги Кальяри Ювентус серия А Италия Кубок Италии Массимилиано Аллегри Футбол

Массимилиано Аллегри дал комментарий после игры «Ювентуса» с «Кальяри».

Сегодня туринский клуб разделил очки с «Кальяри» (2:2) в 33-м туре Серии А.

«Мы пропустили семь контратак и продолжали ошибаться. Мы должны были сражаться, но не вошли в игру и допустили все возможные ошибки с технической точки зрения. Во втором тайме игра изменилась, и мы исправились.

Нельзя отдавать начало матча сопернику. Если повезет, сыграешь 0:0, но сегодня мы пропустили два гола. В Кальяри всегда трудно играть и выигрывать. Если ты хочешь расти и повышать уровень, игры нужно понимать.

Это не вопрос о том, чтобы взять команду под контроль, нужно пачкать руки. Футбол – это тяжелый вид спорта, состоящий из поединков. Мы должны были быть на их уровне, может быть, сыграть более грубо в техническом плане, но сохранить результат, который позволил бы победить во втором тайме.

В перерыве нужно было заменить всех, включая меня. Попадание в зону Лиги чемпионов? Нужно набраться немного терпения, стакан наполовину полон. Кубок Италии? Речь идет не о том, чтобы искупить свою вину, а о том, чтобы выйти в финал», – сказал главный тренер «Ювентуса».

23 апреля туринцы сыграют с «Лацио» во втором матче 1/2 финала Кубка Италии. Первая игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «Ювентуса».

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24 комментария
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Ответ Остужающий
Сколько Юве уже матчей прогорел, а все равно третий, с отрывом идет… Мистика или эффект Аллегри?)
эффект слабости других команд.
+22
0
+22
Я конечно не эксперт по Серии А,но радость Аллегри, что хотя б в ЛЧ отбираются - не понимаю, Юве должен всегда за скудетто бороться... Спасибо,хоть что Интер в каждом интервью хвалить перестал.
+21
-2
+19
Вот если бы 0:0 сыграли, тогда бы Аллегри сверкал от счастья, а так двушку забили и двушку пропустили, двойное разочарование.
+14
-2
+12
Нужно немного потерпеть, сплотиться вокруг тренера, а потом отнестись с пониманием
+8
-1
+7
Просто уйди, нет сил тебя терпеть!
+9
-2
+7
Веа - не футболист серии А в принципе. Я хз, как его можно в старт ставить. Маккени должен играть в старте.

Выпускать Айлинга за 5 минут до конца уже достал, в этом нет никакого смысла.

Что с физической формой Локи и Рабье? Да и не только их. Они вообще тренируются? Почему при сезоне без еврокубков силы кончились весной?
+6
0
+6
Ответ Дмитрий Бабкин
Фаны Юве есть? Поведайте,что с клубом? Почему такие плохие результаты?
Аллегри усыпляет бдительность соперников
+5
0
+5
А что будем делать такой игрой или его отутствием в ЛЧ?! Там нечего ловить. Только экономический интерес.
Алегри - аут!!
+4
0
+4
Ответ Остужающий
Сколько Юве уже матчей прогорел, а все равно третий, с отрывом идет… Мистика или эффект Аллегри?)
Нынче эффект Аллегри это мыльный пузырь
+4
0
+4
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Я конечно не эксперт по Серии А,но радость Аллегри, что хотя б в ЛЧ отбираются - не понимаю, Юве должен всегда за скудетто бороться... Спасибо,хоть что Интер в каждом интервью хвалить перестал.
’We have to win the Scudetto’ – Allegri eyes Juve glory after underwhelming return
July 22, 2022
Allegri insists Juventus will fight for the Scudetto, but are not one of the favorites
Aug 4, 2023
Каждое лето этот шут обещает скудетто, но походу сезона сливается до топ 4 наш потолок
+6
-2
+4
Ответ Наталья Цветаева
Double Penetration
Тебе виднее)
+4
0
+4
Ответ dmitryGoose
Веа - не футболист серии А в принципе. Я хз, как его можно в старт ставить. Маккени должен играть в старте. Выпускать Айлинга за 5 минут до конца уже достал, в этом нет никакого смысла. Что с физической формой Локи и Рабье? Да и не только их. Они вообще тренируются? Почему при сезоне без еврокубков силы кончились весной?
Потому что защищаться 75 мин в матче всей командой без мяча отнимает уйму сил, но наш топ тренер еще не понимает этого😎
+4
0
+4
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Я конечно не эксперт по Серии А,но радость Аллегри, что хотя б в ЛЧ отбираются - не понимаю, Юве должен всегда за скудетто бороться... Спасибо,хоть что Интер в каждом интервью хвалить перестал.
Если продолжит в том же темпе что и последние 12 туров, в среднем 1 очко за матч набирать - то не видать им ЛЧ(даже учитывая что от Италии 5 клубов будет)
+4
-1
+3
Нейросеть, ёпт
+2
0
+2
Ответ Ебздрогыч
Нужно немного потерпеть, сплотиться вокруг тренера, а потом отнестись с пониманием
помочиться, на такую игру надо
+3
-1
+2
Он радуется, что не об@срался в Сардинии.
+1
0
+1
Фаны Юве есть?
Поведайте,что с клубом?
Почему такие плохие результаты?
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Да запарил он уже со своим стаканом
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Э-э, чего блин ?? Те все, о которых он говорит, после перерыва отыгрались с 0:2 - это же означает, что они не так плохи, разве нет ? Если бы он их всех заменил, смогли бы новые повторить подвиг во 2-м тайме ? Более лютый бред, чем у него, несём только мы с Роналду, удивительный тип конечно
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Команда, не обремененная еврокубками, вышла абсолютно неготовой на игру. Чья вина? Кто отвечает за её подготовку? Физическую, тактическую, ментальную?

Аллегри работает спустя рукава. Типа, игроки сами все сделают, главное не мешать. Это работало с коллективом доставшимся после Конте, у которого все было отработано до автоматизма. Знай эксплуатируй и улыбайся, руки в брюки..
Но сейчас Ювентус нуждается в тренере, а не управленце. Который поставит игру соответствующую современным требованиям. Чтоб команда с первых минут играла вперед, стремясь переиграть соперника, а не дожидаясь, когда он сам ошибется.
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а что с юве происходит ?чемпионаты каждый год выигрывали,помню только в фут менеджере они один год были в серии б
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Ответ Cristiano Ronaldo
Вот если бы 0:0 сыграли, тогда бы Аллегри сверкал от счастья, а так двушку забили и двушку пропустили, двойное разочарование.
Double Penetration
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