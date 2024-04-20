Аллегри о 2:2 с «Кальяри»: «В перерыве нужно было заменить всех, включая меня. Стакан наполовину полон в плане зоны ЛЧ, нужно набраться терпения»
Массимилиано Аллегри дал комментарий после игры «Ювентуса» с «Кальяри».
Сегодня туринский клуб разделил очки с «Кальяри» (2:2) в 33-м туре Серии А.
«Мы пропустили семь контратак и продолжали ошибаться. Мы должны были сражаться, но не вошли в игру и допустили все возможные ошибки с технической точки зрения. Во втором тайме игра изменилась, и мы исправились.
Нельзя отдавать начало матча сопернику. Если повезет, сыграешь 0:0, но сегодня мы пропустили два гола. В Кальяри всегда трудно играть и выигрывать. Если ты хочешь расти и повышать уровень, игры нужно понимать.
Это не вопрос о том, чтобы взять команду под контроль, нужно пачкать руки. Футбол – это тяжелый вид спорта, состоящий из поединков. Мы должны были быть на их уровне, может быть, сыграть более грубо в техническом плане, но сохранить результат, который позволил бы победить во втором тайме.
В перерыве нужно было заменить всех, включая меня. Попадание в зону Лиги чемпионов? Нужно набраться немного терпения, стакан наполовину полон. Кубок Италии? Речь идет не о том, чтобы искупить свою вину, а о том, чтобы выйти в финал», – сказал главный тренер «Ювентуса».
23 апреля туринцы сыграют с «Лацио» во втором матче 1/2 финала Кубка Италии. Первая игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «Ювентуса».
Выпускать Айлинга за 5 минут до конца уже достал, в этом нет никакого смысла.
Что с физической формой Локи и Рабье? Да и не только их. Они вообще тренируются? Почему при сезоне без еврокубков силы кончились весной?
Алегри - аут!!
July 22, 2022
Allegri insists Juventus will fight for the Scudetto, but are not one of the favorites
Aug 4, 2023
Каждое лето этот шут обещает скудетто, но походу сезона сливается до топ 4 наш потолок
Поведайте,что с клубом?
Почему такие плохие результаты?
Аллегри работает спустя рукава. Типа, игроки сами все сделают, главное не мешать. Это работало с коллективом доставшимся после Конте, у которого все было отработано до автоматизма. Знай эксплуатируй и улыбайся, руки в брюки..
Но сейчас Ювентус нуждается в тренере, а не управленце. Который поставит игру соответствующую современным требованиям. Чтоб команда с первых минут играла вперед, стремясь переиграть соперника, а не дожидаясь, когда он сам ошибется.