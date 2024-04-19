«МЮ» назначил Уилкокса техническим директором. Джейсон ушел из «Саутгемптона» ради «Юнайтед»
«Манчестер Юнайтед» назначил Джейсона Уилкокса техническим директором.
52-летний специалист перешел в «МЮ» из «Саутгемптона» и стал новым техническим директором «Юнайтед».
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, Джейсон Уилкокс будет заниматься подбором игроков и академией «МЮ». Он станет ключевой фигурой структуры клуба вместе со спортивным директором Дэном Эшуортом и гендиректором Омаром Беррадой.
Ранее сообщалось, что «МЮ» вел переговоры с «Саутгемптоном» о переходе Уилкокса.