«МЮ» назначил Уилкокса техническим директором. Джейсон ушел из «Саутгемптона» ради «Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» назначил Джейсона Уилкокса техническим директором.

52-летний специалист перешел в « » из « » и стал новым техническим директором «Юнайтед».

Как сообщает инсайдер , Джейсон Уилкокс будет заниматься подбором игроков и академией «МЮ». Он станет ключевой фигурой структуры клуба вместе со спортивным директором и гендиректором Омаром Беррадой.

Ранее сообщалось, что «МЮ» вел переговоры с «Саутгемптоном» о переходе Уилкокса.