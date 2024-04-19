«МЮ» назначил Уилкокса техническим директором. Джейсон ушел из «Саутгемптона» ради «Юнайтед»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Саутгемптон чемпионшип Дэн Эшуорт Омар Беррада Фабрицио Романо Футбол

«Манчестер Юнайтед» назначил Джейсона Уилкокса техническим директором.

52-летний специалист перешел в «МЮ» из «Саутгемптона» и стал новым техническим директором «Юнайтед». 

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, Джейсон Уилкокс будет заниматься подбором игроков и академией «МЮ». Он станет ключевой фигурой структуры клуба вместе со спортивным директором Дэном Эшуортом и гендиректором Омаром Беррадой.

Ранее сообщалось, что «МЮ» вел переговоры с «Саутгемптоном» о переходе Уилкокса. 

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10 комментариев
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Кажется Рэтклиф не совсем случайно сколотил свое состояние. Поступательно чинит структуру клуба с головы
+9
0
+9
Остался Эшворт и тренер, которого выберет новое руководство во главе с Беррадой
+7
-1
+6
Ответ Любезный Коссутий
Саутгейт 😁
Только не это
+6
-1
+5
Ответ Dimson
Это он же гонял за Блэкберн?
и даже чемпионом становился в составе БР)
+2
0
+2
вэлком
+1
0
+1
Это он же гонял за Блэкберн?
+1
0
+1
вроде большие спецы пришли, а говорят, то про Поттера, то про Саутгейта - не понятно ...
0
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Ответ Любезный Коссутий
Саутгейт 😁
Зидан!
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Ответ Neron
Зидан!
сильно сомневаюсь
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