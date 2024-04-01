«МЮ» хочет назначить техдиректором Уилкокса из «Саутгемптона». Джейсон подал в отставку ради перехода в «Юнайтед»
«Манчестер Юнайтед» приглашает на работу спортивного директора «Саутгемптона».
Sky Sports сообщил, что манкунианцы связались с клубом из Чемпионшипа, чтобы обсудить Джейсона Уилкокса. «МЮ» хочет назначить 52-летнего англичанина техническим директором.
Утверждается, что «Саутгемптону» было сделано предложение, эквивалентное зарплате специалиста за год.
В «МЮ» полагали, что оно соответствует пункту о выкупе, содержащемуся в контракте с Уилкоксом. «Святые» же оспаривали само существование такого условия и были недовольны тем, что «Юнайтед» пытается договориться в тот момент, когда они ведут борьбу за выход в АПЛ. Также клуб из Чемпионшипа рассчитывал получить намного более крупную компенсацию.
В «МЮ» считали, что, напротив, действуют уважительно, а «Саутгемптону» не стоило рассчитывать на большую сумму.
Позднее инсайдер Фабрицио Романо опубликовал информацию о том, что Уилкокс подал в отставку, поскольку хочет присоединиться к «МЮ».
Этого не было никогда, даже во времена САФа (он был сам + гендир и все по сути).
А тут реально строят фундамент. Браво.
Наконец-то в МЮ меняют менеджмент, оздоровление клуба идет