«МЮ» хочет назначить техдиректором Уилкокса из «Саутгемптона». Джейсон подал в отставку ради перехода в «Юнайтед»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Саутгемптон чемпионшип Sky Sports Фабрицио Романо Футбол

«Манчестер Юнайтед» приглашает на работу спортивного директора «Саутгемптона».

Sky Sports сообщил, что манкунианцы связались с клубом из Чемпионшипа, чтобы обсудить Джейсона Уилкокса. «МЮ» хочет назначить 52-летнего англичанина техническим директором.

Утверждается, что «Саутгемптону» было сделано предложение, эквивалентное зарплате специалиста за год.

В «МЮ» полагали, что оно соответствует пункту о выкупе, содержащемуся в контракте с Уилкоксом. «Святые» же оспаривали само существование такого условия и были недовольны тем, что «Юнайтед» пытается договориться в тот момент, когда они ведут борьбу за выход в АПЛ. Также клуб из Чемпионшипа рассчитывал получить намного более крупную компенсацию.

В «МЮ» считали, что, напротив, действуют уважительно, а «Саутгемптону» не стоило рассчитывать на большую сумму.

Позднее инсайдер Фабрицио Романо опубликовал информацию о том, что Уилкокс подал в отставку, поскольку хочет присоединиться к «МЮ».

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7 комментариев
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И все же верю что МЮ вернётся. Команда Редклиффа явно знает что делает. Начали. с главного, организацией структуры управления.
Этого не было никогда, даже во времена САФа (он был сам + гендир и все по сути).
А тут реально строят фундамент. Браво.
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Я думал из Саутгемптона только в Ливерпуль уходят
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Очень интересно будет посмотреть на его работу в более статусном клубе, МЮ даже в таком статусе всё равно сильный клуб по меркам АПЛ уж точно
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Браво!
Наконец-то в МЮ меняют менеджмент, оздоровление клуба идет
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Флетчера на мороз выставляют, а то прирос уже к скамейке основы, зависая везде с ними. Мёрто следующий на выход, придётся правда платить за спортдира Ньюкасла, либо всё ещё остаётся вариант с Митчеллом.
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Ливерпуль теперь в МЮ будет закупаться?
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