«МЮ» хочет назначить техдиректором Уилкокса из «Саутгемптона». Джейсон подал в отставку ради перехода в «Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» приглашает на работу спортивного директора «Саутгемптона».

сообщил, что манкунианцы связались с клубом из Чемпионшипа, чтобы обсудить Джейсона Уилкокса. «МЮ» хочет назначить 52-летнего англичанина техническим директором.

Утверждается, что « » было сделано предложение, эквивалентное зарплате специалиста за год.

В «МЮ» полагали, что оно соответствует пункту о выкупе, содержащемуся в контракте с Уилкоксом. «Святые» же оспаривали само существование такого условия и были недовольны тем, что « » пытается договориться в тот момент, когда они ведут борьбу за выход в . Также клуб из Чемпионшипа рассчитывал получить намного более крупную компенсацию.

В «МЮ» считали, что, напротив, действуют уважительно, а «Саутгемптону» не стоило рассчитывать на большую сумму.

Позднее инсайдер опубликовал информацию о том, что Уилкокс подал в отставку, поскольку хочет присоединиться к «МЮ».