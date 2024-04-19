Кристал Пэлас – Вест Хэм где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры АПЛ 21 апреля
В воскресенье, 21 апреля, сыграют Кристал Пэлас и Вест Хэм в 34 туре АПЛ.
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- Игра пройдет на стадионе «Селхерст Парк».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Кристал Пэлас – Вест Хэм
- Начало матча запланировано на 17:00 по московскому времени.
Последние матчи Кристал Пэлас
- Ливерпуль – Кристал Пэлас : 0 – 1
- Кристал Пэлас – Манчестер Сити : 2 – 4
- Борнмут – Кристал Пэлас : 1 – 0
- Ноттингем Форест – Кристал Пэлас : 1 – 1
- Буде-Глимт – Кристал Пэлас : 0 – 1
Последние матчи Вест Хэм
- Вест Хэм – Байер : 1 – 1
- Вест Хэм – Фулхэм : 0 – 2
- Байер – Вест Хэм : 2 – 0
- Вулверхэмптон – Вест Хэм : 1 – 2
- Вест Хэм – Тоттенхэм : 1 – 1
Прогноз на матч Кристал Пэлас – Вест Хэм
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