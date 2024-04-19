Кристал Пэлас – Вест Хэм где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры АПЛ 21 апреля

Теги Вест Хэм премьер-лига Англия Кристал Пэлас Футбол

В воскресенье, 21 апреля, сыграют Кристал Пэлас и Вест Хэм в 34 туре АПЛ.

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Во сколько играют Кристал Пэлас – Вест Хэм

  • Начало матча запланировано на 17:00 по московскому времени.

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Прогноз на матч Кристал Пэлас – Вест Хэм

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