Кристал Пэлас — Вест хэм: прогноз на матч 21 апреля 2024, АПЛ

21 апреля, в воскресенье, «Кристал Пэлас» на своем поле примет «Вест Хэм» в матче 34-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдет на арене «Селхерст Парк» в Лондоне и начнется в 17:00 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: 1Х; Обе забьют — да.

Кристал Пэлас

Команда Оливера Гласнера в прошлом матче преподнесла главную сенсацию тура, если не всей концовки сезона — «Кристал Пэлас» обыграл «Ливерпуль» на его поле. Возможно, это поражение для команды Юргена Клоппа станет ключевым на финише чемпионата и внесет решающую роль в борьбу за чемпионство.

Победу лондонцам принес Эберечи Эзе, который забил уже на 14-й минуте. Далее подопечные Гласнера бились как львы, заблокировали множество ударов соперника, а вратарь «Кристал Пэлас» Дин Хендерсон даже признался, что по его ощущениям матч длился год. Но наградой за такую игру для лондонцев стали три очка на «Энфилде».

Кстати, «Кристал Пэлас» стал единственной командой в АПЛ, которая смогла обыграть «Ливерпуль» на его поле в эпоху Юргена Клоппа более одного раза. Лондонцы это сделали уже в третий раз — действительно неудобный соперник для ливерпульцев.

Этой победой лондонцы практически обеспечили себе сохранение места в Премьер-лиге. Сейчас «Кристал Пэлас» занимает четырнадцатое место, имея отрыв от зоны вылета в восемь баллов. Верится с трудом, что идущий на восемнадцатом месте «Лутон» сможет за пять туров до финиша сократить такой гандикап.

В целом «Кристал Пэлас» проводит невзрачный сезон, одержав за 33 игры всего восемь побед. Но помимо успеха в матче с «Ливерпулем» была еще одна громкая победа: в 7-м туре лондонцы в гостях обыграли «Манчестер Юнайтед» также с минимальным счетом.

Самый тяжелый период у «Кристал Пэлас» был с начала ноября по конец декабря: лондонская команда не могла победить на протяжении восьми игр. Команда заработала в этих играх лишь четыре очка. Правда, подопечные Гласнера сумели отобрать очки у «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы, причем на его поле — та встреча завершилась со счетом 2:2.

В кубковых турнирах «Кристал Пэлас» лавров не снискал: в Кубке Англии клуб вылетел уже в первом для себя раунде от «Эвертона». Первая игра завершилась вничью, в ответной игре клуб из Ливерпуля был сильнее 1:0.

В Кубке лиги «Кристал Пэлас» прошел только один круг, обыграв «Плимут» в гостях в 2-м раунде.

Далее соперником «Кристал Пэласа» стал «Манчестер Юнайтед», который взял реванш за поражение в чемпионате и уверенно выиграл 3:0.

«Кристал Пэлас» очень мало забивает в текущем сезоне — всего 37 голов в 33-х турах. Это четвертый показатель с конца. Так что у команды явные проблемы с атакой, поэтому и у лучших снайперов команды показатели низкие. Три игрока — Жан-Филипп Матета, Одсонн Эдуар и Эберечи Эзе — забили всего по семь мячей.

Вест Хэм

К матчу с «Кристал Пэлас» «Вест Хэм» подходит не в лучшем настроении: в четверг команда вылетела из Лиги Европы, проиграв в двух матчах новоиспеченному чемпиону Германии леверкузенскому «Байеру». В первой игре в Германии англичане уступили 0:2, а в ответной игре в Лондоне команда Дэвида Мойеса долгое время вела 1:0 и сохраняла шансы на продолжение борьбы. Но в самой концовке Джереми Фримпонг сравнял счет и продлил беспроигрышную серию немецкой команды до 44 игр.

Но при этом «Вест Хэму» стоит отдать должное: команда смогла навязать борьбу немецкой машине и до последнего боролась за выход в полуфинал. Ответный матч в Лондоне получился очень эмоциональными до самого конца держал в напряжении.

В чемпионате Англии «Вест Хэм» занимает восьмое место и уже не может включиться в борьбу за путевки в еврокубки. Отставание от идущего на пятом месте «Тоттенхэма» составляет 12 очков и за пять туров его ликвидировать практически невозможно.

В последнее время «Вест Хэм» явно сделал ставку именно на Лигу Европы, потому что в в Премьер-лиге лондонцы в последних пяти играх набрали всего пять очков и одержали только одну победу на «Вулверхэмптоном» в гостях 2:1.

Зато «Вест Хэм» сумел отобрать очки у двух команд, которые ведут очную борьбу за место в Лиге Чемпионов — у «Тоттенхэма» и «Астон Виллы». В лондонском дерби была зафиксирован счет 1:1, а игра с бирмингенцами завершилась с таким же счетом.

В английских кубках «Вест Хэм» не задержался: в Кубке Англии команда Мойеса вылетела в первом же раунде, уступив в переигровке «Бристолю».

В Кубке лиги «Вест Хэм» прошел два раунда, в том числе команда смогла выбить земляков из «Арсенала». Тогда «Вест Хэм» выиграл на своем поле 3:1.

Но уже на следующей стадии «Вест Хэм» был разгромлен будущим победителем «Ливерпулем» 1:5.

В целом команда Мойеса проводит неплохой сезон с рядом красивых и громких побед. Помимо успешного выступления в Лиге Европы, в которой лондонцы выиграли свою группу и дошли до четвертьфинала, «Вест Хэм» стал грозой грандов в АПЛ. «Вест Хэм» обыграл в чемпионате и «Челси», и «Тоттенхэм», и Манчестер Юнайтед», и «Арсенал».

Лучший период команды в сезоне пришелся на конец декабря и вместил в себя три подряд победы над «Вулверхэмптоном» (3:0), «Манчестером Юнайтед» (2:0) и «Арсеналом» (2:0).

Очень яркий сезон в составе «Вест Хэма» проводит Джеррод Боуэн. Англичанин уже обновил свой личный рекорд по голам в АПЛ, забив 15 голов. Ранее лучшим его результатом были 12 голевых ударов. Вингер лондонцев идет седьмым в списке лучших бомбардиров АПЛ и вызывается в сборную Англии. Так что наверняка мы увидим Боуэна на чемпионате Европы.

Также хорошо себя проявляет Мохаммед Кудус — ганец забил семь мячей. Весьма неплохой результат для дебютного сезона в английской Премьер-лиге. Напомним, что Кудус был приобретен летом у амстердамского «Аякса» за 43 миллиона евро, но наверняка лондонцы его в будущем продадут гораздо дороже. Сейчас ганец уже оценивается в 54 миллиона.

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Кристал Пэлас — Вест Хэм: история личных встреч

Первое лондонское дерби в этом сезоне между этими сопернками завершилось вничью — 1:1. В первом тайме у хозяев забил Кудус, но после перерыва гости отыгрались благодаря удару Эдуара.

В прошлом сезоне «Кристал Пэлас» выиграл оба матча — 2:1 в гостях и 4:3 дома. В игре на «Селхерст Парк» команды уже не решали турнирных задач и выдали веселый матч с семью голами на двоих.

«Вест Хэм» последний раз побеждал в 2022 году, одержав победу в гостях со счетом 3:2.

Кристал Пэлас — Вест Хэм: прогноз на матч

Букмекерская компания BetBoom предлагает следующие коэффициенты на предстоящий матч:

Победа Кристал Пэлас» — 2.16

Ничья — 3.63

Победа «Вест Хэма» — 3.34

«Вест Хэму» будет очень тяжело настроиться на лондонское дерби: команда только-только вылетела из Лиги Европы и к тому же не борется за что-то серьезное в чемпионате.

«Кристал Пэлас» же наверняка хочет уже и математически решить задачу сохранения места в АПЛ на будущий год.

Так что хозяева вряд ли проиграют и можно поставить на 1Х за 1.35.

У обеих команд есть проблемы с обороной, поэтому можно ждать голов в обе стороны. На вариант «Обе забьют — да» дается коэффициент 1.67.

Где смотреть матч Кристал Пэлас — Вест Хэм

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