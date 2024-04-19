Музей Динамо отмечает 1 год со дня открытия

19 апреля 2024 года исполняется год со дня открытия Музея Динамо. Выставочный центр был создан к столетию Всероссийского физкультурно-спортивного Общества и посвящен людям, которые писали его историю, — спортсменам, тренерам и спортивным династиям.

Подготовкой экспозиции занимался консорциум профессиональных команд под руководством Еврейского музея и Центра толерантности. Музей реализован благодаря финансовой поддержке Банка ВТБ (ПАО), при участии Всероссийского физкультурно-спортивного Общества «Динамо», футбольного и хоккейного клубов «Динамо-Москва», команды ВТБ Арены.

Музей расположен в двухэтажном здании, спроектированное известным архитектором Сергеем Чобаном в духе конструктивизма. В экспозиции музея — более 200 оригинальных экспонатов, а также интерактивные зоны, квесты, мультимедийные инсталляции и Медиатека, собравшая более 200 статей об истории, географии и структуре Общества «Динамо».

На первом этаже находится кафе с панорамным видом на парк, украшенное большим керамическом панно с изображением Льва Яшина, в меню которого можно найти любимые с детства советские блюда в современной интерпретации. В том числе, здесь расположен фан-шоп, коллекция которого постоянно обновляется атрибутикой и сувенирами от клубов «Динамо».

За первый год работы Музея его посетили более 15 тысяч человек.

Более подробную информацию о Музее Динамо можно узнать на официальном сайте.