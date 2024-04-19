Форвард «Вест Хэма» Антонио недоволен судейством матча с «Байером»: «Ощущение, что играешь против 13-14 человек, включая двух лайнсменов»

Теги Байер Вест Хэм премьер-лига Англия Лига Европы УЕФА судьи Микаил Антонио Хосе Мария Санчес Мартинес Футбол

Микаил Антонио остался недоволен судейством матча с «Байером».

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с испанцем Хосе Мартинесом.

«Такое ощущение, что ты играешь не против 11 человек, а против 13-14, включая двух лайнсменов.

Ты просто должен продолжать давить и пытаться сделать так, чтобы решения шли в твою сторону. А они не шли. Мы должны были продолжать играть по-своему и оставаться профессионалами.

Мы очень гордимся собой, добиться того, чего мы достигли за последние четыре года, просто невероятно. Четыре года подряд выходить в четвертьфинал чемпионата Европы – никогда бы не подумал. Мы были командой-«йойо»: то попадали в Европу, то боролись за вылет», – сказал форвард «Вест Хэма» в эфире TNT Sports.

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16 комментариев
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Все летом ты уже игрок Барсы
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если честно, так и не понял сути его жалоб
судья свистел в пользу Байера, а должен был в нашу
наверное, всё же он должен был быть нейтральным, нет?
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Тапсоба, выйдя с замены, так его смачно пожирал что Антонио ещё во время матча в безысходную истерику катился.
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Ответ Нефанатик
Комментарий удален модератором
типичное нытье хави/анчелотти, типичное нытье тухеля, типичное нытье моура, типичное нытье буффона, типичное нытье винисиуса, типичное нытье сам подставь имя и чемпионат
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Байеру повезло по чесноку! Еще с Карабахом, который чудом не прошел аспириновых, но как говорится везет сильнейшему, это какая то магия!
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Ответ Brigant
Байеру повезло по чесноку! Еще с Карабахом, который чудом не прошел аспириновых, но как говорится везет сильнейшему, это какая то магия!
если быть последовательными, то ВХ ой как повезло в 1 матче, когда они могли пропустить 5. По сути ВХ хорошо играл 1 тайм из 4
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Так Вест Хэм всегда играет на грани. По итогу же сами виноваты, что не забили моменты в первом тайме
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во втором тайме, когда Вест Хему надо было забивать еще, Байер их просто прижал и давил до конца.. ощущение, что для Байера важнее было сохранить беспроигрышную серию, чем Вест Хему забить второй.. просто позорная игра от молотобойцев
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Комментарий удален модератором
Обычный испанский судья , он не предвзят , он просто низкого уровня .
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Ответ Under
если честно, так и не понял сути его жалоб судья свистел в пользу Байера, а должен был в нашу наверное, всё же он должен был быть нейтральным, нет?
Посмотрел 10минутную нарезку моментов, вроде даже малозначащие фолы в центре поля свистел равноценно, что-то типа спорных пенальти или тем более незасчитанных голов не было. 1 момент только, когда игрок Байера сбил бирмингемца метров за 30 от ворот, а ему ЖК не дали, хотя было резонно. Видимо пару раз лайнсмены аут в центре отдали сопернику, вот у Антонио и отложилась в памяти несправедливость))
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