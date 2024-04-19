Форвард «Вест Хэма» Антонио недоволен судейством матча с «Байером»: «Ощущение, что играешь против 13-14 человек, включая двух лайнсменов»

Микаил Антонио остался недоволен судейством матча с «Байером».

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с испанцем Хосе Мартинесом.

«Такое ощущение, что ты играешь не против 11 человек, а против 13-14, включая двух лайнсменов.

Ты просто должен продолжать давить и пытаться сделать так, чтобы решения шли в твою сторону. А они не шли. Мы должны были продолжать играть по-своему и оставаться профессионалами.

Мы очень гордимся собой, добиться того, чего мы достигли за последние четыре года, просто невероятно. Четыре года подряд выходить в четвертьфинал чемпионата Европы – никогда бы не подумал. Мы были командой-«йойо»: то попадали в Европу, то боролись за вылет», – сказал форвард «Вест Хэма» в эфире TNT Sports.