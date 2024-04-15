Ширер о победе «Виллы»: «Тактический мастер-класс Эмери. «Арсенал» ничего не создал во втором тайме, Мартинес сделал один серьезный сэйв за 90 минут»
Алан Ширер оценил вчерашние поражения «Арсенала» и «Ливерпуля».
В 32-м туре АПЛ «канониры» принимали «Астон Виллу» (0:2), а мерсисайдцы – «Кристал Пэлас» (0:1).
«Так же как и «Пэлас», они [«Астон Вилла»] полностью заслужили свои три очка. Победа «Виллы» определенно не была ограблением.
Напротив, это был тактический мастер-класс Унаи Эмери, чья команда дважды попадала в каркас ворот, прежде чем Леон Бэйли вывел их вперед в конце матча.
В то время как «Ливерпуль» в своем поражении упустил несколько серьезных голевых моментов, «Арсенал» по-настоящему ничего не создал во втором тайме, а вратарь «Виллы» Эми Мартинес за 90 минут сделал только один серьезный сэйв, отбив удар Леандро Троссарда.
«Вилла» великолепно играла в обороне, но они не были настроены исключительно на сдерживание «Арсенала». Они играли очень храбро, отправляли много игроков вперед и получили свое вознаграждение.
Я бы описал это как надлежащую игру на выезде, близкую к идеальной. Еще более впечатляет то, что в четверг они также играли в Лиге Европы», – написал экс-игрок «Ньюкасла» в своей авторской колонке.
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