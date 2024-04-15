Ширер о победе «Виллы»: «Тактический мастер-класс Эмери. «Арсенал» ничего не создал во втором тайме, Мартинес сделал один серьезный сэйв за 90 минут»

Алан Ширер оценил вчерашние поражения «Арсенала» и «Ливерпуля».

В 32-м туре «канониры» принимали « » (0:2), а мерсисайдцы – « » (0:1).

«Так же как и «Пэлас», они [«Астон Вилла»] полностью заслужили свои три очка. Победа «Виллы» определенно не была ограблением.

Напротив, это был тактический мастер-класс , чья команда дважды попадала в каркас ворот, прежде чем вывел их вперед в конце матча.

В то время как « » в своем поражении упустил несколько серьезных голевых моментов, «Арсенал» по-настоящему ничего не создал во втором тайме, а вратарь «Виллы» Эми Мартинес за 90 минут сделал только один серьезный сэйв, отбив удар Леандро Троссарда.

«Вилла» великолепно играла в обороне, но они не были настроены исключительно на сдерживание « ». Они играли очень храбро, отправляли много игроков вперед и получили свое вознаграждение.

Я бы описал это как надлежащую игру на выезде, близкую к идеальной. Еще более впечатляет то, что в четверг они также играли в Лиге Европы», – написал экс-игрок «Ньюкасла» в своей авторской колонке.

Эмери о 2:0 с «Арсеналом»: «Образцовая игра – прежде всего, в обороне. «Астон Вилла» пыталась доминировать с мячом и в 2-м тайме навязала свою игру»