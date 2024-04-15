Ширер о победе «Виллы»: «Тактический мастер-класс Эмери. «Арсенал» ничего не создал во втором тайме, Мартинес сделал один серьезный сэйв за 90 минут»

Теги Ливерпуль Астон Вилла премьер-лига Англия Алан Ширер Лига Европы УЕФА Арсенал Кристал Пэлас Унаи Эмери Эмилиано Мартинес Леандро Троссард Леон Бэйли Футбол

Алан Ширер оценил вчерашние поражения «Арсенала» и «Ливерпуля».

В 32-м туре АПЛ «канониры» принимали «Астон Виллу» (0:2), а мерсисайдцы – «Кристал Пэлас» (0:1).

«Так же как и «Пэлас», они [«Астон Вилла»] полностью заслужили свои три очка. Победа «Виллы» определенно не была ограблением.

Напротив, это был тактический мастер-класс Унаи Эмери, чья команда дважды попадала в каркас ворот, прежде чем Леон Бэйли вывел их вперед в конце матча.

В то время как «Ливерпуль» в своем поражении упустил несколько серьезных голевых моментов, «Арсенал» по-настоящему ничего не создал во втором тайме, а вратарь «Виллы» Эми Мартинес за 90 минут сделал только один серьезный сэйв, отбив удар Леандро Троссарда.

«Вилла» великолепно играла в обороне, но они не были настроены исключительно на сдерживание «Арсенала». Они играли очень храбро, отправляли много игроков вперед и получили свое вознаграждение.

Я бы описал это как надлежащую игру на выезде, близкую к идеальной. Еще более впечатляет то, что в четверг они также играли в Лиге Европы», – написал экс-игрок «Ньюкасла» в своей авторской колонке.

Эмери о 2:0 с «Арсеналом»: «Образцовая игра – прежде всего, в обороне. «Астон Вилла» пыталась доминировать с мячом и в 2-м тайме навязала свою игру»

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11 комментариев
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Ответ Stas Novikov
Он только первый тайм смотрел? Астон Вилла была хороша во втором тайме, но реализуй Арсенал хотя бы половину моментов в первом, то никакой мастер-класс во втором им бы не помог
Не знаю где там Артета насчитал 3,4 гола
Вилла на спокойнике оборонилась
Вспоминается 1,5 момента и те после штанги
Вилла декласировала пушкарей, и теперь вспомни матч Сити вилла , где они пару раз вышли на половину поля соперника
+5
-1
+4
Эмери - топ тренер, когда нет давления, как в топ клубах, он может построить очень сильную команду. Астон Вилла шикарно играет
+4
-1
+3
Ответ Иван Левин
Не знаю где там Артета насчитал 3,4 гола Вилла на спокойнике оборонилась Вспоминается 1,5 момента и те после штанги Вилла декласировала пушкарей, и теперь вспомни матч Сити вилла , где они пару раз вышли на половину поля соперника
Спокойно оборонялась Вилла во втором тайме, в первом Арсенал легко доходил до штрафной и создавал моменты. Равный матч называть деклассированием, ну окей друг. Зачем мне вспоминать матч Виллы с Сити, если я комментирую высказывание Ширера об этом матче? Как это связано?
+3
0
+3
Ответ Stas Novikov
Он только первый тайм смотрел? Астон Вилла была хороша во втором тайме, но реализуй Арсенал хотя бы половину моментов в первом, то никакой мастер-класс во втором им бы не помог
Футбол это не только забить гол , но ещё не пропустить
0
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Ответ Подкат Мальдини
Футбол это не только забить гол , но ещё не пропустить
И как это противоречит моим словам? Я лишь сказал, что с такой игрой в первом тайме нельзя называть мастер-классом от Виллы всю игру
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