Арсен Венгер: «Арсенал» мог обыграть «Сити», приложив больше усилий. Стоит добивать сильного соперника, если можешь, в конце сезона понимаешь это»

Арсен Венгер считает, что «Арсенал» может пожалеть о ничьей с «Манчестер Сити».

Команда Микеля Артеты уступила лидерство в на выходных после домашнего поражения от «Астон Виллы» (0:2). В прошлом месяце они сыграли вничью с « » (0:0), который в настоящий момент занимает первое место в английском чемпионате с отрывом в два очка.

«В тот день [когда они сыграли вничью с «Сити»] было небольшое разочарование. После игры этого не чувствовалось.

Ладно, они завоевали одно очко, и это была хорошая ничья, потому что «Сити» не смог много создать.

Сейчас у меня есть ощущение, что, приложив больше усилий, они могли бы одержать победу. В конце сезона понимаешь, что, когда играешь против сильного соперника и можешь его добить, стоит это сделать», – отметил бывший тренер « » в эфире beIN Sports.