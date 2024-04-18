Арсен Венгер: «Арсенал» мог обыграть «Сити», приложив больше усилий. Стоит добивать сильного соперника, если можешь, в конце сезона понимаешь это»
Арсен Венгер считает, что «Арсенал» может пожалеть о ничьей с «Манчестер Сити».
Команда Микеля Артеты уступила лидерство в АПЛ на выходных после домашнего поражения от «Астон Виллы» (0:2). В прошлом месяце они сыграли вничью с «Манчестер Сити» (0:0), который в настоящий момент занимает первое место в английском чемпионате с отрывом в два очка.
«В тот день [когда они сыграли вничью с «Сити»] было небольшое разочарование. После игры этого не чувствовалось.
Ладно, они завоевали одно очко, и это была хорошая ничья, потому что «Сити» не смог много создать.
Сейчас у меня есть ощущение, что, приложив больше усилий, они могли бы одержать победу. В конце сезона понимаешь, что, когда играешь против сильного соперника и можешь его добить, стоит это сделать», – отметил бывший тренер «Арсенала» в эфире beIN Sports.
Я пытаюсь объяснить, ты пытаешься объяснить, но я использую логику. А какая логика сравнивать тренера с 4х летним опытом и тренера с 24х летним опытом? Сравнение, кстати не в пользу Клоппа. Один получил стабильный Ливерпуль, другой кризисный Арсенал из середины таблицы и реально поднял его на другой уровень. Я считаю Клоппа лучшим тренером на сегодня, но он выиграл 3 чемпионства и 1 лч за 20 с фигом лет..
Алонсо молодец, но дать ему условный Ливерпуль, и врядли он попадет в топ-4.
Уступаем только команде, которую заваливают деньгами 15 лет, в первой своей лч дошли до 1/4 / это точно определение фиаско?
просто все смеются над такими,как ты. облаженцы. а болельщики Арсенала ни на что и не надеются. но Арсенал,хотя бы клуб с историей. а ваше сити скоро лишат всех титулов,вот тогда и посмотрим
Сам столько раз упускал результат по ходу сезона.