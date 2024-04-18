Арсен Венгер: «Арсенал» мог обыграть «Сити», приложив больше усилий. Стоит добивать сильного соперника, если можешь, в конце сезона понимаешь это»

Теги Арсен Венгер Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Футбол

Арсен Венгер считает, что «Арсенал» может пожалеть о ничьей с «Манчестер Сити».

Команда Микеля Артеты уступила лидерство в АПЛ на выходных после домашнего поражения от «Астон Виллы» (0:2). В прошлом месяце они сыграли вничью с «Манчестер Сити» (0:0), который в настоящий момент занимает первое место в английском чемпионате с отрывом в два очка.

«В тот день [когда они сыграли вничью с «Сити»] было небольшое разочарование. После игры этого не чувствовалось.

Ладно, они завоевали одно очко, и это была хорошая ничья, потому что «Сити» не смог много создать.

Сейчас у меня есть ощущение, что, приложив больше усилий, они могли бы одержать победу. В конце сезона понимаешь, что, когда играешь против сильного соперника и можешь его добить, стоит это сделать», – отметил бывший тренер «Арсенала» в эфире beIN Sports.

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26 комментариев
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В той игре «Сити» был ближе к тому, чтобы добить «Арсенал»
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-1
+10
Ответ Gunner_14
В той игре «Сити» был ближе к тому, чтобы добить «Арсенал»
Возможно он имеет ввиду тот момент, когда Троссард не дал пас Мартинелли, а решил сам бить
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0
+5
В АПЛ не бьют пенки в случае автобусной ничьей. Что имеет в виду Арсен?
+11
-8
+3
Ответ Gunner_14
В той игре «Сити» был ближе к тому, чтобы добить «Арсенал»
Что-то кроме удара Аке с углового ничего и не вспомнить, а у Арсенала было несколько очень неплохих возможностей
+4
-1
+3
Ответ #SharkTeam
В АПЛ не бьют пенки в случае автобусной ничьей. Что имеет в виду Арсен?
ахаха. все ноешь?
+8
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Ну вот, никогда подобного не было и снова началось. Арсенал даже при Венгере частенько проваливал весеннюю часть сезона после хорошего первого круга, и упускал возможности для чемпионства. О чём этот дед вообще?
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Арсен Венгер сам и привил Арсеналу этот легковесный стиль, добивание особо не практиковалось.
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Ответ Илья Банюк
все еще может случится. но болельщики сити все мечтали а втором требле подряд,а получили? еще и из кубка вылятят. а может и первое место потеряют,вот смеха то будет
Чувак) У сити есть требл) У арсенала даже лиги чемпионов нету)) Слишком много базарите для клуба который не мог сити в апл 6 лет обыграть)) Победа сити в чемпионате уже давно обыденность,а для арсенала быть в гонке это повод гордости)
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Ответ Илья Банюк
все еще может случится. но болельщики сити все мечтали а втором требле подряд,а получили? еще и из кубка вылятят. а может и первое место потеряют,вот смеха то будет
Комментарий удален пользователем
Ответ kunaguero
У Арсенала на Этихаде не было шансов победить
В иитоге шансов было больше, чем у мс...
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Ответ BZB
Я имел в виду, что за последние примерно 15 лет Арсенал превратился в команду которой постоянно чуть не хватило, чуть не повезло и всегда находятся какие-то отговорки. Даже вы сейчас пытаетесь, как-то все объяснить. А по факту Арсенал объективно не способен бороться за титулы, выдерживать конкурентную борьбу. И здесь стоит вернуться к роли личности в истории когда те же Юрген Клопп или Хаби Алонсо, с гораздо меньшими возможностями, смогли поднять свои клубы на иной уровень. Артета же, что игрок был серый, что тренер с определенным потолком возможностей, в который он похоже уперся.
За последние 15 лет футбол превратился в игру pay-to--win. И вот первого элемента Арсеналу не хватало, с тех пор как набрали кредитов, а у владельцев не было желания вкладывать деньги.
Я пытаюсь объяснить, ты пытаешься объяснить, но я использую логику. А какая логика сравнивать тренера с 4х летним опытом и тренера с 24х летним опытом? Сравнение, кстати не в пользу Клоппа. Один получил стабильный Ливерпуль, другой кризисный Арсенал из середины таблицы и реально поднял его на другой уровень. Я считаю Клоппа лучшим тренером на сегодня, но он выиграл 3 чемпионства и 1 лч за 20 с фигом лет..
Алонсо молодец, но дать ему условный Ливерпуль, и врядли он попадет в топ-4.
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Ответ Billy_Shears
Понял, теперь с этим не согласен. Уступаем только команде, которую заваливают деньгами 15 лет, в первой своей лч дошли до 1/4 / это точно определение фиаско?
Я имел в виду, что за последние примерно 15 лет Арсенал превратился в команду которой постоянно чуть не хватило, чуть не повезло и всегда находятся какие-то отговорки. Даже вы сейчас пытаетесь, как-то все объяснить. А по факту Арсенал объективно не способен бороться за титулы, выдерживать конкурентную борьбу. И здесь стоит вернуться к роли личности в истории когда те же Юрген Клопп или Хаби Алонсо, с гораздо меньшими возможностями, смогли поднять свои клубы на иной уровень. Артета же, что игрок был серый, что тренер с определенным потолком возможностей, в который он похоже уперся.
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Ответ BZB
Речь вообще-то про Венгера шла, но а нынешнему Арсеналу никакая плотность и прагматизм не помогают, в конце все заканчивается фиаско. А это уже историческая закономерность, начавшаяся как раз с позднего Венгера. Артета похоже это тоже не изменит. Личность не того масштаба. Можете сколько угодно называть это бредом.
Понял, теперь с этим не согласен.
Уступаем только команде, которую заваливают деньгами 15 лет, в первой своей лч дошли до 1/4 / это точно определение фиаско?
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Ответ Billy_Shears
Что за бред, Арсенал играет прагматично и плотно обороняется. Венгер так никогда не играл.
Речь вообще-то про Венгера шла, но а нынешнему Арсеналу никакая плотность и прагматизм не помогают, в конце все заканчивается фиаско. А это уже историческая закономерность, начавшаяся как раз с позднего Венгера. Артета похоже это тоже не изменит. Личность не того масштаба. Можете сколько угодно называть это бредом.
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Ответ BZB
Арсен Венгер сам и привил Арсеналу этот легковесный стиль, добивание особо не практиковалось.
Что за бред, Арсенал играет прагматично и плотно обороняется. Венгер так никогда не играл.
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Ответ Илья Банюк
по ходу дела ты болен сильно( просто все смеются над такими,как ты. облаженцы. а болельщики Арсенала ни на что и не надеются. но Арсенал,хотя бы клуб с историей. а ваше сити скоро лишат всех титулов,вот тогда и посмотрим
Чувак а что тогда арсенал? Если даже клуб без историй имеет кубок лч,а арсенал лишь авоську мячей от баварии?))))
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Ответ Илья Банюк
по ходу дела ты болен сильно( просто все смеются над такими,как ты. облаженцы. а болельщики Арсенала ни на что и не надеются. но Арсенал,хотя бы клуб с историей. а ваше сити скоро лишат всех титулов,вот тогда и посмотрим
Это лишат всех титулов с нами в одной сетке комментов? Рядом небось еще стоит "Шейхи скоро уйдут из сити и они никогда не возьмут лигу чемпионов" ))
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Ответ Александр Рабонов
Чувак) У сити есть требл) У арсенала даже лиги чемпионов нету)) Слишком много базарите для клуба который не мог сити в апл 6 лет обыграть)) Победа сити в чемпионате уже давно обыденность,а для арсенала быть в гонке это повод гордости)
по ходу дела ты болен сильно(
просто все смеются над такими,как ты. облаженцы. а болельщики Арсенала ни на что и не надеются. но Арсенал,хотя бы клуб с историей. а ваше сити скоро лишат всех титулов,вот тогда и посмотрим
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Ответ Александр Рабонов
Комментарий удален пользователем
где гонор? какой гонор? ты вообще о чем?(
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Ответ Александр Рабонов
А чего ныть? Сити то все еще на первом месте) В отличий от лондонских лузеров)))
все еще может случится. но болельщики сити все мечтали а втором требле подряд,а получили? еще и из кубка вылятят. а может и первое место потеряют,вот смеха то будет
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Ничейка на этихаде- последнее о чем стоит переживать. Потеря очков с фулхэмом, вест хэмом и виллой решили исход чемпионата.
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Забавно от Арсена слышать.
Сам столько раз упускал результат по ходу сезона.
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Арсен, главное доминировали
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