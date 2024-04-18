Тренер «Ростова» Осинов о 3:1 с «Уралом»: «Поздравил ребят. Они облили меня водой. Надеюсь, в будущем это будет шампанское» 

Михаил Осинов оценил победу над «Уралом» (3:1).

« » вышел во второй этап 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

— Показалось, что «Ростов» не вошел в игру на первых минутах.

— Сказалось то, что мы [тяжело] добирались. Ребята в первые минуты входили тяжеловато в игру. Потом все получилось как нельзя лучше. Ребята большие молодцы. Несмотря на все наши трудности, все понимали, что кубковый матч состоял из одной игры. Либо мы выходим в следующим раунд, либо завершаем выступление в турнире. Радости очень много.

В первом тайме у нас было много подходов. Мне кажется, качество игры нашей команды и « » отличалось. Пропустили нелепый мяч, отыгрываться всегда тяжело. Мы играли в свой футбол, старались, результат пришел.

С Карпиным и Онопко не успели пообщаться, только поздравил ребят. Они облили меня водой. Надеюсь, в будущем это будет шампанское, но пока только вода, — сказал и.о. главного тренера «Ростова».