Тренер «Ростова» Осинов о 3:1 с «Уралом»: «Поздравил ребят. Они облили меня водой. Надеюсь, в будущем это будет шампанское» 

Теги Ростов Михаил Осинов-старший ФОНБЕТ Кубок России Урал Футбол

Михаил Осинов оценил победу над «Уралом» (3:1).

«Ростов» вышел во второй этап 1/2 финала Пути регионов Фонбет  Кубка России.

— Показалось, что «Ростов» не вошел в игру на первых минутах.

— Сказалось то, что мы [тяжело] добирались. Ребята в первые минуты входили тяжеловато в игру. Потом все получилось как нельзя лучше. Ребята большие молодцы. Несмотря на все наши трудности, все понимали, что кубковый матч состоял из одной игры. Либо мы выходим в следующим раунд, либо завершаем выступление в турнире. Радости очень много.

В первом тайме у нас было много подходов. Мне кажется, качество игры нашей команды и «Урала» отличалось. Пропустили нелепый мяч, отыгрываться всегда тяжело. Мы играли в свой футбол, старались, результат пришел.

С Карпиным и Онопко не успели пообщаться, только поздравил ребят. Они облили меня водой. Надеюсь, в будущем это будет шампанское, но пока только вода, — сказал и.о. главного тренера «Ростова».

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2 комментария
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Молодняк Ростова просто красавцы!
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Для Михаила принципиальный матч был. Он же играл в Уралмаше
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