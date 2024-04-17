«Ростов» одержал волевую победу над «Уралом» – 3:1. Решающий мяч забил защитник Терентьев

«Ростов» обыграл «Урал» (3:1) в 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

Sports проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 10-й минуте счет открыл форвард хозяев Гильерме Шеттине. Во втором тайме гости благодаря голам Ивана Комарова, Дениса Терентьева и Николая Комличенко добились победы.

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