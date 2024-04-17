«Ростов» одержал волевую победу над «Уралом» – 3:1. Решающий мяч забил защитник Терентьев
«Ростов» обыграл «Урал» (3:1) в 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.
Sports проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 10-й минуте счет открыл форвард хозяев Гильерме Шеттине. Во втором тайме гости благодаря голам Ивана Комарова, Дениса Терентьева и Николая Комличенко добились победы.
- Дата проведения
- 17 апреля, 17.00, «Екатеринбург-Арена»
- Голы:
- 1:0 – 10 Шеттине, 1:1 – 60 Комаров, 1:2 – 72 Терентьев, 1:3 – 90+5 Комличенко.
-
Урал –
Мамин, Кики (Влут, 46), Бевеев, Бегич, Итало, Ионов (Дмитриев, 62), Газинский (Ишков, 78), Аюпов, Концевой (Егорычев, 62), Каштанов, Шеттине (Иллой-Айет, 46).
-
Ростов –
Медведев, Сако, Лангович, Эль-Аскалани, Семенчук (Терентьев, 46), Уткин (Зубенко, 71), Комаров (Шамонин, 90), Шанталий, Азнауров (Моисеев, 77), Колтаков, Комличенко.
- Предупреждения:
- Кики (6), Лангович (21), Семенчук (37), Бегич (69), Эль-Аскалани (79).
. Пусть спартачи вешаются.😁
Привет Алексеич!
Удачи нашим!
Справедливости ради, он был не за Ростов, он был за футбол. Просто Ростов показал футбол лучше.
Сам с Донбасса будешь?😁
Ну,за победу!(с)👏👏👏