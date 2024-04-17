«Ростов» одержал волевую победу над «Уралом» – 3:1. Решающий мяч забил защитник Терентьев

Теги Ростов ФОНБЕТ Кубок России Урал Гильерме Шеттине онлайны Футбол

«Ростов» обыграл «Урал» (3:1) в 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

Sports проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 10-й минуте счет открыл форвард хозяев Гильерме Шеттине. Во втором тайме гости благодаря голам Ивана Комарова, Дениса Терентьева и Николая Комличенко добились победы.

Урал – Ростов 1:3 (1:0, 0:3)
Дата проведения
17 апреля, 17.00, «Екатеринбург-Арена»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – 10 Шеттине, 1:1 – 60 Комаров, 1:2 – 72 Терентьев, 1:3 – 90+5 Комличенко.
УралМамин, Кики (Влут, 46), Бевеев, Бегич, Итало, Ионов (Дмитриев, 62), Газинский (Ишков, 78), Аюпов, Концевой (Егорычев, 62), Каштанов, Шеттине (Иллой-Айет, 46).
РостовМедведев, Сако, Лангович, Эль-Аскалани, Семенчук (Терентьев, 46), Уткин (Зубенко, 71), Комаров (Шамонин, 90), Шанталий, Азнауров (Моисеев, 77), Колтаков, Комличенко.
Предупреждения:
Кики (6), Лангович (21), Семенчук (37), Бегич (69), Эль-Аскалани (79).

Статистика Фонбет Кубка России

51 комментарий
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Ответ Давид Кочинян
Штанги Каштанова и Дмитриева + два ляпа Мамина. Карпин очень фартовый, даже пенки не нужны 😕
Ну еще 8 против 15 по ударам и 2 против 7 по ударам в створ,так что не знаю,где тут фарт,чистая победа Ростова)
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+21
За проход в следующую стадию Кубка Ростова!!!
+22
-1
+21
Ростов прямо лучшая команда весны в РПЛ
+19
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Молодцы, ростовчане! Приятно удивяют свои воспитанники 👏
+16
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+16
Судя по составу Георгич на Кубок забил. Вся основа готовится к Спартаку
. Пусть спартачи вешаются.😁
+14
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Комаров лучший!
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0
+14
Ни шатко ни валко а почти до финала дошли) с победой Ростов!!!
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С Уралом непросто, тем более в Екатеринбурге. Но верим в Ростов!
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+10
ай да Комарик)))
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Всех с победой!!!
+11
-1
+10
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
За проход в следующую стадию Кубка Ростова!!!
А в перспективе за Титул!
Привет Алексеич!
Удачи нашим!
+10
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+9
Красавцы! Таким составом, три игрока основы +резерв, молодежь.
+10
-1
+9
Ростову удачи и победы!
+8
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+7
Валера с молодёжью гоняет Урал
+8
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Ответ Георгий Воскресенский
Комментарий удален модератором
Хочется смотреть, смотри без звука. Какие проблемы?
Справедливости ради, он был не за Ростов, он был за футбол. Просто Ростов показал футбол лучше.
+6
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Ответ Иван Алейников
Забил не то слово. На игру не приехал даже
А игроки были не в курсе и прошли дальше 😁
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Ответ Знатный стахановец
За Урал! ⚽️
Куда ты за Урал собрался? В Сибирь, в тайгу? 😁
Сам с Донбасса будешь?😁
+6
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+5
Ответ zanuda59
А в перспективе за Титул! Привет Алексеич! Удачи нашим!
Привет, Николаич! Не, про это пока не думаем: идём от матча к матчу.
+6
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+5
Ответ Кирилл Голивец
Ростов прямо лучшая команда весны в РПЛ
На данный момент игра команды хорошо смотрится
+5
0
+5
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Привет, Николаич! Не, про это пока не думаем: идём от матча к матчу.
Ну а чем черт не шутит. Здесь же некоторые пишут, раз нет у Карпина тутулов, значит физрук. Хорошо бы было им рты заткнуть.
+5
-1
+4
Ответ Гельмут Стой
у Сако дисквалификация?
Да. Потому и играет сегодня.
+4
0
+4
Ответ Гельмут Стой
почему Семенчук а не Милехин..
Мелёхин вместо Сако со Спартаком играть будет.
+4
0
+4
В Химках у Медведева была одна подруга, а здесь уже две!
+5
-1
+4
Ответ Viktor Poljakov
Комли классно опустил твой Урал😁😁😁😁😁
Выставил шлагбаум, как в прямом так и в переносном смысле.
+3
0
+3
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Привет, Яковлич! Не, не бухаем: культурно ждём начала матча.
Даже я не бухаю😁
+4
-1
+3
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Привет, Яковлич! Не, не бухаем: культурно ждём начала матча.
Извиняюсь за опоздание,был занят.

Ну,за победу!(с)👏👏👏
+3
0
+3
Ответ Александр Панфилов
Извиняюсь за опоздание,был занят. Ну,за победу!(с)👏👏👏
За нашу победу!
+3
0
+3
Ответ zanuda59
Судя по составу Георгич на Кубок забил. Вся основа готовится к Спартаку . Пусть спартачи вешаются.😁
Забил не то слово. На игру не приехал даже
+3
0
+3
Ответ zanuda59
Алексеич, почему нет шанса?
Так две команды из Пути Регионов (Ростов и Динамо) играют с двумя командами (Балтика и Спартак), вылетевшими из Пути РПЛ. Ростов и Динамо могут сыграть между собой только через одну стадию в Кубке.
+2
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+2
Ответ Antagonist
Ну еще 8 против 15 по ударам и 2 против 7 по ударам в створ,так что не знаю,где тут фарт,чистая победа Ростова)
Комаров молодчина, а Комли классно опустил УРАЛ..... РОСТОВ с заслуженной ПОБЕДОЙ!!!!! 👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
+4
-2
+2
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