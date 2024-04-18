Сетка 1/2 финала Лиги чемпионов-2023/24, участники полуфиналов

Теги Бавария Боруссия Дортмунд ПСЖ бундеслига Германия Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

Определились все участники 1/2 финала Лиги чемпионов-2023/24.

Лига чемпионов

1/2 финала

«Боруссия Дортмунд» – «ПСЖ»

«Бавария» – «Реал»

Первые матчи пройдут 30 апреля – 1 мая, ответные – 7-8 мая.

46 комментариев
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Влажные мечты Барсаглоров:

- Выбить ПСЖ
- Дойти до финала ЛЧ, попутно обыграв Баварию
- Выиграть ЛЧ

- Злорадствовать, что "Реал вылетел на ранних стадиях, а мы выиграли турнир💪"

Ну как обычно, Барса мечтает, Реал исполняет :))

П. С.: Каталонский физрук купил жеребьёвку, мол "по пацански с 3-х раз выиграем у Реала и докажем, кто тут лучше" и в итоге сел в лужу😹😹
+52
-19
+33
Лунин красавелла! У меня все ))
+30
-1
+29
Тяжелейший матч для Реала, но выстояли. Спасибо Андрей!!! Всех с победой.
+23
-1
+22
Опять Реал за Испанию один, ведь их могло быть 3)
+21
-1
+20
Ответ Багамка Москва
Влажные мечты Барсаглоров: - Выбить ПСЖ - Дойти до финала ЛЧ, попутно обыграв Баварию - Выиграть ЛЧ - Злорадствовать, что "Реал вылетел на ранних стадиях, а мы выиграли турнир💪" Ну как обычно, Барса мечтает, Реал исполняет :)) П. С.: Каталонский физрук купил жеребьёвку, мол "по пацански с 3-х раз выиграем у Реала и докажем, кто тут лучше" и в итоге сел в лужу😹😹
А когда там будет финал ЛЧ Ман Сити - Барселона ? Наверно сразу после финала Барселона - Аякс ?
+26
-8
+18
Бессмертная классика ЛЧ «Бавария»— «Реал Мадрид»
Успехов Мадрид!
+18
-4
+14
Сити сегодня мог спасти сезон Барселоны, но увы
+20
-8
+12
Ответ MADRiD_00
Опять Реал за Испанию один, ведь их могло быть 3)
Ну это же Реал, благодаря ему, ЛаЛига держится на верху))
+11
-1
+10
Ответ Багамка Москва
Влажные мечты Барсаглоров: - Выбить ПСЖ - Дойти до финала ЛЧ, попутно обыграв Баварию - Выиграть ЛЧ - Злорадствовать, что "Реал вылетел на ранних стадиях, а мы выиграли турнир💪" Ну как обычно, Барса мечтает, Реал исполняет :)) П. С.: Каталонский физрук купил жеребьёвку, мол "по пацански с 3-х раз выиграем у Реала и докажем, кто тут лучше" и в итоге сел в лужу😹😹
Как всегда Реал закрывает их позор.
+12
-3
+9
что-то клубов из АПЛ нет? как же так лучшая лига мира?
+11
-2
+9
«МАДРИД» с победой!!! Есть реванш, выстояли!
Я 🤍🤍🤍 тебя, «Реал»!!!
+10
-2
+8
3 из 4 полуфиналистов - хозяева Барсы
+7
-2
+5
Ответ Бацька
Отсидели в обороне оба матча, королевский клуб...тьфу...
Сити забил 4, Реал забил 4, в чем вопросы?
+5
0
+5
Вчера был не день испанского футбола, сегодня английского
+3
0
+3
Всего одним ударом Бернарду ускорил свой уход в Барсу. Маэстро
+3
0
+3
Лунин найкращi !
+8
-6
+2
А где команды из распиаренной АПЛ?)
+4
-2
+2
Ответ Багамка Москва
Влажные мечты Барсаглоров: - Выбить ПСЖ - Дойти до финала ЛЧ, попутно обыграв Баварию - Выиграть ЛЧ - Злорадствовать, что "Реал вылетел на ранних стадиях, а мы выиграли турнир💪" Ну как обычно, Барса мечтает, Реал исполняет :)) П. С.: Каталонский физрук купил жеребьёвку, мол "по пацански с 3-х раз выиграем у Реала и докажем, кто тут лучше" и в итоге сел в лужу😹😹
тихо, опять скажут перес всё купил
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Ответ kaka10
3 из 4 полуфиналистов - хозяева Барсы
Фактос, наверное фаны барсы рады смотреть на то, как их хозяева борятся за ЛЧ))
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Ответ Бацька
В антифутболе ор реала, король лиги чемпионов.. если такие матчи проводит, то смотреть противно
Не смотри тогда
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Ответ Багамка Москва
Влажные мечты Барсаглоров: - Выбить ПСЖ - Дойти до финала ЛЧ, попутно обыграв Баварию - Выиграть ЛЧ - Злорадствовать, что "Реал вылетел на ранних стадиях, а мы выиграли турнир💪" Ну как обычно, Барса мечтает, Реал исполняет :)) П. С.: Каталонский физрук купил жеребьёвку, мол "по пацански с 3-х раз выиграем у Реала и докажем, кто тут лучше" и в итоге сел в лужу😹😹
В итоге как обычно ныл что судья убил игру.
+1
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Ответ Антон Фалафель
Дайте Пепке ещё миллиард!😤😤😤
два )
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+1
https://youtube.com/shorts/Z1D3rz3iZBA?si=9t1qW7G6wzbDEyqE
+2
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+1
Холланд смотрит финал ЛЧ и финал ЕВРО по телевизору
+2
-1
+1
Дайте Пепке ещё миллиард!😤😤😤
+2
-2
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Ответ Багамка Москва
Влажные мечты Барсаглоров: - Выбить ПСЖ - Дойти до финала ЛЧ, попутно обыграв Баварию - Выиграть ЛЧ - Злорадствовать, что "Реал вылетел на ранних стадиях, а мы выиграли турнир💪" Ну как обычно, Барса мечтает, Реал исполняет :)) П. С.: Каталонский физрук купил жеребьёвку, мол "по пацански с 3-х раз выиграем у Реала и докажем, кто тут лучше" и в итоге сел в лужу😹😹
Артем, тебе пора спать)
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Ответ Багамка Москва
Влажные мечты Барсаглоров: - Выбить ПСЖ - Дойти до финала ЛЧ, попутно обыграв Баварию - Выиграть ЛЧ - Злорадствовать, что "Реал вылетел на ранних стадиях, а мы выиграли турнир💪" Ну как обычно, Барса мечтает, Реал исполняет :)) П. С.: Каталонский физрук купил жеребьёвку, мол "по пацански с 3-х раз выиграем у Реала и докажем, кто тут лучше" и в итоге сел в лужу😹😹
+ где те которые твердили о трембле ✌🏻))
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Ответ Багамка Москва
Влажные мечты Барсаглоров: - Выбить ПСЖ - Дойти до финала ЛЧ, попутно обыграв Баварию - Выиграть ЛЧ - Злорадствовать, что "Реал вылетел на ранних стадиях, а мы выиграли турнир💪" Ну как обычно, Барса мечтает, Реал исполняет :)) П. С.: Каталонский физрук купил жеребьёвку, мол "по пацански с 3-х раз выиграем у Реала и докажем, кто тут лучше" и в итоге сел в лужу😹😹
завтра в школу, дитё
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Ответ Багамка Москва
Влажные мечты Барсаглоров: - Выбить ПСЖ - Дойти до финала ЛЧ, попутно обыграв Баварию - Выиграть ЛЧ - Злорадствовать, что "Реал вылетел на ранних стадиях, а мы выиграли турнир💪" Ну как обычно, Барса мечтает, Реал исполняет :)) П. С.: Каталонский физрук купил жеребьёвку, мол "по пацански с 3-х раз выиграем у Реала и докажем, кто тут лучше" и в итоге сел в лужу😹😹
Еще позавчера прикидывали кто будет играть в финале имени Йохана Кройфа
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Реал - ПСЖ финал, победа Реала.
Хотя хотелось бы Баварию видеть в финале
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