Сетка 1/2 финала Лиги чемпионов-2023/24, участники полуфиналов
Определились все участники 1/2 финала Лиги чемпионов-2023/24.
Лига чемпионов
1/2 финала
«Боруссия Дортмунд» – «ПСЖ»
Первые матчи пройдут 30 апреля – 1 мая, ответные – 7-8 мая.
Определились все участники 1/2 финала Лиги чемпионов-2023/24.
Лига чемпионов
1/2 финала
«Боруссия Дортмунд» – «ПСЖ»
Первые матчи пройдут 30 апреля – 1 мая, ответные – 7-8 мая.
- Выбить ПСЖ
- Дойти до финала ЛЧ, попутно обыграв Баварию
- Выиграть ЛЧ
- Злорадствовать, что "Реал вылетел на ранних стадиях, а мы выиграли турнир💪"
Ну как обычно, Барса мечтает, Реал исполняет :))
П. С.: Каталонский физрук купил жеребьёвку, мол "по пацански с 3-х раз выиграем у Реала и докажем, кто тут лучше" и в итоге сел в лужу😹😹
Успехов Мадрид!
Я 🤍🤍🤍 тебя, «Реал»!!!
Хотя хотелось бы Баварию видеть в финале