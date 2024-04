Компания Never Say Never, сооснователем которой является , может стать мажоритарным акционером « ».

Если переговоры пройдут успешно, компания выкупит 85% акций датского клуба примерно за 2 млн евро, а нынешний владелец Бо Хугаард сохранит оставшиеся 15% и в итоге займет пост директора «Хельсингера».

В настоящее время клуб замыкает таблицу датского 2-го дивизиона, а Иньеста выступает за « » из ОАЭ.