«Реал» предложил 10 млн евро за 18-летнего вратаря «Трабзонспора» Чевиккана

Теги Реал Мадрид Ла Лига Трабзонспор высшая лига Турция возможные трансферы Д3 Испания Реал Мадрид Кастилья Алтынорду деньги Онуралп Чевиккан Футбол

«Реал» собирается приобрести 18-летнего турецкого вратаря Онуралпа Чевиккана.

По информации Sabah, скауты «Реала» следили за игрой молодого вратаря в матчах сборной Турции до 18 лет, которая, в частности, недавно сыграла против сборной Испании (1:1).

«Реал» сделал предложение о покупке голкипера в размере 10 миллионов евро.

Отмечается, что футболиста планируют отправить в резервную команду «Реала». Вложение средств в «Кастилью» является приоритетом для клуба с целью развития молодых игроков.

«Трабзонспор» приобрел Чевиккана за 700 тысяч евро у «Алтынорду» этим летом. В настоящее время он является третьим голкипером в команде.

24 комментария
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Хотели Севикяна, но денег хватило только на Чевиккана
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Один турок загрустил, видать второго решили подтянуть для компании.
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Чтобы Гюлеру было с кем поговорить на родном языке.
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Ответ Кирилл Голивец
В Реале турки не адаптируются, от Шахина и Алтынтопа до Гюлера
Интересно, как ты сделал выводы, что Гюлер не адаптировался? Если он даже еще не играл толком
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Так примерно так и купили Лунина. Сейчас вон стоит, спустя много лет. С турком может быть тоже самое.
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Ответ Кирилл Голивец
В Реале турки не адаптируются, от Шахина и Алтынтопа до Гюлера
Особенно Озил.
+3
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Ответ Greg Jackson
Вряд ли после Гюлера в Реал будут идти с охотой молодые игроки.
Гюлера по хорошему должны были отпустить в аренду сразу после покупки, чтобы прочувствовал уровень лиги. В условную Сельту
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Ответ Кирилл Голивец
В Реале турки не адаптируются, от Шахина и Алтынтопа до Гюлера
почему же, Озил очень даже зажигал
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+2
Ответ Кирилл Голивец
В Реале турки не адаптируются, от Шахина и Алтынтопа до Гюлера
А Езил кто,немец?
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у "реала" уже есть один юный турок. его бы как-нибудь раскрыть
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Ответ Кирилл Голивец
В Реале турки не адаптируются, от Шахина и Алтынтопа до Гюлера
Так это армянин

У него Севикян в дальних родственниках
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Ответ Кирилл Голивец
В Реале турки не адаптируются, от Шахина и Алтынтопа до Гюлера
Озил ?
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Флорентино походу решил зайти на турецкий строительный рынок. Готовых звёзд нет, решил зайти через молодежь?!
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Ответ Александр Александровский
Или Валенсию.Там Бараха молодёжи доверяет.
Не являюсь экспертом по испанской лиге, но по именам в Валенсии конкуренция повыше на позиции Гюлера. Ему нужен кризисный клуб, где можно ошибаться и чередовать заурядные матчи с хорошими. Чтобы через опыт добиться некоторой стабильности для большего вызова. Это многое поменяет в голове и на это уходит обычно 2-3 сезона. Пример Эдегора и как грамотно его вели после раннего перехода в Реал - хороший пример и правильная история.
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После случая с Гюлером 18 летний, тем более вратарь, вряд ли захочет
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Ответ Greg Jackson
Вряд ли после Гюлера в Реал будут идти с охотой молодые игроки.
С чего ?
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Ответ abdulakushev@yandex.ru
Гюлера по хорошему должны были отпустить в аренду сразу после покупки, чтобы прочувствовал уровень лиги. В условную Сельту
Согласен, а раз оставили надо ему хотя по 10 минут давать
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Ответ abdulakushev@yandex.ru
Гюлера по хорошему должны были отпустить в аренду сразу после покупки, чтобы прочувствовал уровень лиги. В условную Сельту
Или Валенсию.Там Бараха молодёжи доверяет.
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Ответ abdulakushev@yandex.ru
Не являюсь экспертом по испанской лиге, но по именам в Валенсии конкуренция повыше на позиции Гюлера. Ему нужен кризисный клуб, где можно ошибаться и чередовать заурядные матчи с хорошими. Чтобы через опыт добиться некоторой стабильности для большего вызова. Это многое поменяет в голове и на это уходит обычно 2-3 сезона. Пример Эдегора и как грамотно его вели после раннего перехода в Реал - хороший пример и правильная история.
Привели яркий пример.Не спорю.Наверное сказалось боление за Валенсию и то что руководство любит брать игроков аренду.
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