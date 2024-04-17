«Реал» предложил 10 млн евро за 18-летнего вратаря «Трабзонспора» Чевиккана
«Реал» собирается приобрести 18-летнего турецкого вратаря Онуралпа Чевиккана.
По информации Sabah, скауты «Реала» следили за игрой молодого вратаря в матчах сборной Турции до 18 лет, которая, в частности, недавно сыграла против сборной Испании (1:1).
«Реал» сделал предложение о покупке голкипера в размере 10 миллионов евро.
Отмечается, что футболиста планируют отправить в резервную команду «Реала». Вложение средств в «Кастилью» является приоритетом для клуба с целью развития молодых игроков.
«Трабзонспор» приобрел Чевиккана за 700 тысяч евро у «Алтынорду» этим летом. В настоящее время он является третьим голкипером в команде.
У него Севикян в дальних родственниках