«Балтика» подписала форварда сборной Чили Энрикеса. Он выигрывал Кубок Англии с «Уиганом»

Теги премьер-лига Россия высшая лига Польша сборная Чили по футболу трансферы Балтика Анхело Энрикес Медзь Футбол

«Балтика» объявила о трансфере форварда сборной Чили Анхело Энрикеса.

29-летний нападающий подписал с «Балтикой» двухлетнее соглашение.

Анхело Энрикес выигрывал чемпионат Чили в составе своего родного клуба «Универсидад де Чили», трижды становился чемпионом Хорватии в составе загребского «Динамо» и выигрывал Кубок Англии в составе «Уигана» в 2013 году. Также форвард входил в состав сборной Чили на победном Кубке Америки в 2015 году.

В сезоне-2022/23 Энрикес выступал за польскую «Медзь» и забил 7 голов за 28 матчей в чемпионате Польши. Его подробная статистика доступна здесь.

Фото: fc-baltika.ru

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14 комментариев

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Holy Diver
Легенда МЮ.
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Metalloid
Уиган и кубок Англии, это было как в другой жизни, а игроку всего 29. Вообще послужной список хороший, для Балтики самое то.
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Казанский парень
Ответ Алексей Уманский
Интересно какая сумма трансфера?
На трансфермаркете его стоимость 350тыс€, но пришел свободным агентом
+2
0
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Caniball
Ответ Roman
Балтика норм усиляется. А у меня тоже такое настроение, что хочется вечерком крепко усилиться Балтикой
Так Балтика - говеное пиво.
+4
-2
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Алексей Уманский
Интересно какая сумма трансфера?
0
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Roman
Балтика норм усиляется. А у меня тоже такое настроение, что хочется вечерком крепко усилиться Балтикой
+3
-3
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Бременер
Разошлись не на шутку!
Португальцы, латиносы, при чём не самые плохие. Нужно было и Кузяева зазвать в центр полузащиты.
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Алекс Мелкумян
О, так его еще Фергюсон покупал
Жесть паренька помотало
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Никита Самарин
Для РПЛ очень хорошее усиление (особенно для команды, которая только поднялась в высший дивизион). Им как раз не хватало игрока в атаку, который способен сделать разницу. Желательно конечно ещё креативного футболиста в центр поля подписать, чтоб вообще всё хорошо было.
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Nico Boi
не самом деле для РПЛ и особенно Балтики это очень хороший игрок, главное, чтобы он не относился к лиге как к заработку
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Faust Doc
Любопытный трансфер...
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Владислав88
Сбитый лётчик по походу дела как Фримпонг в Уфе когда-то.
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Stas Zaitsev
Ответ Caniball
Так Балтика - говеное пиво.
в сравнении с каким из отечественных? 😏
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