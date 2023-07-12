«Балтика» подписала форварда сборной Чили Энрикеса. Он выигрывал Кубок Англии с «Уиганом»
«Балтика» объявила о трансфере форварда сборной Чили Анхело Энрикеса.
29-летний нападающий подписал с «Балтикой» двухлетнее соглашение.
Анхело Энрикес выигрывал чемпионат Чили в составе своего родного клуба «Универсидад де Чили», трижды становился чемпионом Хорватии в составе загребского «Динамо» и выигрывал Кубок Англии в составе «Уигана» в 2013 году. Также форвард входил в состав сборной Чили на победном Кубке Америки в 2015 году.
В сезоне-2022/23 Энрикес выступал за польскую «Медзь» и забил 7 голов за 28 матчей в чемпионате Польши. Его подробная статистика доступна здесь.
Фото: fc-baltika.ru
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