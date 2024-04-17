Гвардиол о Модриче: «Замечательный человек и лидер на поле. Это последний сезон Луки в сборной, я рад, что у меня была возможность играть с ним»
Йошко Гвардиол считает, что Лука Модрич завершит карьеру в сборной после Евро-2024.
«Мне не нужно тратить время на разговоры о его [игровых] качествах, потому что о них знают все. Но он еще более замечательный человек и лидер на поле. Это будет его последний чемпионат Европы и последний сезон в сборной.
Я очень рад, что у меня была возможность играть и делить раздевалку с ним. Я должен насладиться последними моментами вместе с Лукой.
Но играть против своих товарищей по сборной вместе со своим клубом тоже приятно», – сказал защитник «Манчестер Сити» и сборной Хорватии.
Сегодня «Манчестер Сити» примет «Реал» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Первая игра на «Сантьяго Бернабеу» завершилась вничью (3:3).