Гвардиол о Модриче: «Замечательный человек и лидер на поле. Это последний сезон Луки в сборной, я рад, что у меня была возможность играть с ним»

Йошко Гвардиол считает, что Лука Модрич завершит карьеру в сборной после Евро-2024.

«Мне не нужно тратить время на разговоры о его [игровых] качествах, потому что о них знают все. Но он еще более замечательный человек и лидер на поле. Это будет его последний чемпионат Европы и последний сезон в сборной.

Я очень рад, что у меня была возможность играть и делить раздевалку с ним. Я должен насладиться последними моментами вместе с .

Но играть против своих товарищей по сборной вместе со своим клубом тоже приятно», – сказал защитник «Манчестер Сити» и сборной .

Сегодня « » примет « » в ответном матче 1/4 финала . Первая игра на «Сантьяго Бернабеу» завершилась вничью (3:3).