Гвардиол о Модриче: «Замечательный человек и лидер на поле. Это последний сезон Луки в сборной, я рад, что у меня была возможность играть с ним»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Сборная Хорватии по футболу Лука Модрич Йошко Гвардиол Евро-2024 Футбол

Йошко Гвардиол считает, что Лука Модрич завершит карьеру в сборной после Евро-2024.

«Мне не нужно тратить время на разговоры о его [игровых] качествах, потому что о них знают все. Но он еще более замечательный человек и лидер на поле. Это будет его последний чемпионат Европы и последний сезон в сборной.

Я очень рад, что у меня была возможность играть и делить раздевалку с ним. Я должен насладиться последними моментами вместе с Лукой.

Но играть против своих товарищей по сборной вместе со своим клубом тоже приятно», – сказал защитник «Манчестер Сити» и сборной Хорватии.

Сегодня «Манчестер Сити» примет «Реал» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Первая игра на «Сантьяго Бернабеу» завершилась вничью (3:3).

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9 комментариев
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Величайший полузащитник за всю историю. Сравнивать Луку с такими распиаренными табуретками как хавиньеста - это оскорбление великого хорвата.
+28
-10
+18
Ответ Qarasik
Величайший полузащитник за всю историю. Сравнивать Луку с такими распиаренными табуретками как хавиньеста - это оскорбление великого хорвата.
100%
+12
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+8
Ответ Qarasik
Величайший полузащитник за всю историю. Сравнивать Луку с такими распиаренными табуретками как хавиньеста - это оскорбление великого хорвата.
Правильно, Зидан же в баскетбол играл.
+9
-1
+8
что-то я не слышал, что в честь Модрича что-то назвали и переименовали в Хорватии. Величайший ведь игрок в истории страны
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+2
Ответ oka79410
что-то я не слышал, что в честь Модрича что-то назвали и переименовали в Хорватии. Величайший ведь игрок в истории страны
Много ты игроков знаешь, в честь которых что-то называют или открывают во время их карьеры?
+2
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+2
Ответ Qarasik
Величайший полузащитник за всю историю. Сравнивать Луку с такими распиаренными табуретками как хавиньеста - это оскорбление великого хорвата.
Не стоит перегибать, Иньеста точно не хуже, умнейший игрок
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На заднем фоне мысли о бургере
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