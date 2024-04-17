Артета о Зинченко: «Мы любим его, он многое дал нам как разносторонний и смелый футболист. Поддержите наших игроков, потому что они точно будут выступать лучше»

Теги Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал болельщики Александр Зинченко Футбол

Микель Артета ответил на вопрос о будущем Александра Зинченко.

В матче 33-го тура АПЛ с «Астон Виллой» (0:2) в понедельник фанаты «Арсенала» выразили недовольство игрой Зинченко. Футболист, замененный на 87-й минуте матча, был встречен гулом трибун, покидая поле.

Отметим, что по ходу игры главный тренер «Арсенала» Микель Артета несколько раз эмоционально реагировал на не самые удачные решения украинца.

«Мы любим Алекса. Он многое дал нам, будучи разносторонним игроком, невероятно смело играющим в футбол.

Поддержите наших игроков, потому что они точно будут выступать лучше!» – сказал главный тренер «Арсенала».

Фанаты «Арсенала» гудели Зинченко после замены на 87-й в проигранном матче «Астон Вилле»

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42 комментария
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Зинченко хорош при игре с аутсайдерами. Добавляет доминации. Ещё один глубинный плеймейкер появляется, очень много делает работы, когда соперник зажимается и у Зинченко появляется куча пространства. Но при игре с топами иметь такого игрока в защите - это похороны. Окончательные и бесповоротные. Фланговый защитник, даже учитывая тренд последних лет о том, что он должен давать кучу всего в атаке, всё равно остается защитником и обязан выполнять эти функции хорошо. Зинченко в защите не уровень АПЛ.
+35
-4
+31
Ответ Rio de Janeiro
зинченко всегда был середняком не уровня топ-клуба
Игрок замены-подмены, в этом статусе нормально справлялся.
+23
-1
+22
Ответ T622222
Выдал один сезон, словил звезду, а потом тупо сдулся…
зинченко всегда был середняком не уровня топ-клуба
+28
-10
+18
Выдал один сезон, словил звезду, а потом тупо сдулся…
+25
-13
+12
Ответ faaakkkeee
Зинченко хорош при игре с аутсайдерами. Добавляет доминации. Ещё один глубинный плеймейкер появляется, очень много делает работы, когда соперник зажимается и у Зинченко появляется куча пространства. Но при игре с топами иметь такого игрока в защите - это похороны. Окончательные и бесповоротные. Фланговый защитник, даже учитывая тренд последних лет о том, что он должен давать кучу всего в атаке, всё равно остается защитником и обязан выполнять эти функции хорошо. Зинченко в защите не уровень АПЛ.
Согласен на 100. Если за Уайта (правый фланг) спокоен, то когда Зинченко на левом – всегда валидол, даже заметил, что Габриэль тоже нервно играет с ним, чем, например, с Кивиором.
+11
0
+11
Думаю сегодня с Баварией выйдет Томиясу. Но валидолом я в любом случае закупился...
+10
-1
+9
Зинченко-это не игрок уровня Арсенала.
Я далеко не хейтер, но это игрок-просто подержать покатать мяч, в современным футболе этого слишком мало, для команды которая борется за титул АПЛ.
У него нет высокой скорости, под прессингом он очень медлителен и долго принимает решения, часто теряет мяч, в атаке он неэффективен, в защите слаб, теряет позицию. Для условного Борнмута-отличный игрок, но не для Арсенала
+9
0
+9
Настоящим болельщикам Арсенала не стоит читать и тем более отвечать на комменты всех этих ватников, которые смотрят чисто на фамилию, а сами при этом считают касания до мяча местных паспортистов в ЛаЛиге, радуясь браку в передачах меньше больше 70% :)
Все, что нужно понимать про Зинченко в цифрах: он лучший во всей АПЛ в продвижении мяча в последнюю треть, лучший в АПЛ по обострящим передачам в последнюю треть, лучший в Арсенале по обьему работы (с отрывом самая большая тепловая карта в команде). Так это он еще порядком пропустил матчей. Не умеет играть с топами? - пересмотрите матч Арсенала с Сити и первый тайм с Баварией без него, и сравните с обратным.
А лучше, найдите интервью конца прошлого года с Артетой, где он на фишках обьясняет, что самый важный игрок в его команде для билдапа - Зинченко, а не Эдегор, Райс, и Сака с компанией. Потому что без него лучший футбол Арсенала - тупо не работает так, как ему нужно. А его проблемы в обороне, это частично проблемы Райса и ЦЗ, которые обязаны его страховать.
Главная проблема Зинченко и Арсенала на сейчас - это его травмы, он 1/2 этого сезона играет без нужного ему тонуса. Особенно в решающую часть сезона
+17
-8
+9
Ответ ta-tosha
Настоящим болельщикам Арсенала не стоит читать и тем более отвечать на комменты всех этих ватников, которые смотрят чисто на фамилию, а сами при этом считают касания до мяча местных паспортистов в ЛаЛиге, радуясь браку в передачах меньше больше 70% :) Все, что нужно понимать про Зинченко в цифрах: он лучший во всей АПЛ в продвижении мяча в последнюю треть, лучший в АПЛ по обострящим передачам в последнюю треть, лучший в Арсенале по обьему работы (с отрывом самая большая тепловая карта в команде). Так это он еще порядком пропустил матчей. Не умеет играть с топами? - пересмотрите матч Арсенала с Сити и первый тайм с Баварией без него, и сравните с обратным. А лучше, найдите интервью конца прошлого года с Артетой, где он на фишках обьясняет, что самый важный игрок в его команде для билдапа - Зинченко, а не Эдегор, Райс, и Сака с компанией. Потому что без него лучший футбол Арсенала - тупо не работает так, как ему нужно. А его проблемы в обороне, это частично проблемы Райса и ЦЗ, которые обязаны его страховать. Главная проблема Зинченко и Арсенала на сейчас - это его травмы, он 1/2 этого сезона играет без нужного ему тонуса. Особенно в решающую часть сезона
Где можно ознакомиться с этими цифрами? Буду очень сильно удивлен, если Зинченко и правда лидер.0
+8
0
+8
Сити два года назад, из-за Зинченко не прошел Реал. Продали его и дела наладились. Арсеналу надо сделать так же.
+6
-2
+4
Похоже, на выход.
+3
0
+3
Вот так тренеры должны о своих игроках говорить! Что не отменяет внутренних разборов
+3
0
+3
Зина всегда был слабейшим звеном как в Сити, так и в Арсенале. Игрок неплохой, но совершенно не уровень топ клубов.
+4
-2
+2
До слез
+3
-1
+2
Ответ DanielCarvalho
Зинченко-это не игрок уровня Арсенала. Я далеко не хейтер, но это игрок-просто подержать покатать мяч, в современным футболе этого слишком мало, для команды которая борется за титул АПЛ. У него нет высокой скорости, под прессингом он очень медлителен и долго принимает решения, часто теряет мяч, в атаке он неэффективен, в защите слаб, теряет позицию. Для условного Борнмута-отличный игрок, но не для Арсенала
Борнмут: Нам нужен игрок, у которого нет высокой скорости, который под прессингом будет очень медлителен и будет долго принимать решения, который часто будет терять мяч, неэффективный в атаке, слабый в защите, теряющий позицию.
+2
-1
+1
Зинченко играет плеймейкера по сути как Трент в ливерпуле от них ждут спелости в пасах и продвижении мяча
+1
0
+1
Ответ ta-tosha
Настоящим болельщикам Арсенала не стоит читать и тем более отвечать на комменты всех этих ватников, которые смотрят чисто на фамилию, а сами при этом считают касания до мяча местных паспортистов в ЛаЛиге, радуясь браку в передачах меньше больше 70% :) Все, что нужно понимать про Зинченко в цифрах: он лучший во всей АПЛ в продвижении мяча в последнюю треть, лучший в АПЛ по обострящим передачам в последнюю треть, лучший в Арсенале по обьему работы (с отрывом самая большая тепловая карта в команде). Так это он еще порядком пропустил матчей. Не умеет играть с топами? - пересмотрите матч Арсенала с Сити и первый тайм с Баварией без него, и сравните с обратным. А лучше, найдите интервью конца прошлого года с Артетой, где он на фишках обьясняет, что самый важный игрок в его команде для билдапа - Зинченко, а не Эдегор, Райс, и Сака с компанией. Потому что без него лучший футбол Арсенала - тупо не работает так, как ему нужно. А его проблемы в обороне, это частично проблемы Райса и ЦЗ, которые обязаны его страховать. Главная проблема Зинченко и Арсенала на сейчас - это его травмы, он 1/2 этого сезона играет без нужного ему тонуса. Особенно в решающую часть сезона
Очень сомнительно, что это статистика этого, а не прошлого сезона. Потому, что в этом сезоне Саша явно хуже в атакующих действиях, чем в прошлом сезоне.
+1
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+1
Ответ jem777
Именно Кивиор провалил игру с Баварией - два гола пришли с его фланга после его ошибок. Не стоит забывать про это. Сане просто возил его.
Первый гол это ошибка Райи и Габриэля, причем тут Кивиор? Самый надежный защитник команды затупил в решающий момент и сделал тупейший пас.
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Зинченко переходил из топ-3 клуба мира на тот момент в клуб на перестройке, где он себя зарекомендовал как твердый игрок обоймы. Это стоит учитывать.
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Ответ Автомобилист-Екб
Что Кивиор, что Зиныч - против топов дно полное, я даже не знаю, что сейчас с этой позицией делать. Выпускать Томиясу сегодня, наверное
Ждем возвращения Тимбера, но скорее всего уже только в следующем сезоне. В предсезонке отлично смотрелся перед сезоном и был как раз в старте в первом туре АПЛ, но та злосчастная травма...
Надеюсь наберет форму и не потеряет в качестве, но увидим его уже только в следующем сезоне скорее всего, хотя он уже тренируется с командой, если не ошибаюсь.
0
0
0
Ответ DanielCarvalho
Зинченко-это не игрок уровня Арсенала. Я далеко не хейтер, но это игрок-просто подержать покатать мяч, в современным футболе этого слишком мало, для команды которая борется за титул АПЛ. У него нет высокой скорости, под прессингом он очень медлителен и долго принимает решения, часто теряет мяч, в атаке он неэффективен, в защите слаб, теряет позицию. Для условного Борнмута-отличный игрок, но не для Арсенала
Да барахло он, а не игрок, чего уж там говорить...
Он делает плохо ВСЁ! Даже тогда, когда не теряет мяч на ровном месте и не делает обрезов.
Он ЖУТКО передерживает мяч, как правило, гарцуя с ним перед камерами в средней зоне, и злоупотребляет передачами назад(это сильно сбивает темп игры команды, но зато хорошо набивает себе статистику точных передач на 4-5 метров).
При обрезах и потере мяча он мгновенно прекращает борьбу и неспешной ленивой трусцой возвращается на место своей основной работы -- в защиту. При этом его, как стоящего, обгоняет десяток игроков, как соперника, так и своих. И это происходит каждый раз, словно под копирку! Смотреть на это просто невыносимо.
Лишь иногда(крайне редко!) ему удаются осмысленные удачные обостряющие пасы в атаке. За весь сезон такие моменты можно посчитать на пальцах одной руки.
Это вредный, токсичный балласт в команде.

Могу понять слова Артеты лишь только в том случае, если уже принято окончательное решение дать Зинченко пинка под жопу и поэтому его надо упаковать покрасивше-понаряднее, чтобы вдуть хоть кому-нибудь за любые деньги.
+2
-2
0
Ответ ta-tosha
Настоящим болельщикам Арсенала не стоит читать и тем более отвечать на комменты всех этих ватников, которые смотрят чисто на фамилию, а сами при этом считают касания до мяча местных паспортистов в ЛаЛиге, радуясь браку в передачах меньше больше 70% :) Все, что нужно понимать про Зинченко в цифрах: он лучший во всей АПЛ в продвижении мяча в последнюю треть, лучший в АПЛ по обострящим передачам в последнюю треть, лучший в Арсенале по обьему работы (с отрывом самая большая тепловая карта в команде). Так это он еще порядком пропустил матчей. Не умеет играть с топами? - пересмотрите матч Арсенала с Сити и первый тайм с Баварией без него, и сравните с обратным. А лучше, найдите интервью конца прошлого года с Артетой, где он на фишках обьясняет, что самый важный игрок в его команде для билдапа - Зинченко, а не Эдегор, Райс, и Сака с компанией. Потому что без него лучший футбол Арсенала - тупо не работает так, как ему нужно. А его проблемы в обороне, это частично проблемы Райса и ЦЗ, которые обязаны его страховать. Главная проблема Зинченко и Арсенала на сейчас - это его травмы, он 1/2 этого сезона играет без нужного ему тонуса. Особенно в решающую часть сезона
молодец братишка, все по полочкам
+4
-4
0
Ответ ta-tosha
Настоящим болельщикам Арсенала не стоит читать и тем более отвечать на комменты всех этих ватников, которые смотрят чисто на фамилию, а сами при этом считают касания до мяча местных паспортистов в ЛаЛиге, радуясь браку в передачах меньше больше 70% :) Все, что нужно понимать про Зинченко в цифрах: он лучший во всей АПЛ в продвижении мяча в последнюю треть, лучший в АПЛ по обострящим передачам в последнюю треть, лучший в Арсенале по обьему работы (с отрывом самая большая тепловая карта в команде). Так это он еще порядком пропустил матчей. Не умеет играть с топами? - пересмотрите матч Арсенала с Сити и первый тайм с Баварией без него, и сравните с обратным. А лучше, найдите интервью конца прошлого года с Артетой, где он на фишках обьясняет, что самый важный игрок в его команде для билдапа - Зинченко, а не Эдегор, Райс, и Сака с компанией. Потому что без него лучший футбол Арсенала - тупо не работает так, как ему нужно. А его проблемы в обороне, это частично проблемы Райса и ЦЗ, которые обязаны его страховать. Главная проблема Зинченко и Арсенала на сейчас - это его травмы, он 1/2 этого сезона играет без нужного ему тонуса. Особенно в решающую часть сезона
Чел, тебе самому не смешно? У Зиныча два ассиста за сезон, это ты называешь самый важный в обострении игрок ? Он неплохо может вскрывать обороны автобусов, но привозит больше, чем создаёт, а против топов вообще дно полное и в защите и в атаке. И да, против Баварии как всегда зарешал только правый фланг. И да, Тимбер уже показывал класс и как только он выздоровеет, ты почувствуешь разницу
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Ответ Ротор-Волгоград
Сити два года назад, из-за Зинченко не прошел Реал. Продали его и дела наладились. Арсеналу надо сделать так же.
Прошлогодний обвал Арсенала начался с жутчайших косяков Зинченко и просёра Ливерпулю.

Последний проигранный матч с Астон Виллой -- тоже начался с косяков и потерь Зинченко...

Зинченко. это какая-то божья кара для Арсенала...
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Ответ Средний палец Кирана Тирни
Зинченко хороший вариант в основе с Бернли и Шеффилдом, чтобы вскрывать эшелонированную оборону, но очень неуверен в играх с топами. Я буду очень надеяться, что Киви будет играть слева против Баварии. Поляк более оборонительный и поспокойнее. В перспективе, согласен, что роль Зинченко в клубе при продлении контракта станет игрок замены.
У этого жуткого косячника зарплата в Арсенале на уровне топов.
2/3 состава Арсенала имеют меньше, чем этот кадр.
Габриэл, Троссар, Райя, Уайт, Томиясу, Кивиор, Смит-Роу, Виейра, Нкетиа имеют по контрактам гораздо меньше, чем этот балласт.
Томиясу(30) и Кивиор(35) играющие в основе и, как правило, гораздо надёжнее косячника имеют в 4-5 раз меньше, чем Зинченко(150).
Реальные ТОП-ы -- Габриэл(50) и Троссард(90) получают в 2-3 раза меньше!..

Дело не в деньгах, разумеется. И мне в общем-то безразлично сколько зарабатывает этот Зинченко. Но меня поражает очевидная, просто вопиющая несправедливость, когда существует такая жуткая разница в получаемых бабках между реально играющими, ключевыми игроками Габриэлом-Троссаром и невыносимым косячником, который умеет только строить геройские рожи на камеру и первым лезет обниматься с игроками забившими очередной гол.
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Ответ jem777
Именно Кивиор провалил игру с Баварией - два гола пришли с его фланга после его ошибок. Не стоит забывать про это. Сане просто возил его.
Кто спорит? Да в этой игре Кивиор сыграл ужасно -- изобразил Зинченко. И да -- Кивиор вовсе не топ-защитник, но на фоне Зины он выглядел до сих пор в целом надёжнее.
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Ответ jem777
Именно Кивиор провалил игру с Баварией - два гола пришли с его фланга после его ошибок. Не стоит забывать про это. Сане просто возил его.
Что Кивиор, что Зиныч - против топов дно полное, я даже не знаю, что сейчас с этой позицией делать. Выпускать Томиясу сегодня, наверное
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Ответ jem777
Именно Кивиор провалил игру с Баварией - два гола пришли с его фланга после его ошибок. Не стоит забывать про это. Сане просто возил его.
Будь вместо Кивиора Саша - он бы также возил и Зинченко. Сане, напомню, возил не только Кивиора, но и обоих центральных защей.
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Кар, кап, кап...
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Зинченко хороший вариант в основе с Бернли и Шеффилдом, чтобы вскрывать эшелонированную оборону, но очень неуверен в играх с топами. Я буду очень надеяться, что Киви будет играть слева против Баварии. Поляк более оборонительный и поспокойнее.
В перспективе, согласен, что роль Зинченко в клубе при продлении контракта станет игрок замены.
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