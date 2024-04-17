Артета о Зинченко: «Мы любим его, он многое дал нам как разносторонний и смелый футболист. Поддержите наших игроков, потому что они точно будут выступать лучше»

Микель Артета ответил на вопрос о будущем Александра Зинченко.

В матче 33-го тура с «Астон Виллой» (0:2) в понедельник фанаты «Арсенала» выразили недовольство игрой . Футболист, замененный на 87-й минуте матча, был встречен гулом трибун, покидая поле.

Отметим, что по ходу игры главный тренер «Арсенала» несколько раз эмоционально реагировал на не самые удачные решения украинца.

«Мы любим Алекса. Он многое дал нам, будучи разносторонним игроком, невероятно смело играющим в футбол.

Поддержите наших игроков, потому что они точно будут выступать лучше!» – сказал главный тренер « ».

Фанаты «Арсенала» гудели Зинченко после замены на 87-й в проигранном матче «Астон Вилле»