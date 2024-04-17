Артета о Зинченко: «Мы любим его, он многое дал нам как разносторонний и смелый футболист. Поддержите наших игроков, потому что они точно будут выступать лучше»
Микель Артета ответил на вопрос о будущем Александра Зинченко.
В матче 33-го тура АПЛ с «Астон Виллой» (0:2) в понедельник фанаты «Арсенала» выразили недовольство игрой Зинченко. Футболист, замененный на 87-й минуте матча, был встречен гулом трибун, покидая поле.
Отметим, что по ходу игры главный тренер «Арсенала» Микель Артета несколько раз эмоционально реагировал на не самые удачные решения украинца.
«Мы любим Алекса. Он многое дал нам, будучи разносторонним игроком, невероятно смело играющим в футбол.
Поддержите наших игроков, потому что они точно будут выступать лучше!» – сказал главный тренер «Арсенала».
Фанаты «Арсенала» гудели Зинченко после замены на 87-й в проигранном матче «Астон Вилле»
Я далеко не хейтер, но это игрок-просто подержать покатать мяч, в современным футболе этого слишком мало, для команды которая борется за титул АПЛ.
У него нет высокой скорости, под прессингом он очень медлителен и долго принимает решения, часто теряет мяч, в атаке он неэффективен, в защите слаб, теряет позицию. Для условного Борнмута-отличный игрок, но не для Арсенала
Все, что нужно понимать про Зинченко в цифрах: он лучший во всей АПЛ в продвижении мяча в последнюю треть, лучший в АПЛ по обострящим передачам в последнюю треть, лучший в Арсенале по обьему работы (с отрывом самая большая тепловая карта в команде). Так это он еще порядком пропустил матчей. Не умеет играть с топами? - пересмотрите матч Арсенала с Сити и первый тайм с Баварией без него, и сравните с обратным.
А лучше, найдите интервью конца прошлого года с Артетой, где он на фишках обьясняет, что самый важный игрок в его команде для билдапа - Зинченко, а не Эдегор, Райс, и Сака с компанией. Потому что без него лучший футбол Арсенала - тупо не работает так, как ему нужно. А его проблемы в обороне, это частично проблемы Райса и ЦЗ, которые обязаны его страховать.
Главная проблема Зинченко и Арсенала на сейчас - это его травмы, он 1/2 этого сезона играет без нужного ему тонуса. Особенно в решающую часть сезона
Надеюсь наберет форму и не потеряет в качестве, но увидим его уже только в следующем сезоне скорее всего, хотя он уже тренируется с командой, если не ошибаюсь.
Он делает плохо ВСЁ! Даже тогда, когда не теряет мяч на ровном месте и не делает обрезов.
Он ЖУТКО передерживает мяч, как правило, гарцуя с ним перед камерами в средней зоне, и злоупотребляет передачами назад(это сильно сбивает темп игры команды, но зато хорошо набивает себе статистику точных передач на 4-5 метров).
При обрезах и потере мяча он мгновенно прекращает борьбу и неспешной ленивой трусцой возвращается на место своей основной работы -- в защиту. При этом его, как стоящего, обгоняет десяток игроков, как соперника, так и своих. И это происходит каждый раз, словно под копирку! Смотреть на это просто невыносимо.
Лишь иногда(крайне редко!) ему удаются осмысленные удачные обостряющие пасы в атаке. За весь сезон такие моменты можно посчитать на пальцах одной руки.
Это вредный, токсичный балласт в команде.
Могу понять слова Артеты лишь только в том случае, если уже принято окончательное решение дать Зинченко пинка под жопу и поэтому его надо упаковать покрасивше-понаряднее, чтобы вдуть хоть кому-нибудь за любые деньги.
Последний проигранный матч с Астон Виллой -- тоже начался с косяков и потерь Зинченко...
Зинченко. это какая-то божья кара для Арсенала...
2/3 состава Арсенала имеют меньше, чем этот кадр.
Габриэл, Троссар, Райя, Уайт, Томиясу, Кивиор, Смит-Роу, Виейра, Нкетиа имеют по контрактам гораздо меньше, чем этот балласт.
Томиясу(30) и Кивиор(35) играющие в основе и, как правило, гораздо надёжнее косячника имеют в 4-5 раз меньше, чем Зинченко(150).
Реальные ТОП-ы -- Габриэл(50) и Троссард(90) получают в 2-3 раза меньше!..
Дело не в деньгах, разумеется. И мне в общем-то безразлично сколько зарабатывает этот Зинченко. Но меня поражает очевидная, просто вопиющая несправедливость, когда существует такая жуткая разница в получаемых бабках между реально играющими, ключевыми игроками Габриэлом-Троссаром и невыносимым косячником, который умеет только строить геройские рожи на камеру и первым лезет обниматься с игроками забившими очередной гол.
В перспективе, согласен, что роль Зинченко в клубе при продлении контракта станет игрок замены.