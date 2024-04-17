Черданцев о «Краснодаре»: «Руководителям надо подумать о концепции. В матче с «Зенитом» было только три россиянина» 

Теги Зенит премьер-лига Россия Георгий Черданцев Краснодар Сергей Галицкий Футбол

Георгий Черданцев считает, что «Краснодару» пора определиться с концепцией развития.

— Вы комментировали матч «Краснодара» и «Зенита» (1:2). Какие впечатления от игры? Ради такого футбола был уволен Ивич?

— Как я понимаю, причина увольнения Ивича нефутбольная. Ему не удалось найти общий язык с руководством. В европейском футболе сложно найти примеры, где в ситуации «Краснодара» убрали бы главного тренера. 

У клуба проблема в поиске концепции — то надо играть в атакующий футбол и не смотреть на результат, то надо, чтобы играли только свои воспитанники. В матче с «Зенитом» мы видели только трех российских игроков [в стартовом составе]. Руководителям надо подумать, что для них приоритет и какую концепцию они видят. 

Сама игра получилась напряженной, с большим количеством борьбы. «Зенит» к этой борьбе оказался более готовым. Такая скамейка дает значительное преимущество перед любым соперником, — сказал комментатор.

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101 комментарий
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Так они и подумали, и вот результат мыслительного процесса. Концепция: вопить об 11 воспитанниках в составе и красивом футболе, но при этом играть с тремя русскими игроками, строго на результат, симулировать, клянчить, провоцировать и грубить.
+56
-22
+34
Ответ alexey102rus
У "национального достояния" как будто с россиянами лучше. Если конечно не брать бразильских граждан РФ
Мне не нравится ни сегодняшний Краснодар, ни сегодняшний Зенит.
Но это мне.
А Черданцев не говорил, что много легов плохо.
А что Краснодар мечется туда-сюда. Зенит же давно и четко ориентируется на легов и прагматичный футбол. Тут никакого диссонанса нет.
+37
-5
+32
У "национального достояния" как будто с россиянами лучше. Если конечно не брать бразильских граждан РФ
+96
-65
+31
Ответ alexey102rus
У "национального достояния" как будто с россиянами лучше. Если конечно не брать бразильских граждан РФ
В этом то, ключевом, матче у Зенита лучше было, Зенит вышел в старте с 3 россиянами, Краснодар с двумя. Но вообще, это дешёвое передергивание от тебя. Зенит в отличие от Краснодара не занимается дешёвым популизмом, не мечтает выйти на старт с 11 своими воспитанниками и т.д. Т.е. какой с Зенита спрос? Он никому ничего не обещал, он чемпионом хочет стать и успешной это делает вот уже который год. А вот с Краснодара, с такими публичными заявлениями, спрос есть, почему у них в старте только два кандидата в сборную и обидчивый полуармянин.
+41
-12
+29
Ответ artursemenov
Хорошо что у Зенита есть концепция
Да, хорошо, что у Зенита есть концепция водить в кино всю лигу уже шестой год подряд 😎
+42
-14
+28
Сейчас Галицкий обидется и заблокирует Черданцева. Это к вопросу о том что Зениту за легионеров предъявляют.Ну так вон приезжает Педро,Артур и своей игрой заставляют ныть Мусаева и бычков. Помогают выиграть матчи,Эракович и Нино заставляют забыть что и Кордоба то есть.
+24
-6
+18
Ответ winterburn_fc
Комментарий скрыт
Зенит не кичится 11-ю воспитанниками в составе 😎
+25
-9
+16
Ответ elan_
Комментарий удален пользователем
Это кого же "всех сильных" Зенит подмел за последние, ну пусть 6 лет, при Семаке?
Может быть Смолова. Или Сафонова? Или Миранчуков? Или Джикию с Зобниным на пике? А может Тюкавина, Захаряна? Ну хоть кого-нибудь сильного прямо сейчас, а не на перспективу?
Ну как же так.
+14
-1
+13
Ответ alexey102rus
Комментарий скрыт
Опять нелепое передергивание.

Во-первых, команды соревнуются в количестве очков, а не воспитанников. Может Краснодару тогда какое другое, более подходящее соревнование найти? Но я думаю, что любой адекватный болельщик Краснодара при выборе между 11 воспитанниками в старте и пятикратном чемпионстве выберет именно второе.

Во-вторых, ты просто наврал. За эти 5 лет чемпионами в составе Зенита стали многие воспитанники. От мало появлявшегося на поле Леона Мусаева до основного вратаря Кержакова и чуть не больше всех вообще игравшего Кузяева. Т.е. у Зенита есть и их немало воспитанники-чемпионы, а у Краснодара нет. Более того, за эти 5 лет куча воспитанников Зенита поиграли и в Краснодаре. Петров, Ильин, Ионов.
+17
-5
+12
Спортс мастерски пожонглировал цитатами, но местные хейтеры Зенита не читают ведь дальше заголовка, и поэтому сразу кинулись считать бразильцев.
+16
-5
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Ответ Alina_77
Комментарий скрыт
«Моя мечта, и я уверен, что она исполнится, – чтобы 11 выпускников моей школы играли за «Краснодар».

В том, что это будет, я не сомневаюсь. Это абсолютно возможно. Более того, я считаю, что это самый простой путь. Ну, «Барселона» это сделала недавно в одной игре. На какой-нибудь кубковый матч и «Бавария» может такой состав выставить. Я говорю о другом. О том, чтобы 11 воспитанников играли все игры.» вот тебе прямая речь бессменного владельца, менеджера и главного тренера клуба 😎
+8
-1
+7
Ответ Alina_77
Сперцян родился в Пятигорске, в Краснодаре прожил большую часть сознательной жизни, но это конечно, не считается
Во-первых, в данном контексте неважно где родился Сперцян, ключевое тут, что он не имеет права играть за сборную России. Во-вторых, это хороший вопрос, почему родившийся в Пятигорске игрок, которого Россия и Краснодар воспитали и в которого вложили кучу сил, при первой возможности сбежал под крыло чужой сборной.
+12
-5
+7
Для комментаторов: речь не Зените, который давно выбрал такое направление. Оно, кстати, приносит результат.
+9
-3
+6
Ответ alexey102rus
А кто из ТОП на регулярной основе, практически каждое ТО может так делать?
Уж точно, что Спартак, так может делать, а не закупается оптом по 5-6 млн.
Дело даже не в этом, какая трансфертная политика у Спартака, Локо, Динамо?
КБ закупились 23/24 на 37 млн евро
Зенит 23/24 на 46 млн евро
Так что не прибедняйся)
+6
0
+6
Ответ Nekrasof
Комментарий скрыт
о снисходительности
+8
-2
+6
Ответ alexey102rus
Комментарий скрыт
Для кого из ТОП РПЛ был не доступен Барриос, например?
Дуглас Сантос 10,8 млн евро.
Клаудиньо 15 млн
И тд)
+8
-2
+6
Концепция как раз таки есть!! Приоритет своим, при прочих равных. Если Волкову даёшь играть - а он сыпется последние месяцы и с его фланга Краснодару из раза в раз прилетает - что вы предлагаете? Мы бы рады выставить Петрова, но он травмирован... Уже у Эктова спросите - как он умудрился проиграть конкуренцию на позиции ОЛУСЕГУНУ.

Спрос с самих игроков нужен. Им же никто палки в колёса не ставит, игровое время даётся!

Кривцов, травма небольшая выбила, скорее всего из колею. Форма просела - потерял место в основе, выходит с банки. В чём проблема? Достали!

В конце сезона уйдёт Алонсо - будет играть гораздо больше Арутюнян.

Кокшаров какую-то травму получил... вылетел из обоимы вообще... Хочешь, не хочешь - выпустить не получится.

В общем! Всем идиотам, кто только и делает что смотрит в список основного состава и глумится - пошли вы все лесом. Занимайтесь своими делами и своими клубами.

А Черданцев - тебя итак слушать невозможно, приходится звук выключать. А ты ещё нравоучаешь кого-то там. Лесом!
+5
0
+5
Хорошо что у Зенита есть концепция
+20
-16
+4
Ответ Дима
точно к Краснодару вопрос, почему Сперцян не стал ждать 20 лет пока сборную вернут в международный футбол?
Ты знаешь когда Сперцян ушёл в другую сборную и когда Россию отстранили? В каком порядке это произошло? Если не знаешь, то зачем лезешь разговор, про который понятия не имеешь, а если знаешь, то зачем врешь?
+5
-1
+4
Ответ winterburn_fc
Комментарий скрыт
А у Зенита простая концепция - выигрывать.
+5
-1
+4
Ответ winterburn_fc
Комментарий скрыт
не поверишь, но тоже 3
+4
-1
+3
Ответ winterburn_fc
Комментарий скрыт
Про хозяев или хорошо или никак
+11
-8
+3
Ответ alexey102rus
У "национального достояния" как будто с россиянами лучше. Если конечно не брать бразильских граждан РФ
Тут акцент на то что краснодар все за академию говорит,мол у нас свои воспитанники играют,академия-вертикаль. А на деле Проталкивают закон чтобы легов в низшем дивизионе обкатывать.
+5
-2
+3
Ответ alexey102rus
У "национального достояния" как будто с россиянами лучше. Если конечно не брать бразильских граждан РФ
Не лучше. Только есть один нюанс, в отношении Зенита только ленивый не высказался по поводу количества бразильцев, а про Краснодар по традиции молчат. Ну вышло 2 обладателя паспорта РФ в старте, ну и ничего страшного, с кем не бывает.
+6
-3
+3
Ответ alexey102rus
Комментарий скрыт
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/liarandliar/3206504.html
Ознакомьтесь пожалуйста с этой статьей и разберитесь, откуда у Зенита такие "недоступные для других деньги".
И обратите внимание, Галицкий в итоге вложил в трансферы Краснодара столько же, сколько Газпром в Зенит.
Но какие разные результаты.
+4
-1
+3
Ответ Никита Мирный
А у «Зенита»?
При чём тут Зенит, когда речь о Краснодаре?
+4
-1
+3
Как нет примеров, а Нагельсман в Баварии
+3
0
+3
Ответ schwein
Это кого же "всех сильных" Зенит подмел за последние, ну пусть 6 лет, при Семаке? Может быть Смолова. Или Сафонова? Или Миранчуков? Или Джикию с Зобниным на пике? А может Тюкавина, Захаряна? Ну хоть кого-нибудь сильного прямо сейчас, а не на перспективу? Ну как же так.
Если Зенит отойдет от курса легионеров и начнет скупать топовых русских,то воя будет не меньше,а то и больше. Короче палка о двух концах
+4
-1
+3
Практика показывает, что одними россиянами играть не получится. Динамо тоже одно время было самой русской командой - Тюкавин, Захарян, Гладышев, Фомин, Грулёв, Макаров, Смолов, Скопинцев и т.д. Но Захарян уехал, а из остальных в основе только Тюкавин и иногда Скопинцев. Остальные проигрывают конкуренцию приехавшим иностранцам - Бителло, Карасскалю, Чавесу, Лаксальту, Нгамале. В последнем матче вышло тоже только трое русских.
+3
-1
+2
Ответ analogia
Зачем пытаться кого-то задеть или оскорбить ? Комплексы провинциала ?
Вот и я таким же вопросом озадачен, совсем краснодарский короткоштанный в последнее время распоясался 😎
+5
-3
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