Черданцев о «Краснодаре»: «Руководителям надо подумать о концепции. В матче с «Зенитом» было только три россиянина»
Георгий Черданцев считает, что «Краснодару» пора определиться с концепцией развития.
— Вы комментировали матч «Краснодара» и «Зенита» (1:2). Какие впечатления от игры? Ради такого футбола был уволен Ивич?
— Как я понимаю, причина увольнения Ивича нефутбольная. Ему не удалось найти общий язык с руководством. В европейском футболе сложно найти примеры, где в ситуации «Краснодара» убрали бы главного тренера.
У клуба проблема в поиске концепции — то надо играть в атакующий футбол и не смотреть на результат, то надо, чтобы играли только свои воспитанники. В матче с «Зенитом» мы видели только трех российских игроков [в стартовом составе]. Руководителям надо подумать, что для них приоритет и какую концепцию они видят.
Сама игра получилась напряженной, с большим количеством борьбы. «Зенит» к этой борьбе оказался более готовым. Такая скамейка дает значительное преимущество перед любым соперником, — сказал комментатор.
Но это мне.
А Черданцев не говорил, что много легов плохо.
А что Краснодар мечется туда-сюда. Зенит же давно и четко ориентируется на легов и прагматичный футбол. Тут никакого диссонанса нет.
Может быть Смолова. Или Сафонова? Или Миранчуков? Или Джикию с Зобниным на пике? А может Тюкавина, Захаряна? Ну хоть кого-нибудь сильного прямо сейчас, а не на перспективу?
Ну как же так.
Во-первых, команды соревнуются в количестве очков, а не воспитанников. Может Краснодару тогда какое другое, более подходящее соревнование найти? Но я думаю, что любой адекватный болельщик Краснодара при выборе между 11 воспитанниками в старте и пятикратном чемпионстве выберет именно второе.
Во-вторых, ты просто наврал. За эти 5 лет чемпионами в составе Зенита стали многие воспитанники. От мало появлявшегося на поле Леона Мусаева до основного вратаря Кержакова и чуть не больше всех вообще игравшего Кузяева. Т.е. у Зенита есть и их немало воспитанники-чемпионы, а у Краснодара нет. Более того, за эти 5 лет куча воспитанников Зенита поиграли и в Краснодаре. Петров, Ильин, Ионов.
В том, что это будет, я не сомневаюсь. Это абсолютно возможно. Более того, я считаю, что это самый простой путь. Ну, «Барселона» это сделала недавно в одной игре. На какой-нибудь кубковый матч и «Бавария» может такой состав выставить. Я говорю о другом. О том, чтобы 11 воспитанников играли все игры.» вот тебе прямая речь бессменного владельца, менеджера и главного тренера клуба 😎
Дело даже не в этом, какая трансфертная политика у Спартака, Локо, Динамо?
КБ закупились 23/24 на 37 млн евро
Зенит 23/24 на 46 млн евро
Так что не прибедняйся)
Дуглас Сантос 10,8 млн евро.
Клаудиньо 15 млн
И тд)
Спрос с самих игроков нужен. Им же никто палки в колёса не ставит, игровое время даётся!
Кривцов, травма небольшая выбила, скорее всего из колею. Форма просела - потерял место в основе, выходит с банки. В чём проблема? Достали!
В конце сезона уйдёт Алонсо - будет играть гораздо больше Арутюнян.
Кокшаров какую-то травму получил... вылетел из обоимы вообще... Хочешь, не хочешь - выпустить не получится.
В общем! Всем идиотам, кто только и делает что смотрит в список основного состава и глумится - пошли вы все лесом. Занимайтесь своими делами и своими клубами.
А Черданцев - тебя итак слушать невозможно, приходится звук выключать. А ты ещё нравоучаешь кого-то там. Лесом!
Ознакомьтесь пожалуйста с этой статьей и разберитесь, откуда у Зенита такие "недоступные для других деньги".
И обратите внимание, Галицкий в итоге вложил в трансферы Краснодара столько же, сколько Газпром в Зенит.
Но какие разные результаты.