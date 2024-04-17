Черданцев о «Краснодаре»: «Руководителям надо подумать о концепции. В матче с «Зенитом» было только три россиянина» 

Георгий Черданцев считает, что «Краснодару» пора определиться с концепцией развития.

— Вы комментировали матч «Краснодара» и « » (1:2). Какие впечатления от игры? Ради такого футбола был уволен Ивич?

— Как я понимаю, причина увольнения Ивича нефутбольная. Ему не удалось найти общий язык с руководством. В европейском футболе сложно найти примеры, где в ситуации « » убрали бы главного тренера.

У клуба проблема в поиске концепции — то надо играть в атакующий футбол и не смотреть на результат, то надо, чтобы играли только свои воспитанники. В матче с «Зенитом» мы видели только трех российских игроков [в стартовом составе]. Руководителям надо подумать, что для них приоритет и какую концепцию они видят.

Сама игра получилась напряженной, с большим количеством борьбы. «Зенит» к этой борьбе оказался более готовым. Такая скамейка дает значительное преимущество перед любым соперником, — сказал комментатор.