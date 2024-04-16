Лига чемпионов. 1/4 финала. «Барселона» примет «ПСЖ» в ответном матче, «Боруссия» Дортмунд против «Атлетико»
«Барселона» примет «ПСЖ» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
Также во вторник дортмундская «Боруссия» сыграет с «Атлетико».
1/4 финала
Ответные матчи
- Дата проведения
- 16 апреля, 22.00, «Олимпик Льюис Компанис»
Первый матч: 3:2
- Дата проведения
- 16 апреля, 22.00, «Сигнал Идуна Парк»
Первый матч: 1:2
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Что-то не было его видно на поле в трансляции, да и Араухо с Кунде не могли найти его )
В свои золотые годы эти команды не встретились с друг-другом.
ALLEZ PARIS🔴🔵
За Барселону👍запасаемся вкусняшек, и с нетерпением ждём интересного вечера 😇
Совершит ли Энрике ту же ошибку или мне придется заменить его на посту тренера ПСЖ?