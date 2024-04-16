Лига чемпионов. 1/4 финала. «Барселона» примет «ПСЖ» в ответном матче, «Боруссия» Дортмунд против «Атлетико»

«Барселона» примет «ПСЖ» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Также во вторник дортмундская « » сыграет с « ».

1/4 финала

Ответные матчи

Первый матч: 3:2

Первый матч: 1:2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика ЛЧ

Таблицы ЛЧ