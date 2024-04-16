Лига чемпионов. 1/4 финала. «Барселона» примет «ПСЖ» в ответном матче, «Боруссия» Дортмунд против «Атлетико»

Теги Боруссия Дортмунд ПСЖ Барселона Атлетико Лига чемпионов УЕФА результаты Футбол

«Барселона» примет «ПСЖ» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Также во вторник дортмундская «Боруссия» сыграет с «Атлетико».

Лига чемпионов

1/4 финала

Ответные матчи

Барселона Испания – ПСЖ Франция
Дата проведения
16 апреля, 22.00, «Олимпик Льюис Компанис»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч: 3:2

Боруссия Д Германия – Атлетико Испания
Дата проведения
16 апреля, 22.00, «Сигнал Идуна Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч: 1:2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика ЛЧ

Таблицы ЛЧ

25 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ Qarasik
Комментарий удален модератором
Адекваты и настоящие любители футбола как раз самобытную возвращающую себе свою идентичность Барсу, а не за канистру и истеричными принцессами
+11
-6
+5
Ответ Qarasik
Комментарий удален модератором
назови хоть одного адеквата, который болеет за сундук псж?
+10
-7
+3
Сегодня рафинья должен будет отдать все свои силы, желательно вообще не останавливаться а носиться весь матч, дембеле/хакими это смерть для одного кансело
+4
-1
+3
Барселона удачи, . Матч думаю будет крутым.
+7
-6
+1
Ответ Qarasik
Комментарий удален модератором
А где Мбаппе был в Париже то ?
Что-то не было его видно на поле в трансляции, да и Араухо с Кунде не могли найти его )
+1
0
+1
Ответ DanielCarvalho
Барселона-Реал в финале ЛЧ было бы супер
Поздновато для Эль-Классико....
В свои золотые годы эти команды не встретились с друг-другом.
+1
0
+1
Ответ Зизуха
пусть сегодня проходит кто угодно, только не псж
Кто угодно? кто же это может быть? завесил интригу.
+1
0
+1
Барсе вряд ли удастся держать мяч, но тем не менее шансов у ПСЖ от этого скорее не прибавится. А Симеоне, отчего то кажется, удастся легко выстоять и быть может даже не пропустить от Дортмунда, даже не включая антифутбол)
+1
0
+1
Это будет лютая заруба 🔥

ALLEZ PARIS🔴🔵
+6
-5
+1
Барселона Псж ничья. Дортмунд Атлетико дополнительное время.
+4
-3
+1
Удачи Барсе🙏
+4
-4
0
Всех с долгожданным событием🤝
За Барселону👍запасаемся вкусняшек, и с нетерпением ждём интересного вечера 😇
+3
-3
0
Я писал в момент замены Ли Канг Ина, что ПСЖ проиграет теперь. Это можно проверить. Так и произошло. Замены был достоин Мбаппе, но никак не Ли.
Совершит ли Энрике ту же ошибку или мне придется заменить его на посту тренера ПСЖ?
+1
-1
0
Удачи Чави выбросить канистру, в 1/2 должны быть лучшие
+5
-5
0
На мой взгляд, по-прежнему равные шансы в этих матчах. Ну я за Барселону и Атлетико. За испанский футбол. Могу сколько угодно спорить с фанатами Барселоны, внутри Ла Лиги могут быть тёрки на ветках, но в международных матчах я всегда поддерживаю другие испанские клубы. Обожаю Ла Лигу.
+6
-6
0
Все псевдо эксперты прогнозируют выход в следующий раунд ПСЖ, если Барса не пройдет то это будет очень болезненным осушением надеюсь такого не случится, но чего быть того не миновать, если не суждено значит не суждено время покажет!
+1
-1
0
Комментарий удален модератором
Барселона-Реал в финале ЛЧ было бы супер
+2
-2
0
Испанские команды проходят дальше
+4
-4
0
пусть сегодня проходит кто угодно, только не псж
+7
-7
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий