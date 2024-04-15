Павлюченко об РПЛ: «На 99% «Зенит» станет чемпионом, «Краснодар» не упустит 2-е место. За бронзу будет борьба, «Динамо» бездарно провело последние матчи, есть «Спартак», «Локо», ЦСКА»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Роман Павлюченко премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Футбол

Роман Павлюченко оценил шансы команд на призовые места в Мир РПЛ.

«Думаю, на 99% «Зенит» станет чемпионом, так что петербургский клуб может сделать одну осечку, но вряд ли это произойдет.

Хочется, чтобы в этом случае «Краснодар» взял серебро. Думаю, что они не упустят второе место.

А вот за бронзу будет серьезная борьба. «Динамо» бездарно провело последние матчи, но есть еще «Спартак», «Локомотив», ЦСКА», – заявил экс-игрок «Спартака».

После 23 матчей «Зенит» лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 47 очками, опережая «Краснодар» на 4, а «Динамо» – на 9 очков.

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5 комментариев
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Ответ свисток батурина
В следующем сезоне Спартак выиграет чемпионат хватит
Хватит
+2
0
+2
РПЛ стало интересно смотреть, хоть какая-то интрига появилась за чемпионство.
+2
-1
+1
В следующем сезоне Спартак выиграет чемпионат хватит
+1
-1
0
Я неиронично думаю, что ЦСКА и Локо в итоге в топ-3 влетят
0
0
0
Прогноз делается за тур-два до окончания, а не сейчас.
0
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0
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