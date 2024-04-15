Павлюченко об РПЛ: «На 99% «Зенит» станет чемпионом, «Краснодар» не упустит 2-е место. За бронзу будет борьба, «Динамо» бездарно провело последние матчи, есть «Спартак», «Локо», ЦСКА»

Роман Павлюченко оценил шансы команд на призовые места в Мир РПЛ.

«Думаю, на 99% « » станет чемпионом, так что петербургский клуб может сделать одну осечку, но вряд ли это произойдет.

Хочется, чтобы в этом случае « » взял серебро. Думаю, что они не упустят второе место.

А вот за бронзу будет серьезная борьба. «Динамо» бездарно провело последние матчи, но есть еще « », « », », – заявил экс-игрок «Спартака».

После 23 матчей «Зенит» лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 47 очками, опережая «Краснодар» на 4, а «Динамо» – на 9 очков.