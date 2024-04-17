Бавария — Арсенал: прогноз на матч 17.04.2024, Лига чемпионов

Первый матч между командами в четвертьфинале завершился вничью, что обещает продолжение борьбы в Мюнхене. Для «Баварии» и ее пока еще главного тренера Томаса Тухеля ставки очень высоки. Команда сможет хоть как-то занести нынешний сезон себе в актив, если выиграет Лигу чемпионов. Во всех остальных турнирах у нее провал. В Кубке Германии проиграли еще в ноябре скромному «Саарбрюккену», в Бундеслиге в минувшее воскресенье могли наблюдать, как отмечает свой первый чемпионский титул в истории леверкузенский «Байер». К тому же в чемпионате еще нужно отстоять вторую позицию. Даже Суперкубок в самом начале сезона тоже проиграли «РБ Лейпциг». Все это после десятка лет доминирования в немецком футболе, причем за это десятилетие были победы и в Лиге чемпионов.

Если в Германии гегемонии положен конец, все понимают, что на время, то главном европейском футбольном турнире на уровне клубов пока все выглядит оптимистично. В Англии «Арсенал» еще продолжает участвовать в чемпионской гонке, но там команды будто в последний момент перестают верить в свои силы, срабатывает масса факторов, начиная от невезения и заканчивая системными ошибками, после которых красная дорожка расстилается перед «Манчестер Сити». В воскресенье сначала «Ливерпуль» уступил на своем поле «Кристал Пэлас», а затем «Арсенал» проиграл «Астон Вилле». Причем «канониры» рискуют наступить на те же грабли, что и в прошлом году, просто они глубже были спрятаны в траве. Тут еще четвертьфинал Лиги чемпионов, где после домашней ничьей все зыбко. Матч состоится на стадионе Альянц Арена, начало в 22:00 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (0), ТМ 3

Бавария

Любое место, кроме первого, в Мюнхене воспринимается болезненно. «Бавария» набрала одинаковое количество очков со «Штутгартом», и ей еще предстоит борьба за вторую позицию. Разницы между вторым и третьим местом нет в данном случае никакой, но сам факт заставляет команду за пять туров до конца чемпионата быть более сконцентрированной. При этом все равно в трех последних матчах Бундеслиги два поражения. Всего в чемпионате их набралось шесть. Вроде, не катастрофа, в чемпионские годы было и по четыре и по пять поражений, но сейчас есть великолепный «Байер» Хаби Алонсо, отставание от которого в 16 очков представляется пропастью.

Все беды начались еще в прошлом сезоне с увольнения Юлиана Нагельсманна. Дело не только в тренерах, но и в ошибках менеджмента. Кто-то, конечно, может все может свалить на фактор Кейна, но англичанин не зря ест свой хлеб и наверняка станет обладателем «Золотой бутсы» по окончанию сезона. В любом случае «Бавария» это знак качества, что команда и доказывает в Лиге чемпионов. На групповом этапе немецкий коллектив потерял лишь одно очко, хотя в квартете прочили серьезную борьбу с участием «Манчестер Юнайтед».

Но англичане провалились и заняли последнее место, а с «Галатасараем» и «Копенгагеном» добыть большего числа очков особого труда не составило. Хотя соперники оказывали серьезное сопротивление. В 1/8 финала жребий свел «Баварию» с римским «Лацио», и после поражения в столице Италии с минимальным счетом можно было насторожиться. Но в ответном поединке «Бавария» шансов сопернику не оставила. Перед вами результаты пяти последних матчей с участием «Баварии».

Бундеслига. 13.04.2024, «Бавария» — «Кельн» — 2 : 0

— «Кельн» — : 0 Лига чемпионов. 09.04.2024, «Арсенал» — «Бавария» — 2 : 2

Бундеслига. 06.04.2024, «Хайденхайм» — «Бавария» — 3 : 2

— «Бавария» — : 2 Бундеслига. 30.03.2024, «Бавария» — «Боруссия Дортмунд» — 0 : 2

— 0 : Бундеслига. 16.03.2024, «Дармштадт 98» — «Бавария» — 2 : 5

Факты и цифры

«Бавария» 6 раз выигрывала Кубок европейских чемпионов, последний трофей на сегодня команда завоевала в 2020 году

В минувшем сезоне мюнхенцы дошли до четвертьфинала турнира, где уступили будущему победителю «Манчестер Сити»

Лучший бомбардир команды в турнире английский форвард Харри Кейн, на его счету 7 забитых мячей

Он же лучший ассистент команды, с его передач было забито 3 гола

Арсенал

Двадцать лет минуло с тех пор, как футболисты «Арсенала» поднимали над головой трофей после победы в английской Премьер-лиге. После нескольких провальных сезонов команда, наконец, включилась в борьбу за титул. Но в прошлом сезоне на голову сильнее всех оказался «Манчестер Сити», в нынешнем ситуация вновь близка к повторению. Хотя еще неделю назад шансы «канониров» рассматривались как очень высокие. «Ливерпуль» потерял очки в матче с «Манчестер Юнайтед» и «канониры» вышли на первое место. Дальше нужно было выиграть все матчи и титул в кармане.

Но на первом же пришлось споткнуться, причем на своем поле. Конечно, все еще могут допустить осечки, но выигрывает в такой ситуации тот, у кого крепче нервы. В результате преимущество упущено, как может случиться и в Лиге чемпионов. На групповом этапе команде Микеля Артеты досталась не самая сильная группа с «Лансом», «Севильей» и ПСВ. Начало получилось отличным, вице-чемпион Нидерландов был разгромлен со счетом 4 : 0 в Лондоне. Затем случилась осечка во Франции, но она оказалась единственной, последовали четыре победы подряд и «канониры» уверенно заняли первое место в группе.

Тяжело пришлось в 1/8 финала, где в противостоянии с «Порту» все решалось в серии пенальти. Но родные стены помогли и «Арсенал» вышел в четвертьфинал. После поражения в минувшем туре Артета вновь посетовал на календарь, поскольку приходится играть каждые три дня. Правда, условия у всех одинаковые. Тренер выражает оптимизм, считая, что в чемпионате страны еще ничего не потеряно, как и в Лиге чемпионов. Перед вами результаты пяти последних матчей «Арсенала».

АПЛ. 14.04.2024, «Арсенал» — «Астон Вилла» — 0 : 2

— 0 : Лига чемпионов. 09.04.2024, «Арсенал» — «Бавария» — 2 : 2

АПЛ. 06.04.2024, «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Арсенал» — 0 : 3

— 0 : АПЛ. 03.04.2024, «Арсенал» — «Лутон Таун» — 2 : 0

— «Лутон Таун» — : 0 АПЛ. 31.03.2024, «Манчестер Сити» — «Арсенал» — 0 : 0

Факты и цифры

«Арсенал» ни разу в своей истории не выигрывал Кубок европейских чемпионов, лучшим достижением стал финал Лиги чемпионов 2006 года

Команда вернулась в турнир спустя семь лет, в сезоне 2016-2017 года в 1/8 финала «канониры» дважды уступили «Баварии»

Сразу трое игроков «Арсенала» забили в нынешнем турнире по 4 гола: Букайо Сака, Габриэл Жезус и Леандро Троссард

Лидер среди ассистентов Букайо Сака, на его счету 4 голевых передачи

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История личных встреч Баварии и Арсенала

Каждая из команд считается одной из сильнейших в своей стране, поэтому обе привыкли играть друг с другом в Лиге чемпионов. Жребий свел их уже в седьмой раз. Причем ранее чаще всего приходилось пересекаться на стадии 1/8 финала. Еще два матча «Бавария» и «Арсенал» провели в рамках Международного Кубка чемпионов. Предстоящий матч будет 16 по счету. Преимущество по победам на стороне мюнхенцев.

Победы «Баварии» — 7

Победы «Арсенала» — 4

Ничьи — 4

Самая крупная победа «Баварии» — 5 : 1

Самая крупная победа «Арсенала» — 2 : 0

Особняком стоят матчи в 2015 и в 2017 годах, когда «Бавария» трижды подряд выигрывала о своего соперника с одинаковым счетом 5 : 1. Как только «Арсенал» перестал попадать в Лигу чемпионов, сразу не стало и матчей между командами. За последние семь лет они сыграли только в рамках Международного Кубка чемпионов, и вот новая встреча в европейском турнире, где лондонцы не выигрывали у «Баварии» с 2015 года. Результаты пяти последних матчей команд друг с другом перед вами.

Лига чемпионов. 09.04.2024, «Арсенал» — «Бавария» — 2 : 2

Международный КЧ. 18.07.2019, «Арсенал» — «Бавария» — 2 : 1

— «Бавария» — : 1 Международный КЧ. 19.07.2017, «Бавария» — «Арсенал» — 1 : 1 (пен 2 : 3 )

— 1 : 1 (пен 2 : ) Лига чемпионов. 07.03.2017, «Арсенал» — «Бавария» — 1 : 5

— 1 : Лига чемпионов. 15.02.2017, «Бавария» — «Арсенал» — 5 : 1

Коэффициенты букмекеров на матч Бавария — Арсенал

В первом поединке у «Арсенала» было заметное преимущество по владению мячом, ударам по воротам, но при этом по такому показателю как xG «Бавария» наиграла на свои два мяча, а «канониры» не наскребли и на полтора. Впрочем, xG показатель субъективный. Во время матча команды в дебюте обменялись голами, а по истечении получаса игры Харри Кейн реализовал одиннадцатиметровый. В дальнейшем счет диктовал ход игры. Гости события не форсировали и пытались при первой же возможности реализовать контратаку, а хозяевам нужно было сравнивать счет. Они смогли добиться своего, но при этом нет никакого преимущества перед игрой в Мюнхене. Да и в матче против «Астон Виллы» лондонцы выглядели не лучшим образом. Букмекеры на стороне хозяев. BetBoom предлагает следующие коэффициенты.

Победа «Баварии» — 2,36

Ничья — 3,82

Победа «Арсенала» — 2,83

Несмотря на все проблемы «Баварии» это команда с характером и в нужный момент способна показать свои лучшие качества. Одно дело если в соперниках условный «Хайденхайм», где мотивация совершенно не та, и, другое, когда на кону выход в полуфинал Лиги чемпионов. Ставим на победу хозяев.

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