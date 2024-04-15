Аль-Айн – Аль-Хиляль, прогноз на матч 16 апреля 2024, Лига чемпионов АФК

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Главным клубным турниром Азии является Лига чемпионов АФК: половина команд играет на западе этой части света, другая – на востоке. Победители этих двух своеобразных конференций сходятся в решающем матче за главный трофей турнира. 16 апреля начнется противостояние арабских команд – «Аль-Айн» (ОАЭ) и «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия) за выход в финал: их противниками станет либо японский «Йокогама Маринос», либо корейский «Ульсан».

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Аль-Айн

 

Если кто-то запутался, то давайте пробежимся коротко по клубу из Дубайска (шутка, из Дубая). Клуб «Аль-Айн» был основан в 1968 году группой местных жителей, которые наблюдали за игрой в футбол британских военных и решили создать местную команду. Президент ОАЭ (да, именно таков его титул) Халифа ибн Заид Аль Нахайян оказал большую помощь клубу в финансовом и материальном плане, найдя и стадион, и даже машину для нужд команды.

«Аль-Айн» стал самым титулованным клубом ОАЭ, выиграв 14 раз чемпионат страны (Про Лигу), семь раз завоевал Кубок Президента. В 2001 году выиграл Лигу чемпионов стран Персидского залива, а в 2003 году и Лигу чемпионов АФК, обыграв таиландский «Теро Сасана». В 2005 и 2016 годах «Аль-Айн» был снова в финалах Лиги чемпионов, но проиграл саудовскому «Аль-Иттихаду» и корейскому «Чонбук Хёндай Моторс». В 2018 году он дошел до финала Клубного чемпионата мира, уступив в финале «Реалу» со счетом 1:4. Тренером команды сейчас является Эрнан Креспо.

Путь к полуфиналу Лиги чемпионов АФК 2023/2024 «Аль-Айн» начал в группе A, выиграв 5 из 6 матчей (одно поражение) и опередив саудовский клуб «Аль-Файха», узбекский «Пахтакор» и туркменский «Ахал». В одной восьмой он победил узбекский «Насаф» (0:0 в первом матче, 2:1 во втором). В четвертьфинале ему достался «Аль-Наср» с Криштиану Роналду в комплекте, и это противостояние стало действительно ярким. В относительно скучном первом матче «Аль-Айн» победил 1:0 благодаря голу Суфьяна Рахими. Зато в ответном матче царило черте-что: поведя незадолго до перерыва 2:0 благодаря голам Рахими, «Аль-Айн» умудрился пропустить в компенсированное время один гол (отличился Абдулрахман Гариб), потом после перерыва второй (привез в свои ворота Халид Эйса), а на 72-й минуте и третий от Алекса Теллеса.

 

После 90 минут при счете 2:3 в пользу «Аль-Насра» пошел овертайм. На 98-й минуте в составе «Аль-Насра» случилось ЧП: был удалён Яхья. В таких условиях Султан Аль-Шасми сумел сравнять счет, но на 118-й минуте в ворота «Аль-Айна» назначили пенальти, который пошел бить… верно, Роналду. И снова вывел 4:3 «Аль-Наср» вперед: просто фантастический ход игры! Но вот в серии пенальти «Аль-Айн» все же сумел выстоять: четыре раза игроки «Аль-Насра» били, и забил только Роналду. А клуб из ОАЭ выиграл в итоге 3:1 в серии пенальти!

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Аль-Хиляль

 

Чтобы не перепутать «Аль-Хиляль» с другим клубом, мало упоминания Малкома среди игроков этой команды, ведь звезд ой как много в арабских клубах в наши дни. Начнем с исторической справки. Основан 16 октября 1957 года, выигрывал чемпионат Саудовской Аравии 18 раз, 10 раз Кубок Короля, 13 раз Кубок наследного принца, 4 раза Суперкубок, 7 раз Кубок Федерации. Четырехкратный победитель Лиги чемпионов АФК (1991, 2000, 2019, 2021), пять раз доходил до финала (в том числе последний раз в 2022 году). Ну и играл на клубном чемпионате мира ФИФА в феврале 2023 года, выйдя в финал и вступив «Реалу» 3:5.

Из легионеров в составе играют не только хорошо знакомый нам Малком, но и сербы Александр Митрович и Сергей Милинкович-Савич, португалец Рубен Невеш, сенегалец Калиду Кулибали и марокканец Яссин Буну. Мы бы могли упомянуть и Неймара, но он из заявки на этот сезон по случаю травмы вообще исключен. Тренером команды является португалец Жорже Жезуш.

В сезоне Лиги чемпионов АФК 2023/2024 «Аль-Хиляль» выиграл группу D, победив в 5 из 6 матчах (одна ничья) и опередив узбекский «Навбахор», иранский «Нассаджи Мазандаран» и индийский «Мумбаи Сити». В одной восьмой финала им был сметен иранский клуб «Сепахан» дважды со счетом 3:1. В четвертьфинале «Аль-Хиляль» попал на еще одну саудовскую команду под названием «Аль-Иттихад» (та самая, где играют Карим Бензема и Нголо Канте). Но противостояния не сложилось: оба раза «Аль-Хиляль» победил со счетом 2:0. В первом матче голами отметились Салем Аль-Давсари (это он в Катаре забил Аргентине второй мяч) и Александр Митрович, а во втором матче отличились Яссир Аш-Шахрани и Малком.

В противостоянии этих же команд за Суперкубок Саудовской Аравии, которое случилось не так давно, победителем опять вышел «Аль-Хиляль» со счетом 4:1.

Прогноз

 

Первый матч этой полуфинальной пары пройдет 16 апреля, а ответный состоится 23 апреля. В первом матче хозяевами номинально будет «Аль-Айн». Сведения букмекеров первоначально ограничивались только ставками на победу клуба в Лиге чемпионов АФК. За двое суток до матча букмекерская контора BetBoom предлагала кэф 2.2 на победу «Аль-Хиляля» в турнире и 5 на победу «Аль-Айна». Но уже из этой скромной информации следовало, что именно «Аль-Хиляль» является фаворитом противостояния.

К сожалению, даже переход звезд мирового футбола в саудовские клубы пока еще не поднял до нужного уровня чемпионат настолько, чтоб ставки на исходы матчей предлагались хотя бы за условные три дня до игры. Тем более что «Аль-Хиляль» год назад хоть и показал неплохую игру в финале клубного ЧМ против «Реала», но все равно уступил более опытной и искушенной команде. Впрочем, «Аль-Айн» тоже пострадал в финале 2018 года, попав под мощный пресс тех же мадридцев.

Информация о ставках за сутки до игры, которая подтверждается рядом других контор. Пока предлагаются только исходы, но статус «Аль-Хиляля» как фаворита подтверждается. 4.1 на победу хозяев, ровно 4 на ничью и 1.78 на победу гостей. Собственно, а что еще остается ждать?

Где смотреть матч Аль-Айн – Аль-Хилаль

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Аль-Айн ОАЭ – Аль-Хилаль Саудовская Аравия
Дата проведения
16 апреля, 19.00, «Hazza Bin Zayed Stadium»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
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