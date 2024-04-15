Гюлер не просил «Реал» об аренде. Решение будет принято по окончании сезона

Теги Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы агенты Арда Гюлер Футбол

Решение о будущем Арды Гюлера в «Реале» еще не принято.

Ранее сообщалось, что 19-летний турок заявил клубу о желании уйти в аренду и получать игровую практику.

По данным Marca, это не так. Обращений по этому поводу не было ни от игрока, ни от его агентов. Решение будет приниматься лишь по окончании сезона.

Считается, что физические кондиции помешали Арде играть более стабильно в этом сезоне. При этом все в «Мадриде», наблюдающие за тренировками игрока, сходятся во мнении, что ему хватает и качеств, и характера для выступлений за клуб.

Отметим, что Гюлер провел 7 матчей за «Реал», сыграв всего 98 минут в сумме, и забил 1 гол. Его подробная статистика – здесь.

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17 комментариев
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Ответ umar0701@icloud.com
В байер нужно отправить или в условный Реал Сосьедад
Лучше тогда в Милан. Не хочется чтобы Захарян на банку сел))
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Ответ Barsenoga
Еще один брусок закопаный в могиле мадридудского кладбища.
Бруски нынче в бчк играют,можешь проверить)
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Учитывая уровень полузащиты Реала, вообще не очень понятны перспективы Гюлера.
Игрок без сомнения талантливый, но сможет ли в будущем добиться статуса игрока старта хз. Насчёт аренды тоже вопрос дискуссионный. Лука если уйдёт летом, то Арде можно будет чаще выходить на замену и в целом больше времени получать. Да и Реалу для ротации пригодится.
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В аренду надо его, паренек талантливый, вот только пугает, что подвержен травмам. Ну а так, провел несколько матчей за Реал, неплохо смотрелся. Талант у Гюлера есть, причём большой, и надо его развивать!
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Лучше бы в аренде в фенербахче оставили в этом сезоне чем полировать его на лавке
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В байер нужно отправить или в условный Реал Сосьедад
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Нужно ему будет в аренду. Именно нужно.
Больше игровой практики + восстановить полностью свой психологический настрой.
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Я, конечно, не советчик. Но я бы его в Челси отдал, там все игроки молодые и кому нужно время (Палмер как пример) он его реализует сполна. Тем более у Реала и Челси отношения довольно неплохие
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Я да, ты нет
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Физические кондиции мешают играть более стабильно 🤣🤣🤣 парень сыграл 10-15 минут.
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Ответ umar0701@icloud.com
В байер нужно отправить или в условный Реал Сосьедад
Вы неправильно написали название команды. Правильно - Сосьедад Захаряна)
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Гюлер > Распиллингем
Ну и анекдот же получился
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Гюлер > Распиллингем
гений 😂😂😂 Bellingham>>
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Ответ vtsch4svws
Лапорта не плохо заскамил Переса на игрока условного Кадиса
Сам понял, что написал?
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