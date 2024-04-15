Гюлер не просил «Реал» об аренде. Решение будет принято по окончании сезона

Решение о будущем Арды Гюлера в «Реале» еще не принято.

Ранее сообщалось, что 19-летний турок заявил клубу о желании уйти в аренду и получать игровую практику.

По данным Marca, это не так. Обращений по этому поводу не было ни от игрока, ни от его агентов. Решение будет приниматься лишь по окончании сезона.

Считается, что физические кондиции помешали играть более стабильно в этом сезоне. При этом все в « », наблюдающие за тренировками игрока, сходятся во мнении, что ему хватает и качеств, и характера для выступлений за клуб.

Отметим, что Гюлер провел 7 матчей за «Реал», сыграв всего 98 минут в сумме, и забил 1 гол. Его подробная статистика – здесь.