Директор «Ростова» о судействе с «Факелом»: «После победы претензий нет, но будь другой результат – и у нас бы нашлись. Арбитр начал активно давать карточки, но понял, что закончим 7 на 7»

Директор «Ростова» оценил судейство в матче против «Факела».

Вчера команды встречались в матче 24-го тура Мир РПЛ. Игра закончилась минимальной победой «Ростова» (1:0). Встречу обслуживала бригада арбитров под руководством Артема Любимова.

«Было время все пересмотреть. Футбола во вчерашнем матче было немного, потому что поле не позволяло играть низом и комбинационно быстро. На первый план вышли бойцовские качества, поэтому было много стыков и много фолов.

Тяжелейший матч для судейства. Вчера по игре мог быть любой результат. Было несколько моментов, когда игроки соперника должны были получать желтые карточки: за фол на , за накладку в эпизоде с Ваханией и срыв атаки, фол на .

Я считаю, что какая-то линия была выдержана арбитром. Он начал активно давать карточки, но, как я понимаю, по ходу игры понял, что если так продолжить, то команды закончат семь на семь. Плюс на него оказывалось давление скамейкой «Факела» и трибунами. Может быть, поэтому изменил чуть линию поведения. После победы претензий нет, но если бы был другой результат, то и у нас бы они нашлись. Я очень удивился такой резкой реакции коллег из «Факела». Думаю, она просто была эмоциональной», – сказал Алексей Рыскин.

Директор «Факела»: «Из-за безобразного судейства потеряли возможность набрать очки – по игре мы были лучше «Ростова». Надеюсь, этот судья и его помощники не будут судить матчи РПЛ»