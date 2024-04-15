«Соболев не сказать, что сильно талантливый, но очень настырный. Посмотрите, чего он добился своей работоспособностью». Экс-игрок «Крыльев» Ткачук о форварде «Спартака»

Денис Ткачук назвал трех самых талантливых футболистов, с которыми он играл.

– , , . Именно по таланту им троим не было равных. Насколько они его реализовали – уже другой вопрос.

– ?

– Очень настырный, упрямый. Не сказать, что Соболев сильно талантливый. Но большой работоспособностью посмотрите, чего он добился. Саша – молодец.

Моментами он слишком вспыльчивый, есть у него такая черта характера. Возможно, она ему даже в чем-то помогает, – сказал бывший игрок « », «Рубина» и «Крыльев Советов».