«Соболев не сказать, что сильно талантливый, но очень настырный. Посмотрите, чего он добился своей работоспособностью». Экс-игрок «Крыльев» Ткачук о форварде «Спартака»

Теги Спартак Зенит Крылья Советов Рубин премьер-лига Россия Игорь Горбатенко Денис Ткачук Антон Зиньковский Ильзат Ахметов Александр Соболев Чемпионат.com Футбол

Денис Ткачук назвал трех самых талантливых футболистов, с которыми он играл.

Горбатенко, Зиньковский, Ахметов. Именно по таланту им троим не было равных. Насколько они его реализовали – уже другой вопрос.

А Соболев?

– Очень настырный, упрямый. Не сказать, что Соболев сильно талантливый. Но большой работоспособностью посмотрите, чего он добился. Саша – молодец.

Моментами он слишком вспыльчивый, есть у него такая черта характера. Возможно, она ему даже в чем-то помогает, – сказал бывший игрок «Зенита», «Рубина» и «Крыльев Советов».

25 комментариев
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Соболев очень органично смотрится в Спартаке.

Крупный, непластичный форвард, с дурным характером и склонностью к симуляциям. Прямо эталонный спартаковец!
+18
-14
+4
Чего Соболев добился? Перешел из команды, которая сейчас на 6-м месте, в команду, которая на 7-м?
+14
-10
+4
Не согласен, Соболев талантливый футболист, и видит поле хорошо и нестандартно действовать умеет, другое дело, что игроки раскрываются у нас не на максимум, тот же Коваленко, видно, что там запаса полно, но в итоге сидит.
+7
-4
+3
Ответ Злодей Спб
Соболев очень органично смотрится в Спартаке. Крупный, непластичный форвард, с дурным характером и склонностью к симуляциям. Прямо эталонный спартаковец!
Эталонный спартаковец - это Федя Черенков, как он клал дубли Реалу и Наполи, вот это класс. Соболев ещё не дорос. Ему бы в аренду в условный Аль-Наср, там поиграет с Роналду, научится у него премудростей, вернётся и будет также, как Великий Черенков ,класть дубли грандам Европы.
+6
-3
+3
Ответ Злодей Спб
Соболев очень органично смотрится в Спартаке. Крупный, непластичный форвард, с дурным характером и склонностью к симуляциям. Прямо эталонный спартаковец!
Прям раннюю дзюбу описал🤣
+3
0
+3
Я бы сказал что он упрямый, а как говорил Жеглов, упрямство первый признак тупости.
+3
-2
+1
Соболев форвард и его нужно использовать по прямому назначению без фантазий. Тогда от него будет польза.
+2
-1
+1
Соболев - это Дзюба с алиэкспресса )
+2
-1
+1
Ответ Рашпель793
🤦‍♂️😂
Окей, я начинаю говорить на языке фактов.
Андрей Тихонов vs Дзюба. Плеймейкер против Форварда.
Результативность( голы/ср результивность) - Тихонов.
Голевые - Тихонов.
Предголевые/предобводки - Тихонов.
Обводки - Тихонов.
Влияние в важных матчах - Тихонов.
Финты - Тихонов.
Голы против команд из топ-5 чемпионатов Европы - Тихонов.
Выступление в еврокубках - Тихонов.
И это я сравнил его только с Тихоновым, если сравнивать с Федей Черенковым, то там вообще будет разгром всухую в пользу Черенкова.
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На мой взгляд, напротив Соболев достаточно талантлив и антропометрия шикарная, а вот ума и характера не всегда достает
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Ответ Рашпель793
Соболев - это Дзюба с алиэкспресса )
Что такого сделал Дзюба😁? Это тот самый Дзюба, у которого средняя результативность меньше, чем у многих полузащитников, да🤭? У которого столько же обводок за всю карьеру, сколько сезонов выступает Соболев в РПЛ, да?
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Ответ Рашпель793
😆🤦‍♂️
Аргументы закончились, да? Удачи тебе, братан, я просто говорил на языке фактов.
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Ответ R14052010
Окей, я начинаю говорить на языке фактов. Андрей Тихонов vs Дзюба. Плеймейкер против Форварда. Результативность( голы/ср результивность) - Тихонов. Голевые - Тихонов. Предголевые/предобводки - Тихонов. Обводки - Тихонов. Влияние в важных матчах - Тихонов. Финты - Тихонов. Голы против команд из топ-5 чемпионатов Европы - Тихонов. Выступление в еврокубках - Тихонов. И это я сравнил его только с Тихоновым, если сравнивать с Федей Черенковым, то там вообще будет разгром всухую в пользу Черенкова.
😆🤦‍♂️
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Ответ R14052010
Что такого сделал Дзюба😁? Это тот самый Дзюба, у которого средняя результативность меньше, чем у многих полузащитников, да🤭? У которого столько же обводок за всю карьеру, сколько сезонов выступает Соболев в РПЛ, да?
🤦‍♂️😂
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Ответ Злодей Спб
Соболев очень органично смотрится в Спартаке. Крупный, непластичный форвард, с дурным характером и склонностью к симуляциям. Прямо эталонный спартаковец!
дзюбенья ваш кумир
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Ответ Злодей Спб
Соболев очень органично смотрится в Спартаке. Крупный, непластичный форвард, с дурным характером и склонностью к симуляциям. Прямо эталонный спартаковец!
Ты давай тут критерии "эталонного зенитовца" Спартаковцам не приплетай. А то дельфиненок Малком прочтёт и обидется. До сих пор на глазах эпизод из финала Кубка России Зенит-Химки... В штрафной Химок химчанин делает чистейший подкат в мяч. Малëк на скорости ныряя умышленно левой стопой делает движение влево и цепляется о бедро химчанина. И такую инсцинировку жертвы создаёт, буд-то ему ногу оторвали. И только после того, убедившись что назначен пенальти вдруг изнурительная боль куда-то "удивительным" образом прошла.
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Горбатенко по детям был в таком порядке. Стал первым приезжим в Локомотивском интернате)
Но трудно играть против мужиков без антропометрических данных.
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Не люблю дельфина, но называть его не очень талантливым достаточно странно. Понятно, что по меркам мирового футбола он так себе, но для РПЛ вполне себе талант.
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не сказал бы что соболев сильно деревянный - для россиянина он очень приличный футболист.
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Соболев может вполне быть на уровне условного Бонифасе из Байера, главное, чтобы тренер ему доверял. Парень талантливый, пашет на поле, я его уважаю. Как и Зиньковский, тоже классный, пашет. Главное, чтобы им тренер доверял, давал игровое время, помогал. Уверен, условный Хави, если приедет в Спартак, будет им доверять, Хави хорошо с молодыми взаимодействует.
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