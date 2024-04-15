«Соболев не сказать, что сильно талантливый, но очень настырный. Посмотрите, чего он добился своей работоспособностью». Экс-игрок «Крыльев» Ткачук о форварде «Спартака»
Денис Ткачук назвал трех самых талантливых футболистов, с которыми он играл.
– Горбатенко, Зиньковский, Ахметов. Именно по таланту им троим не было равных. Насколько они его реализовали – уже другой вопрос.
– А Соболев?
– Очень настырный, упрямый. Не сказать, что Соболев сильно талантливый. Но большой работоспособностью посмотрите, чего он добился. Саша – молодец.
Моментами он слишком вспыльчивый, есть у него такая черта характера. Возможно, она ему даже в чем-то помогает, – сказал бывший игрок «Зенита», «Рубина» и «Крыльев Советов».
Крупный, непластичный форвард, с дурным характером и склонностью к симуляциям. Прямо эталонный спартаковец!
Андрей Тихонов vs Дзюба. Плеймейкер против Форварда.
Результативность( голы/ср результивность) - Тихонов.
Голевые - Тихонов.
Предголевые/предобводки - Тихонов.
Обводки - Тихонов.
Влияние в важных матчах - Тихонов.
Финты - Тихонов.
Голы против команд из топ-5 чемпионатов Европы - Тихонов.
Выступление в еврокубках - Тихонов.
И это я сравнил его только с Тихоновым, если сравнивать с Федей Черенковым, то там вообще будет разгром всухую в пользу Черенкова.
Но трудно играть против мужиков без антропометрических данных.