Форвард «Боруссии» Аллер не сыграет в ответном матче 1/4 ЛЧ с «Атлетико» из-за травмы. Он забил в Мадриде
Форвард «Боруссии» Себастьян Аллер не сыграет в ответном матче с «Атлетико».
29-летний нападающий может пропустить остаток текущего сезона из-за травмы голеностопа, сообщает журналист Патрик Бергер.
В понедельник ему предстоит пройти еще одно обследование. Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Боруссией» Дортмунд и «Атлетико» состоится во вторник.
В первой игре в Мадриде испанский клуб одержал победу со счетом 2:1, при этом единственный гол немецкой команды был на счету Аллера.
Со статистикой ивуарийца в текущем сезоне можно ознакомиться здесь.