Форвард «Боруссии» Аллер не сыграет в ответном матче 1/4 ЛЧ с «Атлетико» из-за травмы. Он забил в Мадриде

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Атлетико Лига чемпионов УЕФА травмы Себастьян Аллер Футбол

Форвард «Боруссии» Себастьян Аллер не сыграет в ответном матче с «Атлетико».

29-летний нападающий может пропустить остаток текущего сезона из-за травмы голеностопа, сообщает журналист Патрик Бергер. 

В понедельник ему предстоит пройти еще одно обследование. Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Боруссией» Дортмунд и «Атлетико» состоится во вторник.

В первой игре в Мадриде испанский клуб одержал победу со счетом 2:1, при этом единственный гол немецкой команды был на счету Аллера

Со статистикой ивуарийца в текущем сезоне можно ознакомиться здесь

2 комментария
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а у журналиста имя и фамилия известная:)
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