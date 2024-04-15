Форвард «Боруссии» Аллер не сыграет в ответном матче 1/4 ЛЧ с «Атлетико» из-за травмы. Он забил в Мадриде

Форвард «Боруссии» Себастьян Аллер не сыграет в ответном матче с «Атлетико».

29-летний нападающий может пропустить остаток текущего сезона из-за травмы голеностопа, сообщает журналист Патрик Бергер.

В понедельник ему предстоит пройти еще одно обследование. Ответный матч 1/4 финала между «Боруссией» и « » состоится во вторник.

В первой игре в Мадриде испанский клуб одержал победу со счетом 2:1, при этом единственный гол немецкой команды был на счету .

Со статистикой ивуарийца в текущем сезоне можно ознакомиться здесь.