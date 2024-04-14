«Спартак» опустился на 7-е место в таблице РПЛ после победы «Крыльев»
«Спартак» оказался на седьмом месте по итогам тура РПЛ.
Красно-белые опустились на седьмую позицию в турнирной таблице Мир РПЛ.
Это произошло после того, что «Крылья Советов» победили «Рубин» (2:0). В свою очередь, «Спартак» уступил «Сочи» (0:1) в этом туре.
Таким образом, «Крыльев Советов» набрали 36 очков в 23 матчах и идут на шестой строчке в таблице. «Спартак» расположился на седьмой позиции с 35 баллами.
«Спартак» ранее отправил главного тренера Гильермо Абаскаля в отставку.
- «Спартак» опустился.