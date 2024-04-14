«Спартак» опустился на 7-е место в таблице РПЛ после победы «Крыльев»

Теги Спартак Крылья Советов премьер-лига Россия Футбол

«Спартак» оказался на седьмом месте по итогам тура РПЛ.

Красно-белые опустились на седьмую позицию в турнирной таблице Мир РПЛ.

Это произошло после того, что «Крылья Советов» победили «Рубин» (2:0). В свою очередь, «Спартак» уступил «Сочи» (0:1) в этом туре.

Таким образом, «Крыльев Советов» набрали 36 очков в 23 матчах и идут на шестой строчке в таблице. «Спартак» расположился на седьмой позиции с 35 баллами.

«Спартак» ранее отправил главного тренера Гильермо Абаскаля в отставку.

Таблица РПЛ

28 комментариев
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Ну и кто говорил, что без Абаскаля будет лучше? Уже падаем в таблице.
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Спартак даже не играл сегодня но всё равно падает вниз
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Немного расслабились спартаковцы конечно после третьего тура
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взяли титул в 3 туре, а затем еще один за 0:0 в Петербурге, могут себе позволить спокойно докатывать сезон
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Ответ Сергей Лютый
Да вообще пофиг, все равно еврокубков нет
Так может и в Пердив сгонять, былое вспомнить? Всё равно Еврокубков нет. 😁
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Слишком длинный заголовок, достаточно так:
- «Спартак» опустился.
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Пустячок, но приятно.
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В следующем туре Валера опустит на восьмое!
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Ответ Aleksey Yashin
Немного расслабились спартаковцы конечно после третьего тура
Сейчас нагонят, они давали фору. Вот убрали Абаскаля, сейчас как запрягут...
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7 - счастливое число для Спартака
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высокое достижение, дальше может быть смена местами с ростовом...
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осинькин крутой тренер по меркам рпл.
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Жаль, что Рубин никакой. Там можно было бы вперед пропустить еще и Рубин с Ростовом, но шансы и вера есть ли в Валеру.
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Вы такой ерундой праздник нам не испортите! 🥳
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Крылья опустили Спартак.
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Да пофиг, главное теперь без Абасраля. Команда должна перезагрузится к матчу с Зенитом.
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Крепкий середняк тоже звучит неплохо.😊
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Там всё на расстоянии двух очков, смысл это писать
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Ну а по поводу нового тренера для Спартака ... Осинькин и Карпин это отличные тренеры, но они будут не эффективны в клубах типа Спартака. Вот они достаточно успешно работают у себя в клубах так как целей у клуба нет. А в Спартаке с первой же тренировки начнётся давление и разговоры о чемпионстве. Так что это этакие Штрайхи российского разлива. А в Спартак надо брать тренера с опытом побед хотя бы у себя в чемпионате и кубке. Тот который знает как сбалансировать игру, команду, состав и т.д. Ну и спортивный менеджмент. Ребят, на трансферном рынке надо работать активнее и эффективнее. И не полагаться на магию простых решений.
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Ответ Konstantin Zorin
Да пофиг, главное теперь без Абасраля. Команда должна перезагрузится к матчу с Зенитом.
Я уже приводил пример 2014 года когда Спартак при Карпине был вторым и потерял шансы на чемпионство. Карпина снимают со словами "Хуже не будет". Назначают Гунько, тот проигрывает 4 или 5 матчей и команда становится 5-й.)) Так что хуже может быть. Уж поверьте. Особенно в Спартаке.
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