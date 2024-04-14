Шансы «Сити» на чемпионство оцениваются в 70% после 33-го тура АПЛ. Вероятность победы «Арсенала» – 18%, «Ливерпуля» – 12%

Суперкомпьютер Opta считает наиболее вероятной победу «Манчестер Сити» в АПЛ.

В 33-м туре « » разгромил «Лутон» (5:1) и возглавил турнирную таблицу. «Арсенал» после домашнего поражения от «Астон Виллы» (0:2) опустился на 2-е место, отставая от «горожан» на 2 очка, а « », проигравший «Кристал Пэлас» (0:1), идет 3-м.

По итогам тура шансы «Манчестер Сити» на чемпионство в нынешнем сезоне оцениваются в 70%. Вероятность чемпионства « » составляет 18%, «Ливерпуля» – 12%.