Шансы «Сити» на чемпионство оцениваются в 70% после 33-го тура АПЛ. Вероятность победы «Арсенала» – 18%, «Ливерпуля» – 12%
Суперкомпьютер Opta считает наиболее вероятной победу «Манчестер Сити» в АПЛ.
В 33-м туре «Манчестер Сити» разгромил «Лутон» (5:1) и возглавил турнирную таблицу. «Арсенал» после домашнего поражения от «Астон Виллы» (0:2) опустился на 2-е место, отставая от «горожан» на 2 очка, а «Ливерпуль», проигравший «Кристал Пэлас» (0:1), идет 3-м.
По итогам тура шансы «Манчестер Сити» на чемпионство в нынешнем сезоне оцениваются в 70%. Вероятность чемпионства «Арсенала» составляет 18%, «Ливерпуля» – 12%.
Но даже не тот Сити вырвет титул у праймовых Арсенала и Ливерпуля)