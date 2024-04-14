Шансы «Сити» на чемпионство оцениваются в 70% после 33-го тура АПЛ. Вероятность победы «Арсенала» – 18%, «Ливерпуля» – 12%

Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Футбол

Суперкомпьютер Opta считает наиболее вероятной победу «Манчестер Сити» в АПЛ.

В 33-м туре «Манчестер Сити» разгромил «Лутон» (5:1) и возглавил турнирную таблицу. «Арсенал» после домашнего поражения от «Астон Виллы» (0:2) опустился на 2-е место, отставая от «горожан» на 2 очка, а «Ливерпуль», проигравший «Кристал Пэлас» (0:1), идет 3-м.

По итогам тура шансы «Манчестер Сити» на чемпионство в нынешнем сезоне оцениваются в 70%. Вероятность чемпионства «Арсенала» составляет 18%, «Ливерпуля» – 12%.

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20 комментариев
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Ливерпуль с Арсеналом заботливо самоустранились. МС в энергосберегающем режиме докатит до чемпионства.
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Пеп вновь приглашает всех на осмотр лиц:))💥💥💥🧯🧯🧯
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Я бы эти шансы в 100% оценил, там сити некому проигрывать....
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Ответ tolstiy
Я бы эти шансы в 100% оценил, там сити некому проигрывать....
Там ТТХ. Главный враг Гвардиолы в АПЛ
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Ответ Roman
Все пишут, что Сити не тот в этом сезоне, плох мол Но даже не тот Сити вырвет титул у праймовых Арсенала и Ливерпуля)
Прайсовый Ливерпуль этот что с детьми из Ю18 несколько матчей играл? Если бы Жота не сломался хотя бы, то всё было по другому
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Ответ Roman
Все пишут, что Сити не тот в этом сезоне, плох мол Но даже не тот Сити вырвет титул у праймовых Арсенала и Ливерпуля)
Лишь у праймового Арсенала. Выше они еще не прыгали. А праймовый Ливепуль брал чемпионат
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Ответ Roman
Все пишут, что Сити не тот в этом сезоне, плох мол Но даже не тот Сити вырвет титул у праймовых Арсенала и Ливерпуля)
Это каждый год происходит, ничего нового
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Ответ tolstiy
Я бы эти шансы в 100% оценил, там сити некому проигрывать....
Там так-то Брайтон на выезде
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Самый трудный календарь у Арсенала. У Ливерпуля тоже есть сложные игры. У Сити же (по крайней мере на бумаге) спокойная прогулка к титулу. Ни одного очка потерять не должны
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Требл выносите.
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Пора ставить избу.
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Суперкомпьютер смешной какой-то. Я тоже так могу- давай бОльший процент тому кто наверху и все дела.
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понятное дело что МС фаворит в борьбе за чемпионство, но все же я бы воздержался от поздравлений горожан. Ливерпуль, а скорей всего и Арсенал на этой неделе завершат участвие в европейских кубках и направят все силы на АПЛ. МС вполне может допустить осечку
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Ответ rigobersong
Пеп вновь приглашает всех на осмотр лиц:))💥💥💥🧯🧯🧯
Комментарий удален модератором
У арсенала меньше всех шансов,оставшиеся игра у них просто адская. А у сити с ливерпульем примерно шансы одиноковые обе потеряют очки.
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Ответ Поцелуй Оздоева
Там так-то Брайтон на выезде
Это тот который даже арсенал снёс, не заметив?
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Ответ Pucheslav
Там ТТХ. Главный враг Гвардиолы в АПЛ
А не, уже играли, ТТХ с Арсеналом и и Ливерпулем еще будет играть
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Все пишут, что Сити не тот в этом сезоне, плох мол
Но даже не тот Сити вырвет титул у праймовых Арсенала и Ливерпуля)
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Что-то рано все хором записали Сити в чемпионы, два очка разницы это всего лишь одна ничья Сити. Уверен, еще будет ситуация в таблице, где у всех троих одинаковое количество очков. Сити играет на 3 фронта, не забывайте
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Ой, а что случилось? 🤡🫵🏽
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