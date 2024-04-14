Виртц – первый игрок Бундеслиги с хет-триком в чемпионском матче своей команды

Теги Вердер Байер бундеслига Германия рекорды Флориан Виртц Футбол

Флориан Виртц первым в Бундеслиге сделал хет-трик в «золотом» матче своего клуба.

Сегодня «Байер» разгромил «Вердер» (5:0) в матче 29-го тура и досрочно стал чемпионом Германии.

Виртц, вышедший на замену в начале второго тайма, сделал хет-трик – он забил на 68-й, 83-й и 90-й минутах. Нападающий «Байера» стал первым футболистом в истории Бундеслиги с тремя голами в матче, который гарантировал клубу чемпионство.

Всего в нынешнем сезоне на счету Виртца 11 голов и 10 ассистов в 29 матчах чемпионата. Его подробная статистика доступна здесь.

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15 комментариев
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Ответ Эркинбек Апаканов
Будущий Golden Boy ! Если конечно всяких ямалей да кубарси не попиарят.
Не ну ты видел как Кубарси ногу выставил и не дал забить гол ? Это как минимум голден бой
+21
-5
+16
Будущий Golden Boy ! Если конечно всяких ямалей да кубарси не попиарят.
+21
-6
+15
А ведь паренек еще после крестов
+7
0
+7
Игрок года в Германии. Теперь надо остаток сезона и Евро провести хорошо.
+5
0
+5
Один из лучших игроков мира в этом сезоне
+3
0
+3
Ответ Эркинбек Апаканов
Будущий Golden Boy ! Если конечно всяких ямалей да кубарси не попиарят.
в целом, если возьмут ЛЕ и Кубок Германии то это заявка на ЗМ, если белингем, холанд и ко продолжат "пропускать" матчи плей-офф ЛЧ
+1
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+1
Ответ Эркинбек Апаканов
Будущий Golden Boy ! Если конечно всяких ямалей да кубарси не попиарят.
Брал он уже его)
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Ответ Эркинбек Апаканов
Будущий Golden Boy ! Если конечно всяких ямалей да кубарси не попиарят.
а он по правилам проходит?
ему в мае этого года 21 уже
в любом случае, он того же Беллингема старше будет, так что даже если проходит, то далеко не факт, что лучше будет во второй части года
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Ответ Sergey
Брал он уже его)
это когда? О_о
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Ответ Эркинбек Апаканов
Будущий Golden Boy ! Если конечно всяких ямалей да кубарси не попиарят.
Как же у франкистов горит от отсутствия топовых воспитанников, претендующих на Голден Бой. Остаётся выкладывать 104 ляма, чтобы впервые в своей фейк истории взяли эту награду
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Ответ FortMinor
мог быть и покер, если бы в германии соблюдались предписания и регламент, но похоже там уже правила в футболе превращаютя в формальность и судья может себе позволить закончить игру без добавленного времени
пусть как бы скажут спасибо, что судья закончил игру финальным свистком, а не тем, что прекратил его раньше времени
не было бы ни покера, ни золотого матча, пока что по крайней мере
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