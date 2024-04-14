Виртц – первый игрок Бундеслиги с хет-триком в чемпионском матче своей команды

Флориан Виртц первым в Бундеслиге сделал хет-трик в «золотом» матче своего клуба.

Сегодня « » разгромил « » (5:0) в матче 29-го тура и досрочно стал чемпионом Германии.

, вышедший на замену в начале второго тайма, сделал хет-трик – он забил на 68-й, 83-й и 90-й минутах. Нападающий «Байера» стал первым футболистом в истории Бундеслиги с тремя голами в матче, который гарантировал клубу чемпионство.

Всего в нынешнем сезоне на счету Виртца 11 голов и 10 ассистов в 29 матчах чемпионата. Его подробная статистика доступна здесь.