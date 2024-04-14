Виртц – первый игрок Бундеслиги с хет-триком в чемпионском матче своей команды
Флориан Виртц первым в Бундеслиге сделал хет-трик в «золотом» матче своего клуба.
Сегодня «Байер» разгромил «Вердер» (5:0) в матче 29-го тура и досрочно стал чемпионом Германии.
Виртц, вышедший на замену в начале второго тайма, сделал хет-трик – он забил на 68-й, 83-й и 90-й минутах. Нападающий «Байера» стал первым футболистом в истории Бундеслиги с тремя голами в матче, который гарантировал клубу чемпионство.
Всего в нынешнем сезоне на счету Виртца 11 голов и 10 ассистов в 29 матчах чемпионата. Его подробная статистика доступна здесь.
ему в мае этого года 21 уже
в любом случае, он того же Беллингема старше будет, так что даже если проходит, то далеко не факт, что лучше будет во второй части года
не было бы ни покера, ни золотого матча, пока что по крайней мере