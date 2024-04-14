Президент «Баварии» поздравил «Байер» с чемпионством: «Наша задача – салатница должна вернуться в Мюнхен!»
Президент «Баварии» поздравил «Байер» с победой в Бундеслиге.
Глава мюнхенского клуба Херберт Хайнер высказался о команде тренера Хаби Алонсо, которая выиграла чемпионский титул, победив «Вердер» (5:0).
«Поздравляем «Байер» с исторической первой победой в чемпионате Германии в истории клуба.
Титул достался команде абсолютно заслуженно – это награда за выдающийся сезон и отличный футбол.
Задача «Баварии» такова – салатница должна вернуться в Мюнхен! Увидимся в новом сезоне», – заявил Хайнер.
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