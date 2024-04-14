Президент «Баварии» поздравил «Байер» с чемпионством: «Наша задача – салатница должна вернуться в Мюнхен!»

Теги Бавария Байер бундеслига Германия Футбол

Президент «Баварии» поздравил «Байер» с победой в Бундеслиге.

Глава мюнхенского клуба Херберт Хайнер высказался о команде тренера Хаби Алонсо, которая выиграла чемпионский титул, победив «Вердер» (5:0).

«Поздравляем «Байер» с исторической первой победой в чемпионате Германии в истории клуба.

Титул достался команде абсолютно заслуженно – это награда за выдающийся сезон и отличный футбол.

Задача «Баварии» такова – салатница должна вернуться в Мюнхен! Увидимся в новом сезоне», – заявил Хайнер.

«Байер» – чемпион! 20 причин восхищаться командой Хаби Алонсо

Чемпиону Германии вручают салатницу. А как появился трофей и почему он так выглядит?

14 комментариев
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Вот это я понимаю. Очень достойное поздравление!
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+26
Байер красавцы!!!
Нарушили гегемонию )
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+11
Байер заслужил на 100%
+7
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Если прочитать только первое предложение, прозвучит как стёб от рекордмайстеров)
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