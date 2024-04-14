Президент «Баварии» поздравил «Байер» с победой в Бундеслиге.

Глава мюнхенского клуба Херберт Хайнер высказался о команде тренера Хаби Алонсо, которая выиграла чемпионский титул, победив «Вердер» (5:0).

«Поздравляем « » с исторической первой победой в чемпионате Германии в истории клуба.

Титул достался команде абсолютно заслуженно – это награда за выдающийся сезон и отличный футбол.

Задача «Баварии» такова – салатница должна вернуться в Мюнхен! Увидимся в новом сезоне», – заявил Хайнер.

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Чемпиону Германии вручают салатницу. А как появился трофей и почему он так выглядит?