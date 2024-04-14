Директор «Оренбурга» об отсутствии ВАР: «Компания, которая подает Wi-Fi, сообщила, что пропал сигнал. Ближе к игре он вернулся, можно было организовать. Не знаю, почему не стали»
Дмитрий Андреев объяснил, почему матч «Оренбург» – «Пари НН» прошел без ВАР.
В матче 24-го тура Мир РПЛ «Оренбург» на своем поле победил «Пари НН» (3:1).
Встреча прошла без использования системы ВАР. Сообщалось, что решение связано с техническими проблемами, возникшими из-за паводка в Оренбургской области.
– Компания, которая подает Wi-Fi, сообщила, что пропал сигнал. Ближе к игре он вернулся. Тогда можно было ВАР организовать. Не знаю, почему не стали этого делать.
– На следующей игре ВАР уже будет работать?
– Если сигнал опять не пропадет, то все будет нормально, – сказал спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев.