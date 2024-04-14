Директор «Оренбурга» об отсутствии ВАР: «Компания, которая подает Wi-Fi, сообщила, что пропал сигнал. Ближе к игре он вернулся, можно было организовать. Не знаю, почему не стали»

Дмитрий Андреев объяснил, почему матч «Оренбург» – «Пари НН» прошел без ВАР.

В матче 24-го тура Мир «Оренбург» на своем поле победил « » (3:1).

Встреча прошла без использования системы ВАР. Сообщалось, что решение связано с техническими проблемами, возникшими из-за паводка в Оренбургской области.

– Компания, которая подает Wi-Fi, сообщила, что пропал сигнал. Ближе к игре он вернулся. Тогда можно было ВАР организовать. Не знаю, почему не стали этого делать.

– На следующей игре ВАР уже будет работать?

– Если сигнал опять не пропадет, то все будет нормально, – сказал спортивный директор « » .